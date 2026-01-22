נמצא פתרון למשבר גרינלנד: האמריקאים יהיו בעלי הבית והריבונות תשאר של דנמרק

טראמפ בדרך להשיג את שלו מבלי לנתץ את הברית עם נאט״ו:

גרינלנד לא נמכרת – אבל אמריקה מתבססת: ההסכם השקט שמשנה את מאזן הכוחות באזור הארקטי הצפוני.

מאחורי הכותרות הרועשות והאמירות המתגרות, מתרקם בימים אלה מהלך אסטרטגי רחב היקף בין ארצות הברית ל־דנמרק סביב גרינלנד – בלי סיפוח, בלי שינוי גבולות ובלי דרמה רשמית. אבל עם משמעות ביטחונית עמוקה.

לפי דיווחים אמריקאיים ואירופיים, ובהם גם פרסום של Axios, טיוטת ההסכם המתגבשת אינה כוללת העברת ריבונות על גרינלנד. האי נותר תחת שלטון דנמרק, אך ההסכם מעדכן ומרחיב באופן משמעותי את הסכם ההגנה הקיים משנת 1951 – כזה שמעניק לארה״ב חופש פעולה רחב בהרבה מבעבר.

המהות: חיזוק נוכחות צבאית אמריקאית ונאט״ואית באזור הארקטי, הרחבת שימוש בבסיסים קיימים, גישה לתשתיות אוויריות וימיות, ושיתוף פעולה בתחום חומרי גלם ומשאבים אסטרטגיים. הכול – במסגרת משפטית קיימת, בלי צורך לאשר סיפוח ובלי להצית משבר דיפלומטי.

בסיס פיטופיק והארקטי במוקד

במרכז המהלך עומד בסיס Pituffik (לשעבר Thule Air Base) – הבסיס האמריקאי החשוב ביותר בגרינלנד. לפי המידע שפורסם, צפוי הבסיס לעבור שדרוג והרחבת פעילות, עם דגש על מערכות התרעה מוקדמת מפני טילים בליסטיים, מכ״מי חלל, תשתיות לווייניות ויכולות הגנה אווירית וחלל.

לצד זאת, ההסכם מעניק לארה״ב זכויות שימוש רחבות יותר בשדות תעופה דו־שימושיים ובנמלים אסטרטגיים, מה שמאפשר פריסה מהירה של כוחות, מטוסי תובלה, מטוסי סיור וצי ימי – בלב אחד האזורים הרגישים ביותר בזירה הגלובלית.

המסר לרוסיה ולסין

המשמעות הצבאית ברורה: חיזוק ההגנה על צפון אמריקה, שליטה טובה יותר בנתיבי הארקטי, ומעקב הדוק אחרי פעילות צוללות ויכולות צבאיות של רוסיה וסין. כל זאת, מבלי להצהיר על מהפכה – אלא באמצעות הרחבה שיטתית של הקיים.

במקביל, דנמרק וגורמים גרינלנדיים מדגישים כי לא התקיים ולא מתקיים מו״מ על שינוי ריבונות. גם בנאט״ו מבהירים שהנושא כלל לא עמד על הפרק.

טראמפ, בלי סיפוח – עם הישג

דוברת הבית הלבן ציינה כי הנשיא דונלד טראמפ “מוכיח שוב את יכולתו להשיג עסקאות”, והבהירה כי ההכרזה הרשמית תיעשה לאחר השלמת בחינת פרטי ההסכם על ידי כל הצדדים. בפועל, מדובר במהלך שמאפשר לארה״ב להשיג יעדיה הביטחוניים והגיאו־אסטרטגיים בעלות נמוכה יחסית – וללא המחיר הפוליטי של שינוי גבולות.

השורה התחתונה

גרינלנד לא נמכרת. אין סיפוח. אין שינוי ריבונות.

אבל ארה״ב יוצאת עם יותר בסיסים, יותר נוכחות, יותר שליטה תפעולית – ויתרון ברור בזירה הארקטית. זהו ניצחון אסטרטגי שקט, כזה שלא זקוק לכותרות גדולות כדי לשנות מציאות.

