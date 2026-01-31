מכבי תל אביב החתימה מאמן נורבגיה אלמוני

מועדון הכדורגל מכבי תל אביב מודיע על מינויו של רוני דיילה למאמן הראשי החדש של הקבוצה הבוגרת עד לסיום העונה. קני מילר וקנת' דוקן, יצטרפו גם הם לצוות האימון כעוזריו של דיילה.

רוני דיילה מגיע עם ניסיון עשיר בזירה האירופית והבין לאומית לאחר שצבר הצלחות בליגות הבכירות בנורבגיה, סקוטלנד, ארצות הברית, בלגיה ואיחוד האמירויות.

לאחר המינוי, אמר דיילה לאתר הרשמי של המועדון: ״אני שמח להתמנות למאמן הראשי של מועדון עם היסטוריה כה מרשימה כמו מכבי תל אביב. אני מודע לכך שהצלחה מגיעה רק באמצעות עבודה קשה ומחויבות. אני מצפה להתחיל לעבוד עם השחקנים על מנת להשיג את התוצאות הטובות ביותר."

הבעלים מיץ' גולדהאר הוסיף: "רוני הותיר רושם חיובי לאורך כל תהליך המינוי שלו. הוא מביא עימו רקורד מוכח, ניסיון משמעותי ותכונות מנהיגות חזקות. רוני מגיע מוכן להתחיל מיד בעבודה וכולנו מאחלים לו בהצלחה".

את קריירת המשחק שלו עשה דיילה כבלם בנורבגיה, שם שיחק במדי אוראיד, אוד גרנלנד, ויקינג סטבאנגר, סטרומסגודסט ו-ספרטה בראגרוין. לאחר יותר מ־350 הופעות מקצועניות, פנה דיילה לקריירת אימון והחל כעוזר מאמן בסטרומסגודסט, לפני שבשנת 2008 מונה למאמן הראשי. תחת הדרכתו של דיילה זכתה סטרומסגודסט ב-2010 בגביע הנורבגי ובאליפות נורבגיה ב-2013, אליפות ראשונה של המועדון ב-42 שנים.

ב-2014 מונה דיילה למאמן סלטיק, ובמהלך שתי עונות הוביל את המועדון מגלזגו לזכייה ב-2 אליפויות רצופות (14/15 ו־15/16) ולזכייה בגביע הליגה בעונת 14/15.

לאחר ששב לנורבגיה ואימן את ואלרנגה (17-20), עבר דיילה לארה"ב, הצטרף לניו יורק סיטי וזכה באליפות ה-MLS לשנת 2021, הראשון בתולדות המועדון.

בשנים האחרונות אימן דיילה בבלגיה בסטנדרד ליאז’ (22/23) וקלאב ברוז’ (23/24), כמו גם באיחוד האמירויות עם אל-ווהדה (24), לפני שחזר לארה”ב בעונה האחרונה לאמן את אטלנטה יונייטד.

קני מילר (46), חלוץ נבחרת סקוטלנד לשעבר עם קריירת משחק מרשימה בין השנים 1997-2020. מילר כבש למעלה מ-250 שערים ב-785 הופעות מקצועניות במדי קבוצות כ-היברניאן, ריינג'רס, סלטיק, וולבס, דרבי קאונטי, קארדיף סיטי, בורסאספור (טורקיה), ונקובר ווייטקאפס (קנדה), ליווינגסטון, דאנדי, פארטיק ת’יסל, ונבחרת סקוטלנד, במדיה כבש 18 שערים ב-69 הופעות.

לאחר פרישתו עבר מילר לתחום האימון, ושימש כמאמן-שחקן בליווינגסטון בשנת 2018. לאחר מכן שימש בתפקידי עוזר מאמן בניוקאסל ג’טס (אוסטרליה) ובפאלקירק לפני שהצטרף לצוות של דיילה באטלנטה יונייטד.

קנת' דוקן (47), קשר נורבגי לשעבר, רשם מעל 300 הופעות בליגה הנורבגית הבכירה במדי קבוצות כ-סטרומסגודסט, הונפוס, האם-קאם, אוד גרנלנד, ראנהיים ו-סאנדפיורד.

את קריירת האימון החל דוקן בקבוצת בירקבינירן, כשאח"כ שימש כמאמנה הראשי של נוטודן. דוקן שימש כעוזר המאמן בקבוצת ואלרנגה ובמועדון הדני ארהאוס, לפני שחזר לנורבגיה ומונה כמאמנה הראשי של אודס BK ובעונה האחרונה כעוזר מאמן ב-פרדריקסטאד.

״עניין מרכזי״