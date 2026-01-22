הרמטכ״ל התבטא בעדינות מוגזמת נגד הטרור היהודה ברחבי הגדה

*אמברגו לפרסום: היום (ה׳) ב15:00*

דובר צה״ל:

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים אתמול (ד’) הערכת מצב וסיור גזרה בחטיבה מרחבית יהודה כחלק מהמבצע שהחל השבוע (ב') במרחב חברון עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, ראש המנהל האזרחי, תת-אלוף הישאם איברהים, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף קובי הלר, מפקד מג״ב יהודה ושומרון, תת-ניצב ניסו גואטה, מפקד חטיבה מרחבית יהודה, ומפקדים נוספים מגופי הביטחון. במסגרת הביקור סייר הרמטכ״ל במערת המכפלה.

מדברי הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר: "השבוע יצאנו למבצע לסיכול הטרור בעיר חברון.

המבצע שמתבצע כעת בחטמ״ר יהודה הינו חלק מרצף מבצעים יזומים לסיכול טרור ביהודה ושומרון ולחיזוק ההגנה על ההתיישבות. נמשיך לחזק את ההתיישבות בגבולות וביו״ש.

מערת המכפלה שביקרתי בה כעת היא אחד מהמקומות הקדושים במסורת היהודית. ביטחון התושבים הינו בראש סדר העדיפויות של כוחות צה"ל בגזרה. ישנה חשיבות רבה בהכרת המורשת וההיסטוריה כחלק מחיזוק החוסן והזהות היהודית בצה״ל.

יש חשיבות רבה להמשך הפעולה היזומה והמתמשכת לדיכוי הטרור ותשתיותיו. יש לוודא את מוכנות ודריכות הכוחות לאירועי טרור מתפרצים ללא התרעה.

צה״ל וכוחות הביטחון הינם הגורמים היחידים הרשאים להפעיל כוח הנדרש לביצוע משימת ההגנה על הגזרה. לצד הלחימה הבלתי מתפשרת בטרור אין לאפשר לקבוצות או יחידים לקחת את החוק לידיהם. אלה הם מעשים פסולים הפוגעים בהתיישבות כולה״.

הרמטכ״ל הביע הערכה רבה ללוחמי צה״ל וכוחות הביטחון השומרים על הגזרה.

