קואליציית נתניהו מצטמקת – רוב של 61 מנדטים לאופוזיציית בנט גם ללא המפלגות הערביות שירוצו ברשימה מאוחדת

נתניהו מתחיל להימאס סופית גם על מי שנחשבו חסידיו שיילכו אחריו בכל מחיר. די. חלאס. נמאסת! – זה המסר שלהם על פי סקרי סופהשבוע ובראשם סקר הבחירות האמין מכולם המתפרסם במעריב. לפי סקר זה מצליחה האופוזיציה המבקשת להעיף מעל פני האומה את ממשלת הימין הקיצוני חרדי מטורף והזוי ולהשיב לאומה הנהגה שקולה, אחראית ורצינית.

סקר הבחירות שפרסם הבוקר מעריב מסמן נקודת מפנה חריגה בפוליטיקה הישראלית:

לראשונה מזה שנים, האופוזיציה מגיעה לרוב מוחלט של 61 מנדטים – גם ללא תמיכת המפלגות הערביות.

מדובר בהתפתחות דרמטית, לא רק מספרית אלא גם תודעתית: הציבור הישראלי מאותת על רצון בשינוי שלטוני, מבלי להישען עוד על שיקולים חיצוניים או קונסטרוקציות פרלמנטריות שבריריות.

מפת המנדטים – סקר מעריב שהתפרסם ביום שישי.

הליכוד – 25

בנט – 23

ישר! (איזנקוט) – 11

יש עתיד – 9

הדמוקרטים – 9

ישראל ביתנו – 9

עוצמה יהודית – 9

ש״ס – 8

יהדות התורה – 7

חדש–תע״ל – 5

רע״מ – 5

הרשימות הערביות אינן נדרשות לצורך השגת רוב אופוזיציוני.

המשמעות הפוליטית: שינוי עומק בתודעת הבוחר

זהו שינוי מהותי:

עד כה, כל תרחיש להחלפת השלטון עבר דרך תמיכה חיצונית של הרשימות הערביות – סוגיה נפיצה שהרתיעה חלקים גדולים בציבור.

הסקר הנוכחי מצביע על מציאות חדשה:

הציבור היהודי לבדו מייצר רוב לאופוזיציה

הגוש התומך בנתניהו נשאר על 49 מנדטים בלבד

גם איחוד מלא של מפלגות הקואליציה הקיימת אינו מתקרב ל־61

במילים פשוטות: המשוואה השתנתה.

ההודעה הדרמטית של הרשימות הערביות: ריצה משותפת

לצד הסקר, נרשמה אמש התפתחות פוליטית לא פחות חשובה:

הרשימות הערביות הודיעו כי בבחירות הבאות ירוצו ברשימה משותפת אחת.

מדובר בצעד בעל השלכות רחבות:

ניסיון למנוע זליגת קולות מתחת לאחוז החסימה

חיזוק כוח המיקוח של הציבור הערבי בכנסת הבאה

יצירת גוש ברור ומאוחד, לאחר שנים של פיצול, מתיחות פנימית ואובדן השפעה

עם זאת, דווקא הנתון המעניין ביותר הוא זה:

גם בלי הרשימה המשותפת – האופוזיציה כבר מגיעה לרוב.

כלומר, חזרת הרשימה המשותפת אינה תנאי לשינוי שלטוני, אלא גורם מייצב או מעצים בלבד, אם וכאשר תידרש תמיכה רחבה יותר.

בנט, איזנקוט והמרכז: ציר ההכרעה

הסקר ממקם את נפתלי בנט ככוח המרכזי בגוש השינוי, עם 23 מנדטים, ואת גדי איזנקוט כעוגן ביטחוני-ממלכתי עם 11.

יחד עם יש עתיד, הדמוקרטים וישראל ביתנו – נוצר גוש אופוזיציוני רחב, מגוון אידיאולוגית, אך מאוחד סביב מטרה אחת: סיום עידן נתניהו.

האתגר הבא ברור:

לא המספרים – אלא היכולת להפוך רוב בסקרים לממשלה בפועל.

השורה התחתונה

הסקר של מעריב וההודעה של הרשימות הערביות מציירים תמונה פוליטית חדשה:

הציבור מאותת על שינוי

האופוזיציה משיגה רוב עצמאי

נתניהו נותר עם מפלגה חזקה – אך גוש חלש

והרשימות הערביות חוזרות לשולחן ככוח מאורגן, אך לא כגורם הכרחי

זו אינה עדיין הכרעה –

אבל זו אזהרה פוליטית ברורה.

