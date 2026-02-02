ה“רחמניזם” חוזר: סיפורו של פיטר רחמן – הנוכל היהודי המאוס בבריטניה בכל הזמנים – שהפך לשם עצם לנוכלות, התנכלות ולביריונות נדל״ן

לונדון של שנות החמישים לא נראתה כמו לונדון של היום. היא הייתה עיר פצועה ממלחמה, מלאת הריסות, הגירה, עוני, פחדים וגזענות. בתוך הבוץ הזה צמח אחד מסמלי הנדל״ן האפלים ביותר בהיסטוריה הבריטית: פיטר רחמן — אדם ששמו הפך למונח רשמי לתיאור שיטת ניצול דיירים: “Rachmanism”.

ומה שמעניין באמת: הוא לא היה “רק” נוכל. הוא היה תמרור אזהרה שמופיע מחדש בכל פעם ששוק שכירות יוצא משליטה, כשהחוק מתמהמה, כשהעניים מפחדים להתלונן, וכשהפחד הופך למטבע.

השורה התחתונה

רחמן הפך למפורסם לא בגלל בניינים — אלא בגלל שיטה: רכישת נכסים עם דיירים מוגנים, הפעלת לחץ והטרדות כדי להוציאם, ואז השכרת הנכסים מחדש לאנשים חלשים יותר במחירים גבוהים יותר ובתנאים גרועים יותר. אחרי מותו, הפרשה התפוצצה ציבורית והובילה ללחץ חקיקתי ולשינויי מדיניות.

מי היה רחמן – והמאפיין שהפך אותו ל”אגדה שחורה”

רחמן נולד ב־1919 בלבוב (אז פולין; כיום באוקראינה), למשפחה יהודית. הוא שרד את תקופת המלחמה והגיע לבריטניה אחרי מלחמת העולם השנייה.

בבריטניה הוא הפך, בתוך זמן לא ארוך, לבעל נכסים במערב לונדון – בעיקר סביב נוטינג היל והאזורים הסמוכים.

הפרט החשוב: הוא זיהה נקודת חולשה מבנית בשוק הדיור – ולא “סתם” ניצל אותה. הוא בנה עליה מערכת.

לונדון אז: פיקוח שכר דירה, הגירה וגזענות – ושוק שמזמין טורפים

אחרי המלחמה, בריטניה חיה שנים ארוכות עם שוק שכירות מורכב:

חלק מהדיירים נהנו מהגנות חזקות ושכר דירה מפוקח (דיירים “מוגנים”).

במקביל הגיעו מהגרים רבים מ”הקולוניות החדשות” – קריביים, אפריקה ואסיה – שנתקלו לא פעם באפליה חריפה בדיור.

זה יצר פער: דיירים מוגנים שקשה להזיזם מצד אחד, ומהגרים חסרי ברירה מצד שני. וכשיש פער כזה — נולד תמריץ למי שמוכן לשחק מלוכלך.

השיטה: איך “רחמניזם” עובד בפועל

המודל היה פשוט ויעיל:

קונים בניינים מוזנחים בזול (לעתים באזורים שעמדו לפני “פינוי־בינוי” של אותה תקופה). מצמצמים את הדיירים המוגנים – באמצעות תמריצים, העברות, ולעתים הטרדות ושבירת שגרה כדי לגרום להם לעזוב “מרצון”. לפי ביוגרפים וחוקרים, זו הייתה ליבת המהלך: להקטין את נפח השכירות המוגנת כדי לשחרר את הפוטנציאל הכלכלי. ממלאים את הדירות בדיירים נטולי הגנה – לעתים בחלוקה ליחידות קטנות וצפופות, בשכירות גבוהה יחסית, עם תחזוקה ירודה. כוח השוק, אבל בלי חוק: כשהדיירים מפחדים להתלונן, כשאין חוזים מסודרים, וכשברקע גזענות ואפליה – בעל הבית הופך לריבון.

חשוב לדייק: לא כל פרט בכל מקור מסופר באותה לשון; אבל המהות עקבית: ניצול פערי כוח, דיירים מוחלשים, וניהול נדל״ן שמבוסס על לחץ ולא על שירות.

“הוא השכיר למהגרים” – ומה באמת המשמעות של זה

יש טיעון פרובוקטיבי שמופיע לעתים בהיסטוריוגרפיה: שרחמן “לפחות השכיר לשחורים” בתקופה שבה אחרים סירבו. זה טיעון עם חצי אמת: הוא השכיר למי שנדחו על ידי בעלי בתים אחרים — אבל במחיר גבוה ובסביבה מנצלת, ולכן זה לא “נאורות” אלא מסחר במצוקה.

העולם התחתון, מועדוני הלילה וקצה הפרובוקטיבי של לונדון

לפי מקורות שונים, רחמן לא הסתפק בנדל״ן: הוא החזיק גם מועדונים והסתובב בסצנת לילה פרועה. הביוגרפיות והכתיבה סביבו קושרות אותו גם למרחבים של זנות ולחקירות/אישומים בתחום החזקת בתי בושת (או “brothel-keeping”).

כאן נולדה תבנית קלאסית של “נדל״ן עברייני”: לא רק כסף, אלא גם שליטה חברתית – מי גר איפה, מי “מותר” ומי “מוטרד”, מי מפחד ומי מוגן.

החיבור לשערורייה הגדולה של בריטניה

רחמן עצמו מת ב־1962, אבל הפרסום הציבורי העצום הגיע אחריו, כשהתפוצצה פרשת פרופומו. בתוך הבלגן עלו קשרים חברתיים ומיניים סביב דמויות מרכזיות, ובין השאר גם שמות של נשים שהיו בקשר איתו – כולל כריסטין קילר ו־מנדי רייס-דייויס.

הנקודה התקשורתית: ברגע שהעיתונות הבריטית קיבלה סיפור שמערב סקס, כוח, אצולה, פוליטיקה ומלחמה קרה — כל מה שעד אז היה “שמועות שכונתיות” על נדל״ן ומיטות הפך לשער ראשי.

המוות: לא חיסול – קריסה של חיים מהירים

הדיווחים ההיסטוריים מתארים מוות מוקדם (42–43), בעקבות אירוע לבבי/התקף לב, לאחר חיים אינטנסיביים.

הוא לא נפל בבית משפט גדול, ולא “הובס” דרמטית. הוא פשוט נעלם — ואז התפוצץ הסיפור.

וזו אחת הסיבות שהשם שלו נשאר: הציבור אוהב נבלים שלא קיבלו סוף “צודק”.

איך מיתוס הופך לחקיקה

אחרי החשיפה הציבורית, המונח “Rachmanism” נטבע כשם לשיטה של ניצול דיירים, ובהמשך נכנס לשימוש רחב ואף מוזכר כמונח מוכר במילונים ובהקשרי מדיניות.

במקביל הופעל לחץ פוליטי לחיזוק ההגנות על דיירים. בדיוני הפרלמנט הבריטי סביב הצעות חוק שכירות, הופיע המונח “Rachmanism” בהקשר של “הטרדת דיירים” וגביית שכר דירה מופרז.

הזכירה ההיסטורית חוזרת שוב ושוב גם ל־Rent Act 1965 כחלק מהתמונה שבה המדינה ניסתה להחזיר איזון לשוק שהפך פרוץ עבור חלשים.

למה השם שלו חי עד היום

כי “רחמניזם” הוא לא אדם — הוא תופעה. והוא מופיע בכל מקום שיש בו:

מחסור בדירות

שוק שכירות לא מפוקח מספיק

אוכלוסיות מוחלשות שלא מתלוננות (פחד, סטטוס הגירה, בושה, חוסר אמון)

בעלי נכסים שמבינים שהדייר הוא “חוליה חלשה”

גם עשרות שנים אחרי, התקשורת הבריטית השתמשה בצל של “Rachman” כדי לתאר תופעות מודרניות בשוק השכירות — כלומר, השם הפך למדד תרבותי של “מה לא”.

ההיבט הפסיכולוגי: למה דיירים לא נלחמים

החלק הכי אכזרי בפרשות כאלה הוא לא רק העושק — אלא התגובה האנושית:

כשאדם מרגיש שאין לו גב מערכתית, הוא מצמצם את עצמו.

כשאדם מפחד מהשלכות (איבוד בית, גירוש, אלימות), הוא שותק.

כשהסביבה נראית עוינת, הוא מעדיף “להיעלם” מאשר להתעמת.

זו בדיוק הסיבה ששיטות מסוג “רחמניזם” עובדות: הן לא מבוססות על חוק — הן מבוססות על פסיכולוגיה של פחד.

ומה ההקשר לישראל 2026

בלי להדביק תוויות סתם: בישראל יש שוק שכירות לחוץ, מחירי דיור גבוהים, אוכלוסיות מוחלשות, ותלות גדולה בבעלי נכסים. זה מצע שמייצר תמיד את אותה שאלה:

האם אנחנו בונים מערכת שמגנה על החלש — או משאירה אותו להתמודד לבד?

הלקח מהסיפור הזה איננו “לונדון של פעם”. הלקח הוא מנגנון: כשאין איזון אמיתי בין כוח של בעל נכס לבין ביטחון של דייר — יופיע מישהו שימכור פחד.

נקודת הסיום: למה זו לא רק היסטוריה, אלא תמרור

פיטר רחמן מת צעיר, אבל השם שלו נשאר חי כי הוא מסמל רגע שבו חברה הבינה מאוחר מדי שאנשים לא גרים “בשוק” — הם גרים בחיים.

וכשדיור הופך לאזור שבו החוק מססס, הפחד עובד, והחלש חסר קול — תמיד יימצא מי שינסה להפוך את זה לעסק.

