העולם מגיב לטראמפ בדאבוס: מהלם, דרך חשש ועד להבנה העולמית ש״הכללים השתנו״

נאומו של דונלד טראמפ בוועידת הפורום הכלכלי העולמי לא הסתיים עם מחיאות כפיים – אלא עם זמזום מתמשך של שיחות חירום במסדרונות, פגישות סגורות והדלפות זהירות לתקשורת. בדאבוס אולי לא נרשמה סערה פומבית, אבל מאחורי הקלעים נרשמה תחושת מפנה: לא עוד נאום פרובוקטיבי, אלא הצהרת כיוון שמחייבת היערכות מחדש.

עבור רבים מהנוכחים, בעיקר באירופה ובאסיה, זו הייתה הפעם הראשונה שבה טראמפ לא רק מאיים או רומז – אלא מנסח באופן שיטתי תפיסת עולם כלכלית־אסטרטגית שלמה.

אירופה: דאגה שקטה ותחושת חוסר אונים

בקרב מנהיגים אירופים התגובה הדומיננטית הייתה חשש. לא צעקות, לא גינויים חריפים – אלא הבנה קרה שהשיח הישן נגמר. גורמים גרמנים וצרפתים שצוטטו בעיתונות הכלכלית אמרו כי “זהו נאום שמאותת על סוף עידן ההסתמכות על אמריקה כעוגן יציב וצפוי”.

מאחורי הדלתיים הסגורות דובר על שלושה פחדים מרכזיים:

פגיעה בשרשראות אספקה אירופיות.

החמרת מלחמות סחר.

החלשה מבנית של האיחוד האירופי מול כוח אמריקני שמוכן להשתמש בכלים כלכליים כבמקל.

המסר נקלט היטב: ארה״ב של טראמפ לא תסבסד יותר את היציבות האירופית.

שווקים ופיננסים: אי־נוחות לצד ריאליזם

בקרב בכירי הבנקים והקרנות, התגובה הייתה מורכבת יותר. מצד אחד – חוסר נוחות מהטון ומהאיום הגלוי על מודלים גלובליים. מצד שני – לא מעט מנהלים הודו בשיחות סגורות כי טראמפ “אומר בקול רם מה שממשלות העדיפו להסתיר”.

הפרשנות הכלכלית הרווחת:

זה נאום שמקטין אי־ודאות אידיאולוגית, אבל מגדיל אי־ודאות תפעולית.

כלומר: הכיוון ברור, הדרך פחות.

ארה״ב: קרב נרטיבים

בתוך ארצות הברית עצמה, התגובות נחלקו באופן חד:

מחנה טראמפ ראה בנאום “רגע של השבת כבוד לאומי”.

מתנגדיו הזהירו מפני בידוד, פגיעה בסחר ועליית מחירים לצרכן האמריקני.

עם זאת, גם בקרב מבקריו, קשה היה להתעלם מהעובדה שטראמפ הצליח למסגר את הכלכלה הגלובלית כמשחק שבו ארה״ב יצאה נפסדת – נרטיב שמדבר לא רק לבוחרים, אלא גם לחלק מהאליטות.

סין ואסיה: קריאה בין השורות

בייג’ינג הגיבה בשקט – אבל זהו שקט אסטרטגי. פרשנים סינים הגדירו את הנאום כ”אישור רשמי לכך שהעימות הכלכלי הוא ארוך טווח ובלתי נמנע”. מדינות אסיה הקטנות יותר הבינו מסר אחר: בעידן החדש, ניטרליות כלכלית תהיה קשה יותר לתחזוקה.

המשמעות האמיתית: דאבוס כראי, לא כמרכז

אחת הפרשנויות החוזרות הייתה שהנאום לא נועד לשכנע את קהל דאבוס – אלא להשתמש בו כבמה. טראמפ למעשה אותת שהפורום הכלכלי העולמי כבר אינו המקום שבו נקבעים הכללים, אלא המקום שבו מבשרים עליהם.

במובן הזה, הנאום סימן ירידת מדרגה בסמכות המוסרית והמעשית של דאבוס – ועליית מדרגה של פוליטיקה כוחנית על חשבון קונצנזוס.

ואיפה ישראל בתוך המפה החדשה?

עבור ישראל, הפרשנים מזהים תמונה כפולה:

סיכון: עולם פחות יציב, פחות כללים, יותר לחץ לבחור צדדים.

הזדמנות: מדינה עם ערך ביטחוני, טכנולוגי ואסטרטגי עשויה ליהנות ממעמד מועדף בעידן שבו אינטרסים גוברים על אידיאולוגיה.

המשמעות: פחות דיבורים על “ערכים משותפים”, יותר עסקאות קרות.

השורה התחתונה

התגובות לנאום טראמפ בדאבוס מבהירות דבר אחד: זה לא היה אירוע תקשורתי חולף, אלא סימון דרך. בין אם אוהבים את טראמפ ובין אם חוששים ממנו – העולם הכלכלי הבין שהכללים הישנים נסדקים, והמשחק עובר למגרש קשוח יותר.

לא כולם מרוצים.

לא כולם מוכנים.

אבל כולם מבינים: זו לא הייתה הצגה – זו הייתה אזהרה.

