החיפאיות הפסידו, מאמן פוטר, באר שבע חזרה (זמנית.) לפיסגה

מאמן הפועל חיפה, גל אראל, פוטר בעקבות ההפסד בשבת 0-1 לסוגרת הטבלה, בני ריינה. ההפסד סיבך את הפועל חיפה בתחתית.

חיים סילבס עשוי לחזור להפועל חיפה לקדנציה נוספת. מועמדים נוספים הם מרקו בלבול, יוסי אבוקסיס וסלובדן דראפיץ'.

אבל ההפסד של הפועל חיפה מצטמק בעיר נוכח התבוסה הירוקה של מכבי חיפה 4-1 למכבי נתניה. ההגנה הירוקה היתה נוראית וההופעה הנוראית אינה ניתנת להסבר הגיוני אחר התקופה המצויינת שכללה גם את הניצחון הגדול על מכבי תל אביב.

הפועל באר שבע חזרה לפסגה עם ניצחון 2-3 על קריית שמונה עם שני שערים של פרץ ואחד של בלוריאן.

טבריה וסכנין נפרדו בתיקו 1-1. תיקו מול אשדוד יספיק הערב לבית״ר ירושלים כדי לחזור לפיסגה.

המחזור ה-20 יינעל ביום שני בדרבי התל אביבי בבלומפילד.

