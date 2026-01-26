איראן מאיימת: אלה ה“מטרות הישראליות” שייפגעו מיד ברגע שנותקף

איראן עולה מדרגה באיומיה כשהיעד הראשון המוזכר הוא ישראל. האיראנים פרסמו מפת איומים פומבית, הכוללת לוחמה פסיכולוגית ומסר הרתעתי – כך נראית ההסלמה על סף נקודת האל־חזור.

איראן פרסמה ביממה האחרונה הצהרה חריגה בעוצמתה, שלפיה במקרה של תקיפה נגדה – תגובתה תהיה מיידית ותכוון ל“יעדים אסטרטגיים בישראל”. לצדה הופצה ברשתות ובערוצי תקשורת המזוהים עם טהרן אינפוגרפיקה מפורטת המציגה רשימה רחבה של מתקנים, בסיסים ותשתיות בישראל, תחת הכותרת: “המטרות הראשונות”.

המסר אינו צבאי בלבד. זהו מהלך תודעתי־מדיני מתוזמן, שנועד לייצר הרתעה, להזהיר את וושינגטון ובעלות בריתה – ובעיקר להפעיל לחץ ציבורי ופסיכולוגי בתוך ישראל.

⸻

לפי מקורות איראניים רשמיים למחצה, הפרסום מגיע על רקע עלייה ברמת הכוננות האזורית והתרחבות העימותים העקיפים בין איראן לישראל בזירות שונות. עצם פרסום “רשימת מטרות” אינו חדש, אך הצגת מפה גרפית פומבית חורגת מהנוהג ומאותתת על שינוי טון: מאיומים כלליים – לאיום קונקרטי ומוחשי.

ואלה הנקודות המסומנות לפגיעת טילים בליסטיים איראניים ״ברגע שאיראן תתוקף״:

המטרות העיקריות במפה:

• בסיס הגליל – בסיס פיקוד צבאי בצפון הארץ

• נמל חיפה – נמל ימי אזרחי מרכזי

• תחנת הכוח חיפה – מתקן ייצור חשמל אזורי

• בתי הזיקוק חיפה – מתחם תעשיית אנרגיה ודלק

• רפאל – חברה ביטחונית ישראלית

• בסיס תל נוף – בסיס חיל האוויר

• המוסד – ארגון המודיעין הישראלי

• הקריה בתל אביב – מתחם ממשל וביטחון

• קריית גת – אזור תעשייה וטכנולוגיה

• משרד הביטחון – מטה אזרחי־ביטחוני

• נמל התעופה בן גוריון – נמל התעופה הבינלאומי הראשי

• מרכז ויצמן למדע – מוסד מחקר מדעי

• הקריה למחקר גרעיני (דימונה) – מרכז מחקר אסטרטגי

• בסיס נבטים – בסיס חיל האוויר בנגב

• בסיס עובדה – בסיס צבאי בדרום

• יחידה 8200 – יחידת מודיעין וסייבר.

בישראל מדגישים כי מדובר בלוחמה פסיכולוגית: הצגת רשימות ויזואליות נועדה להעצים חרדה, להקשות על שגרה אזרחית ולשדר יכולת – גם אם אין בהכרח כוונה מיידית לממש.

⸻

לוחמה תודעתית, לא תכנית מבצעית

גורמי ביטחון בישראל מעריכים כי הפרסום אינו משקף תכנית תקיפה אופרטיבית אלא ניסיון להשפיע על דעת הקהל ועל קבלת ההחלטות בירושלים ובוושינגטון. הצגת מתקנים מוכרים לציבור, אזכור שמות מוכרים והדגשה גרפית – כל אלה משרתים אפקט הרתעה והפחדה, לא בהכרח חשיפה מודיעינית.

בהקשר זה מדגישים בירושלים: אין בפרסום כדי ללמד על יכולת, טווח, תזמון או כוונה מיידית. ישראל, כך נמסר, ערוכה למגוון תרחישים ומנהלת הערכת מצב רציפה.

⸻

המסר לארה״ב ולבעלות הברית

האיומים מופנים גם כלפי וושינגטון: טהרן מבקשת לשדר כי כל פעולה נגדה תגרור מחיר אזורי, עם פגיעה בתשתיות אזרחיות ובמרכזי כובד. זהו ניסיון לבלום מהלך צבאי באמצעות העלאת רף הסיכון והעלות המדינית.

⸻

ההקשר האזורי: שרשרת הרתעה הדדית

הפרסום משתלב בדפוס מוכר של הרתעה הדדית פומבית בין איראן לישראל – הצהרות, הדלפות, גרפיקה ואיומים, שמטרתם להשפיע בלי להידרדר למלחמה כוללת. שני הצדדים מאותתים יכולת ונחישות, אך גם משאירים לעצמם מרחב תמרון.

⸻

השורה התחתונה

איראן אינה “חושפת סודות” – היא משגרת מסר. המסר נועד להפחיד, להרתיע ולייקר החלטות. בישראל מתייחסים לפרסום ברצינות, אך לא בהיסטריה: זהו כלי תודעתי, לא הכרזה על מתקפה מיידית.

עם זאת, עצם העלאת הטון והפומביות החריגה מעידות על הסלמה מסוכנת, שבה כל טעות חישוב עלולה להצית עימות רחב.

