250 גופות הוצאו מקברן עד לאיתור הסופי: הוחזרה גופת החטוף האחרון רן גואילי – חמאס עמד בהסכם

הוחזרה גופת החטוף האחרון מה-7 באוקטובר, רס״ל רן גואילי. בכך נסללה הדרך למעבר לשלב ב׳ בתוכנית טראמפ.

איתור הגופה היה בתום מבצע חסר תקדים במסגרתו הפנה חמאס את ישראל לבית קברות בצפון הרצועה ואולם כיוון שהקברים לא היו מסומנים הוצאו כ-250 גופות מקבריהן נלקחה דגימת DNA עד שזוהתה הגופה של גואילי והובאה לתחומי ישראל.:

דובר צה"ל הודיע כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, נציגי צה"ל הודיעו למשפחת החטוף החלל האחרון רן גאוילי ז"ל, כי יקירם זוהה ויושב לקבורה.

רס״ל רן גאוילי ז״ל, לוחם יס"מ, בן 24 במותו, נפל בקרב בבוקר ה-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה לרצועת עזה.

בכך, הושבו כלל החטופים משטח רצועת עזה.

*הרמטכ״ל: ״עמדנו בהבטחה שלא משאירים אף אחד מאחור – חיילי צה״ל, הלוחמים בחזית וכל העם מתרגשים על חזרתו של רן לקבר ישראל״*

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר שוחח כעת עם משפחת גואילי לאחר זיהוי בנם במבצע ״לב אמיץ״ בצפון רצועת עזה.

החזרת גופתו של גואילי מצטרפת לשרשרת אירועים שבהם ישראל והקהילה הבינלאומית פעלו להחזיר חללים וחטופים במסגרת פסקי־אש קודמים או מבצעים מיוחדים. בעבר הוחזרו בין היתר גופות של חיילים כמו יאיר (יאיא) יעקב ואביב אצילי במסגרת הפסקות אש ופעולות איתור עצמאיות.

מפכ״ל המשטרה, דני לוי, למשפחת גואילי: ״רן נמצא שלם, עם המדים שלו. אתם מקבלים את הילד כמו שהוא יצא״

🔹 בחודשים האחרונים, לפני גילוי הגופה של גואילי, היו דיווחים רבים על איתור גופות של חטופים שלא התבררו ככזו — מה שיצר בלבול ציבורי ופוליטי על מצב החיפושים.

שר הביטחון ישראל כץ מסר את ההודעה הזו בצירוף תמונת רן רפגואילי ז״ל:

*שר הביטחון ישראל כ״ץ:*

רס"ל רן גואילי שב הביתה.

בבוקר ה-7 באוקטובר, עם פרוץ מתקפת הטרור הרצחנית, רן מיהר לעוטף עזה, הצטרף באומץ ללחימה בקיבוץ עלומים, נלחם בגבורה יוצאת דופן, חיסל מחבלים רבים והגן בגופו על אזרחים – עד שנפל בקרב ונחטף לרצועת עזה.

רן היה לוחם אמיץ, שפעל מתוך תחושת שליחות עמוקה ואחריות לאומית. גבורתו באותו בוקר קשה היא חלק מסיפור העמידה והנחישות של לוחמי וכוחות הביטחון אל מול מתקפת הטרור.

השבתו של רן ז"ל לקבורה היא רגע כואב של סגירת מעגל – עם שובו של החטוף האחרון משטח רצועת עזה לאדמת ישראל. זהו רגע שמדגיש את מחויבותה של מדינת ישראל ללוחמיה ולאזרחיה: להשיב כל אחד ואחת הביתה – כמו שהבטחנו למשפחות ולציבור בישראל. זאת הערבות ההדדית.

