בג״צ אסר על נתניהו לסגור מיידית וחד צדדית את גלצ

בית המשפט העליון בשבתו כבג״צ הוציא היום צו ביניים חשוב שמקפיא את יישום החלטת הממשלה לסגור את תחנת הרדיו גלי צה״ל, לפחות עד שייבחן בית המשפט את העתירות שהוגשו נגד המהלך במסגרת דיון מוסמך. צוו ביניים זה משמעותי כי הוא מונע מהמדינה לנקוט צעדים בלתי הפיכים בשבועות הקרובים — כמו פינוי שידור, הפסקת פעילות סדירה או ביטול יישומים שמובילים לסגירה מלאה — תוך שההליך המשפטי טרם הושלם.

ניתן בזאת צו על–תנאי המורה למשיבי הממשלה לבואוליתן טעם מדוע לא תבוטל החלטת ממשלה מס' 3661 מיום22.12.2025 שעניינה סגירת תחנת השידור גלי צה"ל.

​מבלי למצות, תצהיר התשובה יתמקד בטענות שעניינןתקינותו של הליך קבלת ההחלטה ואופן הפעלת שיקולהדעת במסגרתה.

​תצהיר התשובה יוגש לא יאוחר מיום 15.3.2026, וניתן אף להקדימו.

ניתן היום, ט"ו טבת תשפ"ו (02 פברואר 2026).

מהו “צו על־תנאי” ולמה זה דרמטי

צו על־תנאי הוא לא הליך טכני.

המשמעות האמיתית שלו:

“הממשלה – יש לנו בעיה עם ההחלטה שלכם. עכשיו תסבירו.”

כלומר:

הדיון כבר עבר את שלב ה”אין עילה”

השופטים מצאו חשד ממשי לפגם

נטל ההוכחה עובר לממשלה

במילים פשוטות:

הממשלה כבר לא בנקודת יתרון.

על מה בג״ץ שם את האצבע?

שים לב לניסוח – הוא קריטי:

“תצהיר התשובה יתמקד בטענות שעניינן תקינותו של הליך קבלת ההחלטה ואופן הפעלת שיקול הדעת”

כלומר, בג״ץ לא שואל:

“האם מותר לסגור תחנה”

אלא:

אלא: איך קיבלתם את ההחלטה

האם הופעל שיקול דעת אמיתי

האם זו החלטה עניינית או פוליטית

זה מוקד קלאסי שבו ממשלות נופלות.

מי השופטים – ולמה זה חשוב

הרכב כבד ומאוזן:

דפנה ברק־ארז – זכויות, מנהל תקין, חופש ביטוי

אלכס שטיין – שמרן משפטי, לא “אקטיביסט”

יחיאל כשר – קו ממלכתי, זהיר

👉 זה לא הרכב “שמאלני צפוי”.

כשהרכב כזה מוציא צו על־תנאי — זה אומר הרבה.

מה הממשלה צריכה להוכיח עכשיו

עד 15.3.2026 (ואפשר להקדים):

הממשלה צריכה להראות:

שהיה הליך מסודר שנשקלו חלופות שלא מדובר בהחלטה: חפוזה

תגובתית

או אידאולוגית נטו שהשיקולים היו: מקצועיים

תקציביים אמיתיים

ולא “השתקת קול בעייתי”

וזה קשה מאוד במקרה של גלי צה״ל.

התמונה הגדולה: למה זה מסוכן לממשלה

גלי צה״ל היא:

סמל ממלכתי

גוף תקשורת ותיק

תחנה עם היסטוריה ביטחונית־ציבורית

סגירה שלה בלי הליך סופר־נקי:

נראית כסתימת פיות

מריחה מפוליטיזציה

פוגעת בחופש הביטוי

בג״ץ מאותת:

אם זה ייראה כך — זה לא יעבור.

מה קרה? זה הרקע להחלטת בג״ץ

בחודש דצמבר 2025 אישרה ממשלת ישראל פה אחד את הצעתו של שר הביטחון, ישראל כ״ץ, לסגור את תחנת הרדיו הצבאית הוותיקה – גלי צה״ל – כחלק מרפורמה רחבה במערכת השידור הציבורי במדינה. לפי התכנית, השידורים היו אמורים להיפסק לא יאוחר מ־1 במרץ 2026.

במקביל הוגשו חמש עתירות שונות לבג״ץ נגד ההחלטה, בטענה שמדובר במהלך שנקטע ללא סמכות חוקית ברורה, בתהליך לקוי נפשית ובפגיעה בזכויות יסוד המוגנות בחוק, ביניהן חופש הביטוי והעיתונות.

⚖️ ההחלטה הראשונית של בג״ץ: צו ביניים, לא ניתוק מוחלט

נשיא בית המשפט העליון דחף את המהלך המשפטי קדימה והחליט להוציא צו ביניים שמקפיא את ביצוע החלטת הממשלה – עד לדיון בעתירות ובהרכב שיפסוק בשאלה החוקתית המרכזית. בצו הביניים צוין כי הממשלה לא התחייבה שלא לבצע פעולות בלתי הפיכות עד לסיום ההליך, ולכן יש לתת ביטחון שניתן יהיה לשמור על מעמד התחנה לפחות בינתיים.

הצעד נועד למנוע מצב שבו המדינה תתחיל לפעול ליישום הסגירה (כמו החלפת עובדים, הפסקת שידורים או פירוק הציוד) לפני שפסק הדין הסופי יינתן.

📊 טענות הצדדים בדיון המשפטי

🔹 השופטים טענו לפגמים בהליך ההחלטה:

בית המשפט העליון הביע ספקות לגבי התהליך שהוביל להחלטת הממשלה, כולל עבודת הוועדה הציבורית שהמליצה על סגירת התחנה או שיקולים זרים פסולים שקשורים לתכנים ושידורים של התחנה.

🔹 טענות העותרים:

המשיבים לעתירות – כולל עובדי התחנה, ארגוני עיתונאים, ואישי ציבור – טענו שההחלטה נגועה בחוסר סמכות, מבלי שלוקחים בחשבון את ההשפעה על חופש הביטוי והעיתונות, ושאין תחליף ברור לפעילות התחנה בתקשורת הישראלית.

🔹 הממשלה וההגנה שלה:

ממשלת ישראל טוענת כי היא מוסמכת להחליט על סגירת התחנה, וטוענת כי עצם קיומה של תחנה צבאית שמשדרת לציבור הרחב אינה מקובל בדמוקרטיות רבות; לפי שר הביטחון, השידורים עשויים לפגוע ברוח הצבא ובלכידות הכוחות.

🔹 היועצת המשפטית לממשלה:

ואף היועצת המשפטית עצמה, גלי בהרב-מיארה, תמכה בהוצאת צו ביניים כדי למנוע צעדים בלתי הפיכים עד להכרעה המשפטית.

🧠 המשמעות המשפטית של צו הביניים

צו ביניים אינו פסיקה סופית נגד סגירת גל”צ, אך הוא משנה באופן מיידי את המציאות:

• הוא עוצר את המהלך השיפוטי והממשלתי באופן שמונע צעדים בלתי הפיכים בזמן שדיוני בג״ץ נמשכים.

• הוא מחייב את הממשלה להציג נימוק משפטי ברור וסדור לתמיכה בהחלטתה, ולא להמשיך לפעול על סמך החלטה ספקולטיבית או לחץ תקשורתי.

• הוא מחזק את עמדת העותרים מול טענות הממשלה על סמכות רחבה לסגירת כלי תקשורת.

📍 ההקשר הציבורי והפוליטי

המהלך של סגירת גלי צה״ל יצא מהקשר של מערכת שידור ונדד במהירות לדיון ציבורי רחב על חופש הביטוי, עיתונות עצמאית והיחסים בין הרשויות. כבר בדיון האחרון נשמעו בבג״ץ הערות כי מדובר בסוגיות שמשפיעות על עקרונות יסוד בדמוקרטיה, לא רק על מאבק תקציבי או רפורמה בתחום התקשורת.

הדיון מגיע על רקע דיון ציבורי נרחב על תקשורת חופשית בישראל, וגלי צה״ל נתפסת על ידי רבים כמעין מוסד תרבותי וחברתי, שייצוגיו עד כה נוגעים לשיח ציבורי רחב – כולל במהלך מלחמה, דיווח חדשותי ושמירה על רמת עדכון גבוהה.

⚖️ מה צפוי להתרחש בהמשך?

עכשיו בג״ץ אמור להעביר את העתירות לדיון בהרכב שיפסוק בשאלות המשפטיות המהותיות:

✔️ האם לממשלה יש סמכות לסגור תחנת רדיו ציבורית ללא חקיקה ראשית?

✔️ אילו שיקולים יכולים להכשיר מהלך כזה מבחינה חוקתית?

✔️ האם יש פגיעה מובהקת בחופש הביטוי ו/או בתקשורת?

הדיון צפוי להימשך עוד כמה שבועות, ופסיקתו עשויה להיות תקדימית בהשפעתה על יחסי הכוחות בין הרשות המבצעת והמשפטית.

📌 לסיכום: בג״ץ לא פסל את ההחלטה לסגור את גלי צה״ל, אבל הקפיא את המהלך למועד פסיקה מלאה — בכך הוא הכריח את הממשלה לנמק את החלטתה משפטית בצורה מסודרת, ושם את הדיון על מסלול חוקתי-פרוצדורלי במקום על מסלול פוליטי.

