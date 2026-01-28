השקל הישראלי חוגג על חשבון הדןלר המתרסק בשווקי העולם – טראמפ לא מצטער על כך

התיסוץ המואץ בשקל הישראלי לעומת הדולר הא ריקני עוא בעל משמעות מרחיקת לכת לכלכלת ישראל ןאף לחיי היו יום של אזרחי המדינה.

המטבע האמריקני נפל לאזור 3.10 שקלים, היורו התחזק בכ־20% מולו, והשווקים בהלם. נשיא ארה״ב לא מנסה לעצור את הסחף — להפך. למה הדולר קורס, מי מרוויח, מי נפגע, ואיך זה ישפיע על כל ישראלי

הדולר האמריקני, פעם עוגן היציבות של הכלכלה העולמית, חווה בימים אלה את אחת התקופות הקשות בתולדותיו. מול השקל הישראלי הוא נסחר סביב 3.10 שקלים בלבד, רמה שלא נראתה שנים ארוכות, ובזירה הבינלאומית הוא הולך ומאבד גובה מול מרבית המטבעות המרכזיים. היורו, למשל, התחזק בכמעט 20% מול הדולר בתקופה קצרה יחסית — נתון שממחיש עד כמה עמוק המשבר באמון במטבע האמריקני.

בשווקים כבר לא מדברים על “תיקון” או “תנודתיות”, אלא על התרסקות של ממש. מדד הדולר, המשקף את כוחו מול סל מטבעות עולמי, נסוג לרמות שפל של כמה שנים, והלחץ נמשך. בניגוד לעבר, הפעם אין יד חזקה שמנסה לבלום את המפולת — להפך.

נשיא שמברך על דולר חלש

מי שעומד במרכז הסערה הוא נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שבאופן מפתיע בוחר לא להגן על הדולר. הצהרותיו האחרונות, שבהן טען כי “ערך הדולר מצוין” וכי אין סיבה לדאגה, התקבלו בשווקים כהסכמה שבשתיקה להמשך ההיחלשות.

עבור טראמפ, דולר חלש הוא לא בהכרח חדשות רעות. להיפך:

מטבע אמריקני חלש מוזיל את הייצוא האמריקני, מחזק את התעשייה המקומית, ומשפר את כושר התחרות של ארה״ב מול אירופה ואסיה. זה משתלב היטב עם תפיסת “אמריקה תחילה” ועם רצון להאיץ צמיחה, תעסוקה וייצור — גם במחיר של פגיעה ביוקרת המטבע.

למה זה קורה דווקא עכשיו?

השילוב קטלני:

חוסר ודאות סביב המדיניות הכלכלית של ארה״ב, גירעון ממשלתי מתרחב, דיבורים על פגיעה בעצמאות הפדרל ריזרב וציפיות להורדות ריבית — כל אלה דוחפים משקיעים החוצה מהדולר. במקביל, מטבעות אחרים, ובראשם היורו, נהנים מיציבות יחסית ומזרימת הון.

בישראל נוסף גם גורם מקומי משמעותי: השקל ממשיך להפגין עוצמה, בין היתר בשל עודפי מטבע חוץ, פעילות ענפה בענפי הטכנולוגיה והאנרגיה, ואמון יחסי בכלכלה המקומית. התוצאה: דולר חלש במיוחד מול שקל חזק במיוחד — שילוב שמעצים את התחושה הדרמטית.

מי מרוויח — ומי משלם את המחיר

עבור הצרכן הישראלי, התמונה מפתה:

ייבוא זול יותר, חופשות בחו״ל במחירים נוחים, רכישות אונליין שמרגישות “במבצע תמידי”. גם האינפלציה מקבלת בלימה מסוימת כשהדולר נחלש.

אבל בצד השני של המטבע — תרתי משמע — נמצאים היצואנים הישראלים, שמקבלים תשלום בדולרים אך משלמים הוצאות בשקלים. עבורם, כל ירידה נוספת בדולר שוחקת רווחים ועלולה לפגוע בכושר התחרות.

ברמה העולמית, דולר חלש מטלטל שווקים פיננסיים, משפיע על מחירי סחורות, על תשואות אג״ח, ועל החלטות השקעה של גופים גדולים. זהו שינוי עומק — לא אירוע נקודתי.

לאן זה הולך?

כרגע אין סימן ברור לתחתית. כל עוד הבית הלבן משדר אדישות, והשווקים מאמינים שהממשל לא יילחם על חוזקו של הדולר, הלחץ נמשך. השאלה הגדולה היא לא אם הדולר יתאושש — אלא מתי, ובאיזה מחיר.

בינתיים, המציאות ברורה:

הדולר נחלש, השקל מתחזק, היורו נוסק — ונשיא ארה״ב, במקום להזעיק את מכבי האש הכלכליים, עומד בצד, מביט בלהבות, ומחייך.

