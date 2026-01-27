ההלם מההפסד בדרבי בתוספת הזמן הניב את פיטורי לאזטיץ׳

אחרי ההפסד המביך בדרבי ולאחר סדרת הופעות כושלת פוטר מאמן מכבי תל אביב זרקו לאזטיץ׳.

ההפסד הכואב בבלומפילד בתוספת הזמן היה המסמר האחרון שהצהובים יכלו לשאת מה גם לאדומים מנצחים הדרבי הגדול לראשונה זה 12 שנים.

דור פרץ העלה את מכבי ליתרון בדקה ה-33 אבל במחצית השניה הצהובים נפלו מהרגליים ובתוספת הזמן חטפו שני גולים מתוצרת המחליף אלטמן והבלם צ׳יקו וההלם היה עצום בעוד שהקבוצה של אליניב ברדה חוגגת.

לאזטיץ׳ היה חייב לשלם את המחיר אחרי הפסד כזה מגול בשניית הסיום ואכן הצעד התבקש.

בהודעת מכבי תל אביב נאמר:

מועדון הכדורגל מכבי תל אביב החליט להיפרד מהמאמן ז'רקו לאזטיץ' ומצוותו.

הבעלים, מיץ' גולדהאר, מסר: "שוחחתי עם ז'רקו והודעתי לו על החלטתי. אני רוצה להודות לו על תרומתו למועדון במהלך כהונתו, כולל הובלת המועדון לזכייה באליפות ה-26 שלו".

דן רומן מונה כמאמן זמני עד להחתמת מאמן חדש.

״עניין מרכזי״