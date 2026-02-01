מעידה בייתית של בית״ר החזירה את באר שבע לפיסגה

בליגת העל משחקי המחזור ה-21 שהחלו בשבת חוללו מהפך נוסף בפסגה כשבית״ר ירושלים מאבדת את המקום הראשון בעקבות תיקו 2:2 מפתיע מול הפועל חיפה בטדי. הקבוצה של יצחקי הובילה 0:2 משערים של מורחוב וירדן כהן אבל חיפה האדומה עם המאמן החדש הגיבה בגולים של עיאש ופרבר.

לבאר שבע היה הרבה יותר קל לנצח את סוגרת הטבלה בני ריינה 0:2 במשחק חו משערים של כנעאן וקנגאווה.

הפועל תל אביב כבר שלישית בטבלה אחרי ניצחון 0:2 על מכבי נתניה לעיני יותר מ-23 אלף צופים בבלומפילד. קורין ולמקים הבקיעו במחצית השנייה. יצויין שמכבי תל אביב עוד לא שיחקה ורק אם תנצח תעבור את האדומה העירונית.

מכבי חיפה עם ההגנה המחוררת שלה עמלה קשה כדי לנצח בסופו של דבר בשיניים את טבריה 2:3. נלנד, סייף וגורה הבקיעו למנצחים חביבאללה וגולאני הוציאו לבכר את הנשמה לפני השגת הנקודות במלואן.

במשחק נוסף בשבת נקבע 0:0 בין סכנין להפועל ירושלים.

עניין מרכזי