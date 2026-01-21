כשהשווקים מפסיקים לפחד: למה הצהרות שהיו מפילות בורסות – דוחפות היום לשיאים?

יש רגעים בהיסטוריה הכלכלית שבהם הכללים נשברים. לא בהצהרה רשמית, לא בהחלטת ממשלה – אלא בהתנהגות השוק עצמו.

השנה האחרונה היא בדיוק רגע כזה.

בעבר, אמירות הרבה פחות חריפות, הרבה פחות מאיימות, הרבה פחות בוטות מאלה שנשמעו מפי דונלד טראמפ ומנהיגים נוספים – היו מספיקות כדי:

להפיל מדדים,

להצית פאניקה,

לשלוח משקיעים לחוף מבטחים,

ולגרור ירידות חדות תוך ימים או אפילו שעות.

והנה, באורח כמעט בלתי נתפס:

דווקא בעידן של רטוריקה כוחנית, איומים גלויים, מלחמות סחר, זעזועים גיאו־פוליטיים וחוסר ודאות גלובלי –

הבורסות לא רק שלא בורחות – הן חוגגות.

שיא רודף שיא.

מדדים מנפצים תקרות.

והפאניקה? איננה.

משהו כאן לא רגיל.

ואי־אפשר להתעלם מזה.

הפרדוקס הגדול: כשהשוק מתעלם מהמציאות

הנתונים היבשים מבלבלים:

רטוריקה תוקפנית יותר מאי פעם ✔️

סיכונים גיאו־פוליטיים מוחשיים ✔️

מלחמות פעילות בכמה חזיתות ✔️

שיבושי סחר, אנרגיה, מטבע ✔️

ובכל זאת – השוק מתנהג כאילו:

“זה רעש. לא אירוע.”

לא פחד.

לא ריצה ליציאה.

אלא כניסה מאסיבית.

איך זה בכלל אפשרי? ההסברים הסבירים

1. כסף ענק שאין לו אלטרנטיבה

העולם מוצף בנזילות:

קרנות,

גופים מוסדיים,

כסף פנסיוני,

כסף טכנולוגי,

הון שאין לו איפה לשבת.

אג”ח? נשחקות.

נדל”ן? יקר ומסובך.

מזומן? נשחק באינפלציה.

התוצאה:

הכסף חייב להיות בשוק – גם אם הוא לא מאמין למה שהוא רואה.

2. השוק למד שטראמפ = רעש עם גבולות

אחד השינויים המהותיים:

השווקים כבר אינם מתייחסים להצהרות כאל פעולה.

הנחת העבודה הלא־מדוברת:

טראמפ מדבר חזק,

מאיים רחוק,

אבל בפועל עוצר רגע לפני שבירת הכלים.

כלומר:

רטוריקה קיצונית = תנודתיות קלה

פעולה אמיתית = עדיין לא נראית

וזה משנה הכול.

3. עליית השוק הפסיכולוגי

הבורסה כבר מזמן אינה רק כלכלה – היא פסיכולוגיה קולקטיבית.

השוק מתרגל לסיכון.

מה שהפחיד בעבר – נתפס היום כ”עוד כותרת”.

במונחים פשוטים:

הציבור התעייף מלפחד.

וזה מצב מסוכן.

4. אפקט ה-AI והטכנולוגיה

שכבה שלמה של עליות מנותקת לחלוטין מהפוליטיקה:

בינה מלאכותית,

שבבים,

תשתיות דיגיטליות,

ענקיות טכנולוגיה.

הנרטיב:

“גם אם העולם בוער – הטכנולוגיה ממשיכה לגדול”.

זה יוצר אשליית חסינות.

אז מה כן יפיל את השוק?

השאלה החשובה באמת

לא הצהרה.

לא נאום.

לא איום.

הדברים שיכולים לגרום לציבור באמת לברוח הם אחרים לגמרי:

🔴 פעולה בלתי הפיכה

סגירת נתיבי סחר מרכזיים

פגיעה פיזית בתשתיות גלובליות

עימות צבאי שמערב מעצמות בפועל

לא דיבורים – מעשה.

🔴 שבר פיננסי אמיתי

קריסה של בנק גדול

הקפאת נזילות

בעיית חוב שאי־אפשר “למרוח”

השוק סלחני למילים – לא למספרים.

🔴 אובדן אמון פתאומי

אם יום אחד הציבור יבין:

“כולם האמינו שזה לא יקרה – וזה קרה”

הבריחה תהיה חדה, אלימה, ומהירה.

לא הדרגתית.

לא מנומסת.

כמו תמיד – מאוחרת.

אז מה בעצם קורה כאן?

הפרשנות הכי זהירה – והכי מטרידה – היא זו:

השוק אינו רגוע.

הוא מורדם.

מורדם על ידי:

כסף זול,

טכנולוגיה,

הרגל,

וזיכרון קצר.

זו לא בועה קלאסית.

זו בועת אדישות.

השורה התחתונה

העובדה שהשווקים עולים דווקא כשמסביב הכול רועד –

אינה הוכחה לבריאות.

לעיתים, בהיסטוריה הכלכלית,

זה היה הסימן האחרון לפני שינוי חד.

לא בהכרח מחר.

לא בהכרח השבוע.

אבל כשזה יקרה –

זה לא יתחיל מהכותרות.

זה יתחיל מהרגע שבו הציבור יבין שמה שנראה “מוזר ומדהים”

היה בעצם שקט מסוכן.

הפיל שבחדר: האוברדראפט העולמי וההימור הגדול

כדי להבין באמת את השקט היחסי בשווקים ואת האדישות הציבורית לרטוריקה המאיימת, צריך לומר בקול רם את מה שכולם יודעים בשקט: העולם כולו חי באוברדראפט היסטורי. ארצות הברית במינוס עשרות טריליונים, סין בחוב עצום משל עצמה, אירופה מדשדשת מאחור — והמערכת הגלובלית כולה פועלת לא לפי היגיון של החזר חוב, אלא לפי היגיון של גלגול זמן.

זה אינו ניהול קלאסי. זו אסטרטגיית הישרדות. החוב לא אמור “להיפתר”; הוא אמור להישחק, להיבלע, או להידחות עד שיקרה משהו גדול יותר.

ומהו ה“משהו” הזה? ההימור הקולקטיבי ברור: פריצת דרך טכנולוגית — בינה מלאכותית, אוטומציה עמוקה, קפיצת פריון חריגה — שתשנה את היחס בין חוב לתוצר ותאפשר לכלכלה לצמוח מהר יותר מהחובות שעל גבה. לא שיפור הדרגתי, אלא שינוי פאזה.

מכאן נובע הפרדוקס: השווקים אינם אדישים; הם מהמרים. לא מתוך ביטחון, אלא מתוך חוסר אלטרנטיבה. כסף ענק חייב להיות מושקע; רגולציה, ריביות ונדל״ן מגבילים; והמניות — בעיקר הטכנולוגיות — נתפסות ככרטיס הכניסה לאותו עתיד מציל.

בתוך המציאות הזו, רטוריקה תוקפנית אינה הטריגר. פעולה בלתי הפיכה היא הטריגר. לא נאום, אלא שבר פיננסי ממשי; לא איום, אלא פגיעה בתשתיות, בנזילות או באמון. עד שזה קורה — המערכת “מריצה זמן”.

זה ההקשר שבו מדיניות כוחנית נתפסת לא כהתאבדות, אלא כניסיון לעצב את רגע הפריצה או הפיצוץ כך שהחזקים יעמדו בצד הנכון של השולחן. זו אינה הבטחה לנס — זו הודאה שבלי נס, הכללים הישנים ממילא לא עובדים.

במילים פשוטות:

העולם לא רגוע. הוא ממתין.

