המשבר המתמשך מתעצם בהפועל תל אביב – והפעם האשם היחיד הוא עופר ינאי

עופר ינאי הוא האשם העיקרי בהדחתה המפתיעה של הפועל תל אביב גם מגביע המדינה בכדורסל, זאת בהמשך לשני ההפסדים הרצופים ביורוליג שהביא לאובדן המקום הראשון בטבלה ובעיקר למתח גואה במועדון התל אביבי האדום. ינאי לא מבין ספורט עדיין, ייקח לו זמן עד שיבין שבכל קבוצה בכל מקום ישנה גם תקופה פחות טובה שצריך לדעת לצאת ממנה מחוזקים. אלא שההתנהלות של הבוס הגדול רק מעצימה את המשבר ומאריכה אותו כולל ההתנהגות הדי ביריונית מצידו במגרש. ייקחמלו זמן להבין שהוא בכל מקוםמיכול להיות בעל הבית שהכל סרים למרותו רק הוא עשיר. אמש זה עלה להפול תל אביב בהדחה משפילה מגביע המדינה. על כך נאמר: יש אלוהים!

83:93 להפועל ירושלים ברבע גמר גביע המדינה הוא לא עוד תוצאה. זהו ערב שבו משחק נוקאאוט הוכרע מחוץ לפרקט, באמצע תנופה ברורה של הפועל תל אביב, בעקבות שרשרת אירועים חריגה שהובילה לעצירת המשחק – והכול סביב התנהלות הבעלים, עופר ינאי. זהו רגע שיא של תהליך: קבוצה שמגיעה תחת לחץ מצטבר, מוצאת קצב ומומנטום – ואז מאבדת אותם בבת־אחת.

אירוע השיא (העיקר)

אמצע הרבע השני. הפועל תל אביב שולטת: בלייקני חם, אוטורו נוכח בצבע, מיציץ’ מנהל בקצב, הקהל דוחף. יתרון שיא – 30:38. זה הרגע שבו קבוצות בורחות במשחק גביע. ואז – לא פסק זמן ולא התאמה טקטית: המשחק נעצר. דרישה לבעלים לפנות את אזור הפרקט, סירוב להתפנות מיידית, חילופי דברים – והשופטים מורידים את השחקנים לחדרי ההלבשה. כ־10 דקות ללא כדורסל.

כשחוזרים – המומנטום נעלם. ירושלים רצה 0:10, והמחצית מסתיימת ב־42:44 לירושלים. נקודת שבר.

פירוק האירוע: פרשת ינאי – שלב אחרי שלב

המיקום וההתנהלות: ינאי יושב סמוך מאוד לפרקט, באזור מאחורי ספסל ירושלים – מיקום שמעצים חיכוך.

הצילום והפנייה למשקיף: במהלך המשחק הוא מצלם, מתמקד בהתנהלות מאמן ירושלים, וניגש למשקיף המשחק בניסיון להציג את התיעוד. המשקיף מסרב להיכנס לעימות.

הדרישה לפינוי: ינאי מתבקש לחזור למקומו ובהמשך להתפנות מהאזור. הדרישה חוזרת יותר מפעם אחת.

הסירוב וההסלמה: העזיבה אינה מתבצעת מיידית. הדקות חולפות, השליטה מתערערת.

החלטה חריגה: השופטים מורידים את השחקנים לחדרי ההלבשה – עצירה מוחלטת של משחק גביע בעיצומו.

זה לא “רעש מסביב”. זו פגיעה ישירה ברצף המשחק.

הוכחה פנימית: לפני ואחרי העצירה

לפני: 30:38 להפועל תל אביב, קצב, ביטחון, שליטה.

אחרי: 0:10 לירושלים, שינוי מגמה, ירידה למחצית בפיגור 42:44.

בכדורסל נוקאאוט, ניתוק כזה מהרצף הוא כמעט גזר דין.

מה קרה על הפרקט לאחר מכן

רבע שלישי: ניסיונות חזרה של תל אביב נענים מיד; ירושלים שומרת על שקט וסבלנות.

רבע רביעי: ירושלים פותחת פער ומנהלת את הסיום.

אירועים משלימים: מיציץ’ מורחק אחרי שתי טכניות; תומר גינת יורד פצוע; ירושלים סוגרת בקור רוח.

סיום: 83:93 לירושלים.

הנתונים (כפי שדווחו)

הפועל תל אביב: בלייקני 22, אוטורו 16 (8 ריב’), מיציץ’ 14, וויינרייט 9, כריס ג’ונס 8, ים מדר 5, תומר גינת 5, בר טימור 2, עוז בלייזר 2.

הפועל ירושלים: הארפר 24, ווינסטון 18, ג’סטין סמית’ 15, וויילי 9 (12 ריב’), קרינגטון 9, הובר 8, מובלי 5, נמרוד לוי 3, זוסמן 2.

קהל: כ־5,600 צופים, למעלה מ־1,500 אוהדי ירושלים.

תגובות (תמצית)

בתל אביב דיברו על פערי עונשין ועל “עוד מטרות בהמשך”. בירושלים הדגישו פוקוס בכדורסל. הפער בשיח משקף את הפער בפרקט אחרי העצירה: צד אחד שנשאר במשחק, וצד אחד שנגרר לאירוע.

ההקשר הרחב – כהוכחה, לא כתירוץ

הערב הזה לא נולד בחלל ריק. הפועל תל אביב הגיעה תחת לחץ מצטבר: שני הפסדים רצופים ביורוליג ואובדן המקום הראשון. זהו רקע שמחדד עד כמה הקבוצה נזקקה לשקט, גב ורצף – וקיבלה בדיוק את ההפך. ההקשר אינו הכותרת; הוא המסביר מדוע עצירה כזו הרסנית במיוחד.

המסקנה

זו אינה התקפה אישית, אלא אבחנה מקצועית:

קבוצה יכולה להתמודד עם החטאה, טעות שיפוט או יום חלש. היא לא יכולה להתמודד עם בעלים שמכבה לה את המשחק באמצע תנופה.

בערב הזה, ברגע הזה, במשחק הזה – המשבר של הפועל תל אביב העמיק בגלל עופר ינאי.

