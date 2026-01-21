מלחמת הסחר המחריפה מפחידה את המשקיעים בעולם: שווקים באדום, הדולר נחלש – וישראל על קו האש

יום המסחר האחרון ננעל בתחושת בטן רעה בשווקים: נשיא ארה״ב דונלד טראמפ פתח חזית כלכלית חדשה מול אירופה – והעולם הפיננסי הגיב בירידות חדות, בריחה לזהב ולכסף ומטוטלת מטבעות חריגה. הדולר נחלש מול רוב המטבעות, ובישראל ירד השער היציג לאזור 3.17 שקלים לדולר, אחרי ימים של תנודתיות חדה.

טראמפ, גרינלנד והמכסים: איך ציוץ הופך לרעידת אדמה

בלב הסיפור עומד מהלך חריג אפילו במונחים של טראמפ: הנשיא הודיע כי יטיל מכסי יבוא חדשים בשיעור 10% כבר ב־1 בפברואר על שמונה מדינות אירופיות – דנמרק, נורווגיה, שוודיה, צרפת, גרמניה, הולנד, פינלנד ובריטניה – מכסים שיטפסו ל־25% ביוני אם לא תושג עסקה שתאפשר לארה״ב לרכוש את גרינלנד.

בפועל מדובר באיום ישיר על ליבת הכלכלה האירופית: תעשיית הרכב הגרמנית, התשתיות הסקנדינביות, מוצרי היוקרה הצרפתיים והסיטי של לונדון. מנהיגי אירופה הגדירו את המהלך ״בלתי מתקבל על הדעת״, והדלפות מדיפלומטים בבריסל מדברות על הכנת חבילת תגמול בהיקף של עד 93 מיליארד אירו במכסים והגבלות על חברות אמריקאיות שיפעלו באיחוד – באמצעות מנגנון ה־Anti-Coercion החדש של האיחוד.

המשקיעים מבינים: זה כבר לא עוד ציוץ צבעוני, אלא תחילתו של עימות מסחרי ישיר בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם – עם פוטנציאל אמיתי לערער את ברית נאט״ו ואת היציבות בשווקים.

וול סטריט באדום, זהב וכסף בשיאים

התגובה הראשונה נרשמה בוול סטריט. המדדים המובילים צללו: נאסד״ק איבד כ־2.3%, S&P 500 ירד בכ־1.9% ודאו ג׳ונס נחלש בכ־1.8%.

שוק האג״ח שיקף מעבר מהיר לסיכון: תשואת אג״ח ממשלת ארה״ב ל־10 שנים טיפסה לכ־4.29%, בעוד משקיעים מחפשים מחסה בנכסי מקלט – בראשם מתכות יקרות. הזהב זינק בכ־3–3.7% לשיא היסטורי מעל 4,700 דולר לאונקיה, הכסף קפץ בכ־7% לאזור 95 דולר. מדד ה־VIX, ״מדד הפחד״ של וול סטריט, נסק לשיא של חודשיים סביב 20.6 נקודות.

במניות הסקטוריאליות ניתן היה לראות את קווי המערכה: מניות הבנקים הגדולים (ג׳יי.פי מורגן, גולדמן זאקס, מורגן סטנלי ואחרים) ירדו בשיעורים של 1.5%–2.7%, חברות הטכנולוגיה הגדולות ספגו ירידות חדות, ומנגד – חברות כריית מתכות יקרות נהנו מזינוק במחירי הזהב והכסף.

אירופה חוטפת חזיתית

אם ארה״ב לוחצת על ההדק – אירופה מרגישה את הכדור. בבורסות המרכזיות ביבשת נרשמה נעילה שלילית: מדד דאקס בגרמניה ירד בכ־1.1%, קאק בפריז איבד כ־0.6%, פוטסי בלונדון ירד בכ־0.7% ומדד סטוקס 600 הפאן־אירופי נחלש בכ־0.7%.

מניות רכב, פיננסים ויוקרה – הקטרים המסורתיים של היבשת – ספגו את עיקר האש. מניית ענקית היוקרה LVMH נחלשה בכ־2.1%, יצרניות המשקאות והיין הצרפתיות ירדו אף הן, בין היתר על רקע איום נפרד של טראמפ להטיל מכסים של 200% על יין ושמפניה מצרפת.

במקביל, בבריסל ובבירות אירופה נערכים לתגובה מתואמת: שגרירי האיחוד דנים כעת באפשרות להפעיל את ״כלי האנטי־כפייה״ – מנגנון שמאפשר להטיל סנקציות מהירות על מדינות שנתפסות כמי שמנסות לסחוט את האיחוד באמצעים כלכליים.

אסיה מתנדנדת בין פחד להזדמנות

הבוקר כבר עבר הלחץ לוורסיות האסיאתיות של אותו סיפור. בבורסות אסיה נרשמה תמונה מעורבת: חלק מהמדדים בסין ובטוקיו נחלשו, בעוד הונג קונג וסיאול הצליחו לטפס קלות, כשמשקיעים מנסים להעריך האם מלחמת הסחר החדשה היא איום – או אולי הזדמנות לנתב מחדש זרמי סחר והשקעות.

בנקי השקעות גדולים מדגישים בדוחות הבוקר שהדבר המסוכן ביותר הוא דווקא חוסר הוודאות: אף אחד לא יודע אם מדובר בעוד סבב איומים שייגמר בפשרה – או בתחילתו של סדק היסטורי בברית הכלכלית־ביטחונית שבין אירופה לארה״ב.

ישראל על המגרש: בורסה לחוצה, דולר חלש

ובישראל? השוק המקומי קיבל את הבשורה עם בטן מכווצת. המסחר בבורסה בתל אביב נפתח ונמשך באווירה של ירידות, כאשר המדדים המובילים מגיבים ישירות לטלטלה בוול סטריט ולחשש מפגיעה ביצוא הישראלי לשווקים האירופיים והאמריקאיים אם מלחמת הסחר תצבור תאוצה.

בשוק המט״ח נרשמה דרמה לא פחותה: לאחר תקופה שבה הדולר התחזק מול השקל, הגיע אתמול המפנה – שער הדולר ירד לאזור 3.17 שקלים, והסוחרים מדברים על ״התייצבות״ בשוק לאחר גל תנודות חריף. גם האירו נחלש מוקדם יותר וחזר להיסחר סביב 3.7 שקלים.

הסיפור הישראלי כפול: מצד אחד, שקל חזק מקל על היבוא ומוזיל חלק מהעלויות לצרכן; מצד שני, הוא פוגע בתחרותיות של היצואנים – בעיקר כאלה שמוכרים לאירופה ולארה״ב ומחושפים גם לסיכון המטבעי וגם לסיכון המכסים.

למה זה חשוב לכל משק בית בישראל

מאחורי הכותרות הגדולות מסתתרות שאלות יומיומיות מאוד:

פנסיות וחסכונות – הירידות החדות במדדי מניות בעולם פוגעות מיידית בתיקי ההשקעות וקופות הגמל. סבב ממושך של מלחמת סחר עלול לשחוק תשואות לאורך זמן.

משכנתאות וריביות – אם המשקיעים ימשיכו לברוח לאג״ח ויגדילו את הביקוש אליהן, ייתכן שנראה לחצים חדשים על עקומי הריבית – מה שיכול להתגלגל גם לשוק האשראי הישראלי.

מחירי מוצרים מיובאים – מכסים הדדיים בין וושינגטון לבריסל יכולים לשנות את מפת המחירים של מוצרי מזון, רכב, אופנה ואלקטרוניקה בכל העולם – גם כאן בישראל.

שוק העבודה – כל פגיעה ביצוא ההיי־טק והתעשייה יכולה להתגלגל לקיצוצי השקעות וגיוסים, בעיקר בענפים שמוכרים שירותים ומוצרים לשוק הגלובלי.

לאן זה הולך מכאן?

בנקאי השקעות ומנהלי קרנות מדברים על ״שבוע מבחן״: נאומי המנהיגים בפורום הכלכלי בדאבוס, נתוני הצמיחה בארה״ב ובאירופה ותגובות האיחוד האירופי יאשרו או יפריכו את החשש ממלחמת סחר ממושכת. אם האיומים יתורגמו לצעדים מעשיים – אף אחד כבר לא יסביר זאת כ״עוד יום בעידן טראמפ״, אלא כנקודת מפנה בסדר העולמי.

עד אז, השווקים ימשיכו לחיות בין ציוץ אחד למשנהו, הזהב יישאר מקלט מועדף – והמשקיעים בישראל יצטרכו לעקוב בזהירות אחר כל כותרת שמגיעה מוושינגטון, בריסל וגרינלנד.

