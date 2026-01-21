אותנו הישראלים זה דווקא מרגיז: ברדלי קופר וג׳יג׳י חדאד שוב אוחזים ידיים

אחרי יותר משנתיים של נתק, הדוגמנית־העל ג’יג’י חדיד והשחקן בראדלי קופר אישרו אמש כי הם חזרו להיות זוג – והפעם “בלי משחקים”. את הישראלים הבשורה לא משמחת כי אתם יודעים מה שעתה עלינו ומשום כך מה אנחנו מאחלים לה בסתר ליבנו.

מקורבים בהפקות נטפליקס מספרים כי השניים הגיעו יחד לפרמיירה פרטית בלוס אנג’לס, החזיקו ידיים ולא ניסו להסתתר. לטענת ההפקה, “היה נראה שהם פשוט מאושרים”.

במעגלי התעשייה כבר מדברים על “שילוב כוחות” שיכול להפוך לקשר האיקוני הבא של הוליווד – גם בזירה הרומנטית וגם בזירה העסקית: קמפיינים משותפים, הפקות קולנוע ואפילו דיבור על פרויקט אופנה חדש תחת קופר-חדיד.

המעריצים, כצפוי, איבדו שליטה: תוך שעות עלו מעל 92 מיליון אזכורים ברשתות, בעיקר סביב השאלה האם מדובר בחזרה אסטרטגית או אהבה אמיתית.

אחת החברות הקרובות לחדיד סיכמה הכי טוב:

“היא לא חזרה כדי לשחק — היא חזרה כדי לנצח”.

בינתיים, הוליווד לא מדברת על שום דבר אחר.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!