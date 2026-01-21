 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום רביעי, 21 בינואר 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

אותנו הישראלים זה דווקא מרגיז: ברדלי קופר וג׳יג׳י חדאד שוב אוחזים ידיים

81419DFE-EF6B-4234-BB87-DF7307462073
הניה זסלבסקי 21 בינואר 2026

אחרי יותר משנתיים של נתק, הדוגמנית־העל ג’יג’י חדיד והשחקן בראדלי קופר אישרו אמש כי הם חזרו להיות זוג – והפעם “בלי משחקים”. את הישראלים הבשורה לא משמחת כי אתם יודעים מה שעתה עלינו ומשום כך מה אנחנו מאחלים לה בסתר ליבנו.

מקורבים בהפקות נטפליקס מספרים כי השניים הגיעו יחד לפרמיירה פרטית בלוס אנג’לס, החזיקו ידיים ולא ניסו להסתתר. לטענת ההפקה, “היה נראה שהם פשוט מאושרים”.

במעגלי התעשייה כבר מדברים על “שילוב כוחות” שיכול להפוך לקשר האיקוני הבא של הוליווד – גם בזירה הרומנטית וגם בזירה העסקית: קמפיינים משותפים, הפקות קולנוע ואפילו דיבור על פרויקט אופנה חדש תחת קופר-חדיד.

המעריצים, כצפוי, איבדו שליטה: תוך שעות עלו מעל 92 מיליון אזכורים ברשתות, בעיקר סביב השאלה האם מדובר בחזרה אסטרטגית או אהבה אמיתית.

אחת החברות הקרובות לחדיד סיכמה הכי טוב:

“היא לא חזרה כדי לשחק — היא חזרה כדי לנצח”.

בינתיים, הוליווד לא מדברת על שום דבר אחר.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!

מבזקמפה ומשםברנז'הרכילות כלכליתתיירותרכילותתרבות ובידור

שתפו את המאמר

תמונה של הניה זסלבסקי
הניה זסלבסקי

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה