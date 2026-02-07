אלבום חדש ליובל בנאי ובו שיר מחאה המדבר על ״זוהמה, פשעי מלחמה, האמת בכלא והשקר מסתובב״

״החוקים משתנים״ – יובל בנאי לא יכול עוד לשתוק ויוצא בזעקה מרה על החברה הישראלית המתפוררת נוכח הדיקטטוריזציה המואצת והשחיתות חסרת המעצורים כל הדרך לחורבן.

כואב, זועם, מרגיז ומפחיד.

אלבום חדש של יובל בנאי יצא היום – והאזנה ראשונה ליצירה כולה, ובעיקר לשיר ״החוקים משתנים״ מתוך האלבום ״אודיסאוס של הרכבת התחתית״, מותירה את המאזין לא רק המום – אלא כלוא בסבך רגשות עוצמתיים. יובל בנאי ממשפחת בנאי שהיא באמת מלח הארץ על בניה השונים, מנחילים לאדם הסביר תחושה קשה המייצרת רגשי אשמה בשל שתיקת העם היהודי כולו והישראלים בפרט נוכח המתרחש כאן בעיקר בשנה האחרונה.

זו אינה האזנה שמובילה לקתרזיס.

זו האזנה המייצרת רגשי אשמה לכל בר דעת המבין שיש מי המחריב במתכוון, בעוצמה וביסודיות את החברה הישראלית על מזבח הישרדותו האישית – והעם שותק.

אם מירי אלוני חוללה סערה היסטורית עם ״שיר לשלום״, ואם יצחק רבין נרצח דקות ספורות לאחר שמלמל את מילותיו בכיכר – הרי שבפברואר 2026 יובל בנאי בוחר בדרך הפוכה: הוא מסרב להתראיין, מסרב להסביר, מסרב להגן.

לדבריו, המילים ברורות. המוזיקה ברורה. המציאות ברורה.

והשתיקה – צורמת לא פחות מהשיר עצמו.

אז מה יש לנו בשיר הזה?

יש בו כתב אישום.

לא מטאפורה. לא אלגוריה. כתב אישום מילולי, קצוב, חוזר על עצמו, שמכה שוב ושוב באותו מקום.

המנטרה המרכזית – זו שנשארת תלויה באוויר כמו פסק דין שלא הוקרא עדיין – היא:

״האמת בכלא והשקר מסתובב״.

זו אינה שורה פיוטית.

זו אבחנה.

זה סיכום מצב.

האמת – כלואה.

השקר – חופשי, נייד, מדברר את עצמו, משוכפל.

אין עלילה – יש הדהוד

בנאי אינו בונה סיפור שמתפתח.

אין התחלה, אין אמצע, אין סוף.

יש סטקטו מוזיקלי, חזרתי, כמעט מכני – כמו רכבת תחתית שאינה מגיעה לתחנה האחרונה.

המילים אינן מתקדמות – הן חוזרות.

המצב אינו נפתר – הוא ננעל.

המשפט הבא שמופיע, כמעט כאיום שקט, הוא:

״זה עוד לא הסוף – הוא מתקרב״.

לא תקווה.

לא אזהרה דרמטית.

ידיעה קרה.

האסון אינו מאחורינו – הוא בדרך.

כשהשיר מפסיק לרמוז ומתחיל להאשים

בשלב הבא, השיר מסיר כפפות:

״פוליטיקאים, פשעי מלחמה״

אין כאן רמזים.

אין שמות – אבל גם אין ספק למי מכוונת האש.

בהמשך מגיע הדימוי החריף ביותר:

פשעי מלחמה – ״הפה מרגליות, הידיים – זוהמה״

זו שורה אכזרית בכוונה.

הפער בין הדיבור הנקי, המהוקצע, הממלכתי – לבין המעשים.

בין הצהרות על מוסר, ביטחון וערכים – לבין המציאות המדממת שמתחת.

נקודת האל־חזור: דה־הומניזציה של ההנהגה

לקראת הסיום, בנאי חוצה קו שמעטים חצו בעבר במוזיקה ישראלית מיינסטרימית:

המנהיג מכונה במפורש

״הבן של השטן״.

זו אינה גידוף רגעי.

זו הכרזה מוסרית.

לא טעות.

לא כישלון.

לא מדיניות שגויה.

רוע.

והשיר נחתם שוב באותו משפט קפוא:

״זה עוד לא הסוף – הוא מתקרב״.

בלי נחמה.

בלי פתרון.

בלי אור בקצה.

למה זה כל כך מטלטל?

כי בניגוד לשירי מחאה קלאסיים – אין כאן קריאה לפעולה.

אין “נתקן”, אין “נשנה”, אין “עוד יהיה טוב”.

יש קיבוע.

המאזין נלכד בתוך ההכרה שמשהו עמוק נשבר – ושעדיין אין לו שם רשמי.

הבחירה המוזיקלית לא לפתח מלודיה אלא לחזור, להכות, להדהד – משקפת מציאות ללא מוצא.

לא טרגדיה עם קתרזיס – אלא מציאות שמסרבת להיגאל.

שתיקה כעמדה פוליטית

יובל בנאי לא מתראיין.

לא מתנצל.

לא מסביר.

הוא משאיר את המילים לבדן – וזו אולי האמירה החזקה מכולן.

בעידן שבו כולם מדברים, מתנצלים, מסבירים, מתפתלים –

השתיקה שלו אומרת: כבר אמרתי הכול. עכשיו תתמודדו.

השורה התחתונה

״החוקים משתנים״ אינו שיר שנועד להיות מושמע ברדיו כרקע.

זהו שיר שנועד להטריד, להכאיב, להשאיר סימן.

לא כולם יאהבו אותו.

חלק יכעסו.

חלק ייבהלו.

״החוקים משתנים״ – יובל בנאי לא יכול עוד לשתוק.

בשיר מחאה חריג בעוצמתו הוא יוצא בזעקה מרה על החברה הישראלית המתפוררת נוכח הדיקטטוריזציה המואצת, השחיתות חסרת המעצורים והדה־לגיטימציה לאמת – כל הדרך אל פי התהום.

כואב, זועם, מרגיז ומפחיד

וזו בדיוק הנקודה.

כי כ”שהאמת בכלא והשקר מסתובב” המהפיכה המשפטית, שאינה אלא מאבק בבית המשפט העליון במטרה לסלול דיקטטוריזציה אישית מואצת במסווה של תיקון פגמים במערכת, הסכנה מוחשית, מיידית ברורה וחדה עבור בנאי ועבור כל מי שנדחק לפינה עד שתש כוחו להילחם במציאות האיומה שהשתלטה על המדינה. יובל בנאי מעז לקום ולצעוק שהמלך הוא אכזר, איום, מזוהם ועטוף בפשעי מלחמה והוא יודע שיהיה לכך מחיר. בעיקר מחיר אישי.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!