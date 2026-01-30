בינתיים – איראן מביכה את טראמפ במלחמת האיומים ההדדית שמעוררת חרדות קיומיות בעיקר בישראל

עוד סופשבוע מתוח עד אימה יורד על אזרחי ישראל ואי הוודאות מטריפה את הדעת. האיראנים מאבחנים את המצב לאשורו ומחממים את האווירה בהחמרת האיומים הישירים כלפי ישראל כשברקע מכריזה טהרן שהיא מסרבת להיכנס למו״מ עם טראמפ בתנאים האמריקניים שהם לדברי טהרן ״גרועים מכל תבוסה אפשרית בשדה הקרב״. במקביל גייסו האיראנים את סעודיה, האמירויות, קטאר והלילה גם את אזרבייג’ן שהודיעו כי הן אוסרות על צבא ארצות הברית לירות לשטח איראן מתחומן האווירי. צריך לציין גם את התנגדותו הנחרצת של ארדואן לסבב לחימה חדש ולהתנגדות הפנימית העזה בתוככי ארצות הברית כולל בקרב הרפובליקנים לצאת להרפתקה צבאית נוספת באיראן.

הנשיא טראמפ, השרוי בלחץ אדיר מצד מדינות המפרץ ובראשן סעודיה וקטאר כשהן מגובות בטינה בוטה וקולנית מצד ארדואן, אינו במצב של מתן פקודת ביצוע – כנראה גם משום שנתניהו איננו נלהב לסבב נוסף העלול להקהות ולעמם את תחושת הניצחון במלחמת 12 הימים.

וכך, בעוד שלפי הסקרים 70% מהאמריקנים מתנגדים נחרצות לתקיפה אמריקנית נוספת באיראן, מנסה הנשיא למצוא את הנתיב שיצדיק היעדר פעולה כלשהי. הרושם בקרב גורמי מודיעין מערביים הוא שטראמפ לא ייצא למתקפה בזמן הקרוב. האיומים כבר לא עובדים על האיראנים – והזמן, כך נראה, פועל לרעתו.

הלילה הודיע טראמפ שהוא רוצה מו״מ ואם לא – אז… שוב איום. אלא שהפעם איש כמעט לא מתרגש, למעט החשש הגואה בישראל.

האיום האיראני: ישראל במרכז התגובה

במקביל לדחיית רעיון המשא ומתן, איראן שבה והבהירה הלילה כי כל מתקפה אמריקנית עליה תיענה במטח טילים קטלני מיידי לעבר ישראל, כבר בגל הראשון של העימות.

המסר הועבר דרך כלי תקשורת רשמיים ובכירים ביטחוניים בטהרן, והדגש היה חד: ישראל לא תיתפס עוד כצד משני או כמי ש״נגררת״ – אלא כיעד אסטרטגי ראשון במעלה, כחלק מתפיסת הרתעה חדשה שמנסה איראן לבסס.

מבחינת טהרן, האיום הישיר על ישראל נועד גם ליצור סדק בחזית המערבית וגם להגביר את הלחץ הציבורי והפוליטי בירושלים ובוושינגטון בו־זמנית.

הלחץ הערבי: לא עוד מלחמה אזורית

מאחורי הקלעים מתנהל בימים האחרונים מאמץ ערבי מרוכז למנוע הסלמה. סעודיה וקטאר מפעילות לחץ כבד על הבית הלבן, מתוך חשש ברור שהאזור כולו ייגרר למערבולת ביטחונית וכלכלית: פגיעה בנתיבי אנרגיה, זינוק במחירי הנפט, וערעור יציבות משטרים שכבר מתמודדים עם מתחים פנימיים.

לטורקיה של ארדואן יש אינטרס נוסף: הצגת טראמפ כמי שנכנע ללחץ צבאי ומוכן להצית את האזור – מהלך שארדואן משתמש בו לצרכיו הפוליטיים והאזוריים, תוך מתקפה מילולית חריפה על וושינגטון וירושלים.

וושינגטון: צבא מוכן, אבל בלי טריגר

הצבא האמריקני ערוך, הכוחות פרוסים, התכניות קיימות – אך לפי גורמים אמריקנים, המערכת הצבאית אינה ממהרת לדחוף את טראמפ להכרעה. ההפך: המסרים שעולים הם של זהירות, המתנה וניסיון למצות את מרחב התמרון המדיני.

החשש המרכזי בפנטגון אינו רק תגובה איראנית, אלא אובדן שליטה על קצב ההסלמה – תרחיש שבו מהלך מוגבל מתגלגל במהירות לעימות רב־זירתי, כולל חיזבאללה, מיליציות אזוריות ופגיעה ישירה בעורף הישראלי.

ישראל: בין ביטחון להיסוס

גם בירושלים התמונה מורכבת יותר מכפי שנדמה. לצד היערכות מלאה לכל תרחיש, אין התלהבות אמיתית ממהלך נוסף שעלול לשחוק הישג תודעתי שנצרב לאחר המערכה הקודמת.

במערכת הביטחון מבינים היטב: עימות נוסף, גם אם יתחיל ביוזמה אמריקנית, עלול להסתיים במחיר אזרחי כבד – ובלי תמיכה בינלאומית רחבה.

השורה התחתונה – עובדות, לא הרגעה מלאכותית

נכון לעכשיו:

אין מו״מ פעיל.

אין פקודת תקיפה.

יש איומים, יש לחץ, ויש היערכות.

ויש ציבור ישראלי שנמצא בין כותרות דרמטיות לבין מציאות שעדיין לא התפוצצה.

טראמפ מחפש מוצא. האיראנים מסרבים להיבהל. מדינות ערב לוחצות על הבלמים. וישראל – שוב במרכז לוח השחמט, גם כשהיא לא זו שמניעה את הכלים.

בינתיים ההמלצה היחידה לישראלים היא להרגע ככל הניתן, שכן המצב החרדתי המתהווה הנובע מהמתנה דרוכה באי וודאות מתמשכת הוא בעל השלכות נפשיות לא פשוטות. איראן מנצלת זאת עד תום למלחמה פסיכולוגית אכזרית הפוגשת את האזרחים במקום רגיש במיוחד.

אז נכון שקל להגיד ולא פשוט ליישם ולכן הכנו לכן מאמר משלים על הדרך היעילה ביותר לחמוק מאימת אי הוודאות הנמרחת ורובצת על ישראל זה כחודש ימים. חפשו אצלנו בעניין מרכזי.

