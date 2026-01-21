 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום רביעי, 21 בינואר 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

הכדורסל הישראלי באירופה: הפועל מנצחת בקושי השאר מפסידות כשמכבי – בושה, ירושלים – לא נורא

8C34CC86-7741-4103-AFC1-34ED36F531F5
רמי יצהר 21 בינואר 2026

מה עשו אמש הישראליות באירופה? היו סיפורים מעניינים אבל רק לבעלי עור של פיל ולמי שמחדלי קטש לא מזיזים לו בדיוק כמו שהוא אדיש לגמרי למחדלי אדם אחר שהוא מוביל במדינה…

רק הפועל ניצחה ורק בקושי את אנדולו אפס ביד אליהו 66:71. רק כ-4,000. איש טרחו להגיע למשחק מול הקבוצה הטורקית והרמה היתה בהתאם. הפועל ניצחה בקושי אבל שמרה על הבכורה ביורוליג וזה מה שחשוב. עוד משהו מעניין בלייקני בקושי תיפקד וקלע רק 6 נקודות כשאין ספק שפרשת ההימורים והחקירה הפדראלית המתנהלת נגדו בארצות הברית עירערה אותו. מהעבר השני הכדורסלן היקר בתולדןת היורוליג, מיצ׳יץ׳ המשיך בהצגות הזוועה שלו וקלע רק 3 נקודות.

מכבי תל אביב ספגה את הפסדה ה-14 ביורולויג העונה ולכל ברור שאפסו מעשית סיכוייה לעלות לשלב הבא. הצהובים הפסידו באתונה לאולימפיאקוס בארתונה 100:93. ברבע השני זה היה פשוט מביך ומעליב לראות את מכבי באפסותה המוחלטת מאפשרת ליריבתה לרוץ עליה 0:20 מבלי לקלוע נקודה משך חמש דקות משחק. זוועה ספורטיבית. כשהיוונים עלו ל-25 הפרש זה הפך לסתם משחק אימון. בושה למכבי. מגיע לשימון מזרחי ולקהל שמתעקש להאחוז בכל מחיר במאמן כושל שמוריד את הקבוצה מתהילתה ומחריב אותה שבוע אחרי שבוע זה כמה שנים ומושיע – אין.

ביורוקאפ נעצרה הדהירה המטורפת של הפועל ירושלים בהפסד ראשון אחרי 13 נצחונות רצופים 94:82 לבחצ׳אהיר. ירושלים עדיין מובילה את הדירוג במסגרת שלה במאזן 3:12.

הפועל חולון  פתחה את שלב הטופ 16 בליגת האלופות בתבוסה בליטא 106:81. ברבע השלישי ההפרש לרעת חולוניה כבר הגיע למינוס שלושים נקודות.

בסך הכל ערב לא משהו לקבוצות הישראליות באירופה.

״עניין מרכזי״ 

חדשות וסקופים מאז 1999

מבזקכדורסלספורט

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה