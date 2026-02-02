שלב ב׳ בהתקדמות מעשית: מעבר רפיח נפתח לתנועה רגלית וגינויים לישראל על פרובוקציות והפרת הפסקת האש

מעבר רפיח שהיה סגור כמעט לחלוטין במהלך מלחמת עזה נפתח היום לתנועת פלסטינים ממצרים לרצועה ובכיוון ההפוך. המהלך הוא במסגרת שלב׳ של סיום המלחמה לפי תוכנית טראמפ שנכפתה על הצדדים. המעבר נתון לפיקוח של נציגים אירופיים ועם עובדים של הרשות הפלסטינית מהגדה.

כוחות צבא ישראליים אינם מורשים להתקרב למעבר ועמדת פיקוח מרחוק מוצבה בציר פילדלפי במרחק כשלוש מאות מטר מהמעבר. ההמקום היה סגור לחלוטין מאז אפריל 2024 לאחר שצה״ל החריב אותו. בתקופה האחרונה בחלק העזתי נערכו שיפוצים נרחבים והוצבו עמדות בידוק ופיקוח. בהוראה אמריקנית מורשים לצאת דרך המעבר גם אנשי חמאס בהם פצועים ונפגעים מהמלחמה. בשלב הראשון יעברו מאות פלסטינים מצד לצד ובהמשך יגדל נפח העוברים ותחל גם תנועת כלי רכב וסיוע הומניטארי.

בינתיים פרסמו מצרים, טורקיה, האמירויות, ירדן, סעודיה, קטאר ופקיסטן הודעת גינוי משותפת נגד ישראל בטענה להפרה שיטתית של הפסקת האש ברצועה. בהודעת הגינוי נטען כי צה״ל הרג ופצע בימים האחרונים כאלף עזתים. נגד ישראל נטען כי ההתנהלות הזו מלבה את המתיחות ומונעת במתכוון רגיעה וייצוב האזור.

״עניין מרכזי״