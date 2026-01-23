גל הקור האימתני בארצות הברית: מה קורה, למה זה מסוכן ומה ההשלכות האפשריות

ארצות הברית עומדת היום בפני אחד האירועים המטאורולוגיים הגדולים בשנים האחרונות: מערכת חורף רחבת היקף שתביא שלג כבד, גשם קפוא (קרח), טמפרטורות קיצוניות וזעזועים בתנועה וממדי החיים במרבית חלקי המדינה.

המערכת הזאת לא “עוד סערה רגילה”. היא צפויה, לפי שירותי החיזוי, להשפיע על מאות מיליוני אמריקאים, לעיל ולמטה מהקו, ממדינות הדרום ועד לצפון־מזרח, וליצור תנאי חורף קיצוניים שלא נראו בעוצמה כזו מזה שנים.

המערכת שמתפשטת על פני היבשת

הסערה, שכונתה Winter Storm Fern, צפויה לפגוע ברחבי ארצות הברית החל מהדרום–מערב, דרך המישורים המרכזיים ועד למדינות המזרח והצפון. זו מערכת ענקית שמביאה:

שלג כבד ועקבי

גשם קפוא, קרח וסלעה

קור קיצוני וזמני טמפרטורות נמוכות במיוחד

רוחות עזות וחיכוך תרמי בין אוויר חם וקר

כ־35 מדינות כבר תחת אזהרות חורף ורבות מהן הוציאו מצבי חירום רשמיים.

בתוך כך, בצפון־מזרח צפויים מקומות כמו ניו יורק, ניו ג’רזי ופנסילבניה לחוות שלג שאינו רק כבד – אלא גם ממושך, מה שיכול להוביל לצבירה של עשרות סנטימטרים בכמה אזורים.

מי צפוי להיות מושפע – והיכן

הסערה נעה ממדינות הדרום והדרום־מערב כמו טקסס, לואיזיאנה וארקנסו, כלפי מזרח ועד ניו אינגלנד, ומשפיעה על אזורים שלא רגילים לתנאי חורף כה קיצוניים.

במקומות אלה ייתכנו:

הערכות של עד 12–24 אינץ’ של שלג באזורים מסוימים

קרח כבד מצפון טקסס ועד דרום קרוליינה

טמפרטורות מתחת לאפס עם רעשי רוח שיכולים להרטיב תחושת קור לסכנה של היפותרמיה

ההשלכות הצפויות מהסערה

🚗 1. שיבושי תחבורה

הסערה צפויה לגרום לסגירות כבישים, תנאי נסיעה מסוכנים, עיכובים גדולים בתחבורה הציבורית ובסילוק שלג. גם מערכת הרכבות והכבישים הארציים המרכזיים עלולה להיזרם באיטיות ואף להיסגר באופן זמני.

✈️ 2. ביטולי טיסות ושיבושים בשדות התעופה

רבים מהשדות המרכזיים צפויים לחוות עיכובים וביטולים, ככל שהשלג והקרח מכבידים על ההמראות והנחיתות. חברות התעופה כבר מודיעות לצרכנים להתכונן לשינויים בלוחות הזמנים.

⚡ 3. הפסקות חשמל ופגיעה בתשתיות

מים שהופך לקרח, עצים שנשברים ומתח חשמל כבד על הרשתות – כל אלה עלולים להביא להפסקות חשמל בכל רחבי המדינה, במיוחד באזורים עם תשתיות ישנות.

🧊 4. סיכוני בריאות וצורך בבידוד

טמפרטורות נמוכות במיוחד מעלות את הסיכון ל:

היפותרמיה וקפיאה

נזקי קור קשים לאוכלוסיות רגישות (קשישים, חסרי בית)

פגיעות בדרכי הנשימה והצטננויות קשות

השפעות כלכליות אפשריות

🔌 עליית מחירי אנרגיה

בשל הביקוש הרב לחימום וגז טבעי, מחירי האנרגיה כבר נסקו באופן חזק בשווקים – דבר שמשפיע על חשבונות הבית ועל עלויות התעשייה והתחבורה.

🛒 מחסור בטופס ואספקת סחורות

פרקי זמן שבהם כבישים חסומים ומשלוחים מתעכבים עלולים לגרום לחוסרים זמניים בסחורות בסיסיות בחנויות – החל ממזון ועד מוצרי חירום.

שלג בקנה מידה היסטורי – זה לא רק “עוד סערה”

התחזיות הראשוניות מצביעות על אירוע חורף רחב היקף, שיכול להזכיר סופות חשובות ומזיקות בעבר כמו אלה שפקדו את ארצות הברית לפני שנים – אירועים שבהם טמפרטורות קיצוניות, שלג כבד וקיפאון כמעט מוחלט הובילו לסגירות של ערים, מערכות חשמל קרסו והחיים נעצרו כמעט לחלוטין.

הסערה האבולוציונית הזו נובעת מהתנגשות של אוויר קפוא מהצפון עם לחות ומערכת חורף רחבת היקף – שילוב שמייצר תנאי מזג אוויר חזקים ומסוכנים ביותר.

איך להיערך – מה מומלץ לעשות

🔹 להימנע מנסיעות מיותרות בזמן השיא

🔹 להכין משתמשי חימום וציוד חירום בבית

🔹 לוודא אספקת מזון ומים לבית

🔹 לעקוב אחר התראות רשמיות של שירותי החירום והמטאורולוגיה

האיום אינו רק היופי של השלג – אלא הסביבה שנוצרת סביבו: קור משתק, רשתות תשתית שנלחצות ויכולת תגובה מוגבלת של שירותי חירום.

