הבלוף הגדול: המו״מ בעומאן נועד למטרה אחת – להצדיק את המשך מריחת הזמן וההמנעות מתקיפה הדדית

רב הנסתר על הגלוי – מה באמת קרה בסבב הראשון של שיחות עומאן ומה צפוי בהמשך. המידע הבוקע מהשיחות שהחלו ביום שישי בין משלחת בכירה מארה״ב ומאיראן הוא מעורפל במתכוון והיעד הוא סמוי אך חד משמעי – כך לפחות לפי הניתוח של ארגוני ביון.

שיחות עומאן נפתחו בישיבה קצרה שבה הקפידו הצדדים לחפש את נקודות המגע המאפשרות דבר אחד בלבד: לא לפוצץ את השיחות – כדי שלא לאלץ את ארצות הברית ואיראן להיגרר לסבב אלימות נוסף.

האינטרס של דונלד טראמפ ושל עלי חמינאי נותר משותף אך סמוי: למרוח את הזמן, לשמור על סטטוס־קוו מתוח אך נשלט, ולאפשר לכל צד להמשיך להציג קו קשוח ומאיים – שמאחוריו מסתתר רצון ברור להרגיע ולדחות הכרעה.

מה קרה בפועל בסבב הראשון

בניגוד לרושם המעורפל שנוצר בציבור, לא התקיים משא ומתן מהותי.

הסבב הראשון הוקדש כמעט כולו ל:

הצגת עמדות פתיחה

קביעת גבולות גזרה

בדיקת עצם היכולת להמשיך לדבר בלי קריסה מיידית

לא הוחלפו טיוטות, לא נדונו סעיפים, ולא נרשמה כל התקדמות אופרטיבית.

זה היה מפגש גישוש, לא יותר.

השיחות לא התקיימו פנים אל פנים.

המתווך העומאני עבר מחדר לחדר, העביר מסרים, ניסוחים והבהרות – וכל צד שמר לעצמו מרחב הכחשה מלא.

ההודעות הרשמיות – לא מקריות

בתום הפגישה יצאה הודעה איראנית מתוזמרת היטב.

שר החוץ עבאס עראקצ’י אמר:

“הייתה התחלה טובה. השיחות התנהלו באווירה מכבדת. הוחלפו דעות והערות. הוחלט שכל משלחת תחזור להתייעצויות בבירתה וניפגש שוב בימים הקרובים.”

זו אינה לשון של התקדמות – אלא לשון של אי־כישלון.

המסר האיראני נועד לשרת שלושה יעדים:

לשדר לעולם: אנחנו לא הבעיה לשדר לציבור האיראני: לא נכנענו להשאיר את הדלת פתוחה בלי התחייבות

מהצד האמריקני לא ניתנה הצהרה דרמטית.

ההדלפות מוושינגטון היו קרות ומחושבות:

“השיחות היו בוחנות”, “אין ציפיות מיידיות”, “נבחנת האפשרות להמשך”.

כלומר: איש לא מכר הישג – כי אין הישג.

למה הוחלט להמשיך בכל זאת

כאן טמון לב האירוע.

ההחלטה להמשיך אינה נובעת מהתקדמות – אלא מהבנה הדדית של הסיכון שבקריסה:

עבור ארה״ב: הידרדרות ביטחונית שתגרור שווקים, אנרגיה ושותפות אזוריות

עבור איראן: עימות בעיתוי כלכלי וחברתי רע במיוחד

ההמשך מאפשר:

להרוויח זמן

להוריד לחץ מיידי

להחזיק את כל האופציות פתוחות

זו דיפלומטיה של בלימת אסון, לא של פתרון.

מי באמת יושב סביב השולחן

מטעם טראמפ:

סטיב ויטקוף וג’ארד קושנר – שליחים אישיים, לא פקידים. זה אומר דבר אחד:

הבית הלבן רוצה שליטה ישירה, לא תהליך שייצא משליטה.

מטעם איראן:

שר החוץ וצוותו הבכיר – אנשים שמכירים כל סעיף וכל מנגנון פיקוח, אך פועלים תחת מגבלות ברורות של חמינאי.

אין כאן חופש תמרון. יש משחק תחום היטב.

על מה דיברו – ועל מה לא

כן דובר:

על עצם המשך השיחות

על אפשרות לצעדים זמניים

על מנגנונים למניעת הסלמה

לא דובר:

על ויתור גרעיני מלא

על טילים

על חיזבאללה, חמאס או מיליציות

על הסרת סנקציות רחבה

כלומר: לא נגעו בליבה.

ומה המשמעות לישראל – עכשיו, לא תיאורטית

העובדה הפשוטה היא זו:

כל עוד הערוץ בעומאן פתוח – אף אחד לא רוצה מלחמה.

זה לא מבטל איום.

זה לא מבטיח עתיד.

אבל זה כן אומר שבטווח הקרוב –

בדימונה ובטהרן לא צפויה אזעקה בגלל החלטה מדינית.

השעון לא נעצר – הוא פשוט לא מואץ.

השורה התחתונה

סבב השיחות הראשון בעומאן לא נועד לפתור דבר.

הוא נועד לבדוק אם אפשר לא להתדרדר.

ההחלטה להמשיך אינה סימן לתקווה – אלא לפחד משותף.

טראמפ וחמינאי אינם מתקרבים להסכם, אך גם אינם רוצים התנגשות.

זה לא שלום.

זה לא פיוס.

זה ניהול זמן מתוח, מודע, וציני.

ורב הנסתר – גדול בהרבה מן הגלוי.

