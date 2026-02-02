 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שני, 2 בפברואר 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

שלב ב׳ בהתקדמות מעשית: מעבר רפיח נפתח לתנועה רגלית וגינויים לישראל על פרובוקציות והפרת הפסקת האש

02960CEB-6DD3-442C-BB0F-EA04586214AD
רמי יצהר 2 בפברואר 2026

מעבר רפיח שהיה סגור כמעט לחלוטין במהלך מלחמת עזה נפתח היום לתנועת פלסטינים ממצרים לרצועה ובכיוון ההפוך. המהלך הוא במסגרת שלב׳ של סיום המלחמה לפי תוכנית טראמפ שנכפתה על הצדדים. המעבר נתון לפיקוח של נציגים אירופיים ועם עובדים של הרשות הפלסטינית מהגדה.

כוחות צבא ישראליים אינם מורשים להתקרב למעבר ועמדת פיקוח מרחוק מוצבה בציר פילדלפי במרחק כשלוש מאות מטר מהמעבר. ההמקום היה סגור לחלוטין מאז אפריל 2024 לאחר שצה״ל החריב אותו. בתקופה האחרונה בחלק העזתי נערכו שיפוצים נרחבים והוצבו עמדות בידוק ופיקוח. בהוראה אמריקנית מורשים לצאת דרך המעבר גם אנשי חמאס בהם פצועים ונפגעים מהמלחמה. בשלב הראשון יעברו מאות פלסטינים מצד לצד ובהמשך יגדל נפח העוברים ותחל גם תנועת כלי רכב וסיוע הומניטארי.

בינתיים פרסמו מצרים, טורקיה, האמירויות, ירדן, סעודיה, קטאר ופקיסטן הודעת גינוי משותפת נגד ישראל בטענה להפרה שיטתית של הפסקת האש ברצועה. בהודעת הגינוי נטען כי צה״ל הרג ופצע בימים האחרונים כאלף עזתים. נגד ישראל נטען כי ההתנהלות הזו מלבה את המתיחות ומונעת במתכוון רגיעה וייצוב האזור.

״עניין מרכזי״

חדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה