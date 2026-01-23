אוהדי מכבי התעללו כל המשחק במאמן הטורקי של פנאתינייקוס

מכבי תל אביב הצליחה לנצח ביד אליהו את פנאתינייקוס היוונית 71:75 גם תודות לעובדה שהקהל המקומי התעלל לאורך כל השעתיים מרגע הכניסה לאולם ועד לבאזר במאמן הטורקי של הקבוצה היוונית. זה היה מכוער, מגעיל ובוודאי שלא ספורטיבי. ירדנו לרמה של ארדואן וזה לא מכובד ולא ראוי, לדעתנו לפחות.

דיווחים טורקיים כינו את האירוע “חציית קווים” – תלונות על קללות והעלבות שהופנו לעבר המאמן האישי של פנאתינייקוס ואתאמן ממש לפני המשחק.

• לפי דיווח באתר Haberler, יותר מ-300 אוהדי מכבי תל אביב קיללו את ארגין אתאמן כשירד מהאוטובוס לקראת המשחק, ולפחות חלק מהתגובות נתפסו בעיתונות הטורקית כמעבר גבול ברמת האלימות המילולית מול מאמן שזוהה עם הקבוצה היוונית.

• דיווחים נוספים בציוץ נטען כי אתאמן עצמו יצא נגד היורוליג על כך ש”הוא לא מגן מספיק על מאמנים בזמן קשיים כאלה” לאחר שנאלץ לסגת במהירות לארון ההלבשה עקב המצוקה מהקללות.

התקשורת הטורקית הדגישה לא פעם את זהות אתאמן כמאמן בעל פרופיל לאומי חזק וגם כמאמן שחווה בעבר התמודדות מול אוהדים קשים, וכי המקרה בתל אביב עורר דיון על תקינות הספורט והיחס כלפי מאמנים זרים במסגרת אירועי יורוליג.

תגובות מהתקשורת היוונית

ביוון, כלי תקשורת ספורט דיווחו כי המועדון עצמו גינה בפומבי את האירוע וליווה את הקבוצה והמאמן בתסכול.

• פערי הדיווחים מצביעים על כך שההתמקדות היוונית הייתה פחות בפולמוס נגד אוהדי מכבי עצמה, ויותר בהדגשה כי פנאתינייקוס הוצגה בפני “קבלת פנים שלא התאימה לאווירת יורוליג” – וכי המועדון הצהיר שהוא “מגנה בחריפות את ההתנהלות ואת השפה של הקללות”.

מדובר בדיון שנגע לא רק לתוצאה הספורטיבית של המשחק אלא לשאלות של כבוד למאמנים, גבולות בין קהל לבין קבוצה מתחרה, ותנאי משחק בינלאומיים בהם חובות ההתנהגות של האוהדים נבחנים מול כללי היורוליג ומול פרשנויות תקשורתיות מקומיות

בסיום עודד קטש, מאמן מכבי תל אביב:

“מאוד שמח, אני חושב שהגיע לנו. עשינו עבודה אדירה. התקפית והייתה לנו הגנה טובה. הקהל כאן נתן לנו דחיפה – כל משחק נותן עוד ביטחון להשתפר.”

🔊 ג’ף דאוטין ג’וניור, שחקן הצהובים:

“תחושה נהדרת. השגנו ניצחון חשוב נגד יריבה נהדרת. הקהל עזר לנו מאוד — זה משחק ראשון שלי אחרי חודשיים, וזה מדהים לחזור ככה.”

🔊 המאמן הטורקי של הקבוצה היוונית, ארגין עתמאן, מאמן פנאתינייקוס אמר בסיום: “הזהירו אותי לא לבוא לישראל. האוהדים של מכבי קיללו אותי כל המשחק. זה לא ספורט, זה לא כדורסל כפי שאני מכיר. אבל אני כאן, אחזור לכאן שוב.”

המשחק לא הסתכם רק בכדורסל: לפני ההתמודדות ספג המאמן הטורקי של פנאתינייקוס קללות מהיציעים בעת הגעתו לכניסה להיכל, ובמהלך המשחק העתיק עצר את המשחק בדרישה לבדיקות שעון והפרעות שונות — מעשים שמכריזים גם על המתיחות שבקשר בין הקבוצות והקהל. ההתנהגות של האוהדים עלולה לעכב את החזרה המלאה של הספורט כולל בכדורגל לישראל. בינתיים, הקבוצות הישראליות בכדורסל אינן רשאיות לארח בארץ קבוצות טורקיות.

אשר למשחק עצמו בצוות המקצועי הדגישו בסיום את היכולת “להישאר במשחק גם כשהוא מתפרק לקצב לא נוח”, בעיקר ברבע האחרון הארוך והקטוע. אחד מאנשי הקבוצה אמר בסיום כי “זה משחק שבשבועות אחרים היינו מפסידים, והפעם הצלחנו לא להיבהל”.

תמיר בלאט, שקלע חמש שלשות והיה האיש החם, דיבר על “ניצחון של אופי ושל סבלנות”, והודה שקטיעות המשחק פגעו בשטף של כולם – “אבל זה יורוליג, צריך לדעת לשרוד גם את זה”.

מכבי פתחה את המשחק באנרגיות גבוהות, עם הגנה אגרסיבית ולחץ על הכדור, והצליחה להכתיב קצב איטי יחסית שמתאים לה מול היוונים המנוסים. הרבע הראשון היה שקול, עם חילופי סלים ויתרון קטן לאורחים לפרקים, אך בלי בריחה משמעותית.

ברבע השני מכבי העלתה הילוך. ההגנה הצהובה כפתה איבודים, הריבאונד נשלט טוב יותר, והקהל ביד אליהו – לא מלא אך רועש – דחף את הקבוצה לריצות קצרות. הירידה למחצית הייתה בשוויון כמעט מוחלט, כשהתחושה ברורה: זה משחק על אופי ולא על כישרון נטו.

הרבע השלישי היה נקודת המבחן. פנאתינייקוס ניסתה לברוח עם ניסיון, תנועה חכמה בלי כדור וקליעות קשות, אך מכבי נשארה צמודה, לא נשברה והחזירה מלחמה. כל סל יווני נענה מיד בצד השני, והפערים נותרו מינימליים.

ברבע האחרון המשחק הפך לקרב הישרדות. ההתקפות התקצרו, כל פוזשן קיבל משקל כבד, והידיים רעדו משני הצדדים. מכבי הצליחה לייצר עצירות קריטיות בדקות האחרונות, לנצל טעויות של היוונים, ולסגור את המשחק בצורה בוגרת מהקו ומההגנה.

בסיום: 71:75 למכבי תל אביב – ניצחון יורוליג חשוב ביד אליהו, כזה שנשען על מחויבות, משמעת ואמונה, ומוכיח שגם בעונה מורכבת, יש לילה אחד שבו הכל מתחבר.

