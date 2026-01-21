הכדורסל הישראלי באירופה: הפועל מנצחת בקושי השאר מפסידות כשמכבי – בושה, ירושלים – לא נורא

מה עשו אמש הישראליות באירופה? היו סיפורים מעניינים אבל רק לבעלי עור של פיל ולמי שמחדלי קטש לא מזיזים לו בדיוק כמו שהוא אדיש לגמרי למחדלי אדם אחר שהוא מוביל במדינה…

רק הפועל ניצחה ורק בקושי את אנדולו אפס ביד אליהו 66:71. רק כ-4,000. איש טרחו להגיע למשחק מול הקבוצה הטורקית והרמה היתה בהתאם. הפועל ניצחה בקושי אבל שמרה על הבכורה ביורוליג וזה מה שחשוב. עוד משהו מעניין בלייקני בקושי תיפקד וקלע רק 6 נקודות כשאין ספק שפרשת ההימורים והחקירה הפדראלית המתנהלת נגדו בארצות הברית עירערה אותו. מהעבר השני הכדורסלן היקר בתולדןת היורוליג, מיצ׳יץ׳ המשיך בהצגות הזוועה שלו וקלע רק 3 נקודות.

מכבי תל אביב ספגה את הפסדה ה-14 ביורולויג העונה ולכל ברור שאפסו מעשית סיכוייה לעלות לשלב הבא. הצהובים הפסידו באתונה לאולימפיאקוס בארתונה 100:93. ברבע השני זה היה פשוט מביך ומעליב לראות את מכבי באפסותה המוחלטת מאפשרת ליריבתה לרוץ עליה 0:20 מבלי לקלוע נקודה משך חמש דקות משחק. זוועה ספורטיבית. כשהיוונים עלו ל-25 הפרש זה הפך לסתם משחק אימון. בושה למכבי. מגיע לשימון מזרחי ולקהל שמתעקש להאחוז בכל מחיר במאמן כושל שמוריד את הקבוצה מתהילתה ומחריב אותה שבוע אחרי שבוע זה כמה שנים ומושיע – אין.

ביורוקאפ נעצרה הדהירה המטורפת של הפועל ירושלים בהפסד ראשון אחרי 13 נצחונות רצופים 94:82 לבחצ׳אהיר. ירושלים עדיין מובילה את הדירוג במסגרת שלה במאזן 3:12.

הפועל חולון פתחה את שלב הטופ 16 בליגת האלופות בתבוסה בליטא 106:81. ברבע השלישי ההפרש לרעת חולוניה כבר הגיע למינוס שלושים נקודות.

בסך הכל ערב לא משהו לקבוצות הישראליות באירופה.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999