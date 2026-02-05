הקריפטו הפכפך למשקיעים: הביטקוין התרסק ב-45% – לך תדע אם זו תחתית התהום

הביטקוין צונח מתחת ל־70 אלף דולר: שוק הקריפטו מול רגע האמת

שילוב קטלני של מאקרו עולמי, מינוף יתר ופחד נזיל מייצר תנודתיות קיצונית – והאזהרות מתרבות

שוק הקריפטו חווה טלטלה משמעותית: הביטקוין, המטבע הדיגיטלי המוביל, ירד בימים האחרונים אל מתחת לרף הפסיכולוגי של 70 אלף דולר, רמתו הנמוכה ביותר מזה למעלה משנה. מדובר בנסיגה חדה של כ־45% מהשיא שנרשם באוקטובר 2024, אז נסחר סביב 125 אלף דולר. הירידות אינן אירוע נקודתי או “תיקון טכני” קצר, אלא תוצאה של הצטברות לחצים כלכליים, פיננסיים ופסיכולוגיים – בשוק הקריפטו עצמו ובמערכת הפיננסית הגלובלית כולה.

עבור משקיעים ותיקים זהו עוד פרק במחזוריות המוכרת של ביטקוין; עבור משקיעים חדשים יותר – זו התנגשות ראשונה עם המציאות הפחות זוהרת של שוק תנודתי, ממונף וחסר רשת ביטחון.

מה קרה עכשיו – ולמה זה קורה בעוצמה כזו

הירידה הנוכחית בביטקוין אינה תוצאה של אירוע בודד, אלא של שילוב נדיר של ארבעה כוחות שפועלים יחד:

החמרה בתנאים המאקרו־כלכליים ירידות חדות במניות הטכנולוגיה והנכסים עתירי הסיכון מינוף יתר בשוק הקריפטו, במיוחד בחוזים עתידיים נזילות נמוכה יחסית שמעצימה כל גל מכירות

כאשר ארבעת הגורמים הללו נפגשים – התוצאה היא תנועה חדה, מהירה ולעיתים אלימה במחירים.

הרקע המאקרו־כלכלי: כסף יקר, סבלנות קצרה

הסביבה הכלכלית העולמית השתנתה באופן דרמטי מאז הגאות הגדולה של השנים 2020–2021. ריביות גבוהות, אינפלציה עיקשת ואי־ודאות גיאו־פוליטית הפכו את הכסף ליקר יותר ואת המשקיעים זהירים יותר.

במצב כזה:

נכסים ספקולטיביים סובלים ראשונים

משקיעים מעדיפים מזומן, אג״ח קצרות או נכסים יציבים

זרימת ההון החוצה מנכסי סיכון מאיצה

ביטקוין, למרות הדימוי שלו כ”זהב דיגיטלי”, מתנהג בפועל בשנים האחרונות יותר כמו מניית טכנולוגיה עתירת סיכון מאשר נכס מקלט. לכן, כאשר שוקי המניות – ובעיקר מניות הטכנולוגיה – נכנסים ללחץ, הקריפטו נגרר איתם.

הקשר לשוקי הטכנולוגיה: אותו כסף, אותו פחד

הירידות האחרונות במדדי הטכנולוגיה בארה״ב לא פסחו על הקריפטו. חלק גדול מהמשקיעים הפעילים בביטקוין הם אותם גופים, קרנות וסוחרים שפועלים גם בשוק המניות. כאשר הם נדרשים לצמצם סיכון, הם מוכרים את מה שניתן למכור מהר – וביטקוין הוא אחד הנכסים הנזילים ביותר.

כך נוצר אפקט דומינו:

ירידות במניות → דרישות בטחונות

מכירת קריפטו כדי לשחרר נזילות

ירידות נוספות שמזינות את עצמן

מנגנון הדה־לוורג’ינג: כשהמינוף מתהפך נגד השוק

אחד הגורמים המרכזיים לעוצמת הירידות הוא המינוף הגבוה בשוק החוזים העתידיים על ביטקוין. משקיעים רבים פועלים עם מינוף – כלומר סוחרים בסכומים הגדולים מההון העצמי שלהם, מתוך ציפייה לעליות מהירות.

כאשר המחיר יורד:

פוזיציות ממונפות נסגרות אוטומטית

מתבצעות מכירות כפויות

הלחץ על המחיר גובר

ירידות נוספות גוררות סגירות נוספות

זהו מנגנון שמזין את עצמו – וכאשר הוא יוצא משליטה, גם ירידה “רגילה” הופכת למפולת קצרה אך חדה.

האזהרה של מייקל ברי: “ספירלת מוות” פיננסית?

לתוך הסערה הזו נכנס גם מייקל ברי – המשקיע שהתפרסם כמי שחזה את משבר הסאב־פריים ב־2008. ברי הזהיר לאחרונה מפני תרחיש של “ספירלת מוות” פיננסית, שבה ירידות מחירים מאלצות שחקנים גדולים למכור, מה שמעמיק את הירידות ויוצר מעגל הרסני.

חשוב לדייק: ברי לא בהכרח מנבא קריסה מוחלטת של ביטקוין, אלא מצביע על הסיכון המובנה במערכת ממונפת מאוד, שבה אין “קונה אחרון” מובטח ואין בנק מרכזי שממהר להתערב.

נפחי מסחר נמוכים: למה זה מחמיר את המצב

בעיה נוספת שמעצימה את התנודתיות היא נפחי מסחר נמוכים יחסית. בשוק עמוק ונזיל, מכירות גדולות נספגות בקלות. כאשר הנזילות נמוכה:

כל עסקה גדולה מזיזה את המחיר

פערי הקנייה־מכירה מתרחבים

התנודתיות גדלה

התוצאה: גם מכירות לא חריגות במיוחד גורמות לתנודות חריפות.

ומה עם “הסיפור ארוך הטווח” של הביטקוין?

כאן חשוב לעצור ולחדד: הירידות הנוכחיות לא מבטלות את הטיעונים ארוכי הטווח של תומכי הביטקוין:

היצע מוגבל

עצמאות מבנקים מרכזיים

אימוץ מוסדי מתמשך

תשתיות פיננסיות מתקדמות יותר מבעבר

עם זאת, הן כן מזכירות אמת בסיסית:

גם נכס עם סיפור ארוך טווח חזק יכול לעבור תקופות ארוכות של ירידות כואבות.

מי נפגע במיוחד – ומי פחות

משקיעים ממונפים וקצרי טווח: הפגיעים ביותר

משקיעים שנכנסו בשיאים: חווים לחץ פסיכולוגי כבד

מחזיקים ארוכי טווח ללא מינוף: נפגעים על הנייר, אך פחות נאלצים לפעול

גופים עם נזילות גבוהה: עשויים לראות בירידות הזדמנות

השורה התחתונה: רגע מבחן לשוק הקריפטו

הירידה של הביטקוין מתחת ל־70 אלף דולר אינה רק מספר עגול שנשבר – היא רגע מבחן. היא בוחנת:

את סיבולת המשקיעים

את עמידות השוק ללא כסף זול

את ההבחנה בין ספקולציה לאסטרטגיה

ייתכן שמדובר בשלב כואב אך זמני במחזוריות מוכרת. ייתכן גם שזהו תחילתו של פרק ממושך של תיקון עמוק יותר. כך או כך, מי שפועל בשוק הזה נדרש להבין: ביטקוין אינו קסם – הוא שוק. ושוק, במיוחד כזה, יודע גם להכאיב.

