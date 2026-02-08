כל האמת לרבות הצדדים האפלים סביב הנסיעה הבהולה של נתניהו לבית הלבן

הנסיעה הדחופה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לוושינגטון השבוע (פברואר 2026) איננה עוד ביקור מדיני מתוכנן – אלא מהלך חירום פוליטי־אסטרטגי, שנולד מחשש עמוק בירושלים מפני עסקה מתגבשת בין ארצות הברית לאיראן מאחורי גבה של ישראל.

ההודעה הרשמית מלשכת ראש הממשלה, שפורסמה במוצאי שבת, הפתיעה גם גורמים במערכת המדינית: נתניהו מקדים את ביקורו בבית הלבן בכשבועיים, נפגש עם הנשיא דונלד טראמפ כבר ביום רביעי, ושב ארצה בתוך ימים ספורים. הביקור המקורי תוכנן להשתלב במסגרת רחבה יותר – כולל נאום בכנס אייפאק וכינוס מדיני חגיגי – אך ההקדמה החדה, שלפי גורמים אמריקניים נעשתה לבקשת נתניהו עצמו, משקפת לחץ ישראלי כבד ותחושת אובדן שליטה.

ברקע עומדת ההתקדמות בשיחות העקיפות בין ארה״ב לאיראן, בעיקר בסבב האחרון בעומאן. טראמפ תיאר את המגעים כ״טובים מאוד״ ואף שידר אופטימיות זהירה, תוך איום מרומז ב״השלכות קשות״ אם לא יושג הסכם. בישראל, לעומת זאת, זיהו סימנים מדאיגים: המיקוד האמריקני הוא בתוכנית הגרעין בלבד – העשרת אורניום, צנטריפוגות ומלאים – בעוד שני נושאים קריטיים מבחינת ירושלים כמעט ואינם על השולחן: פרויקט הטילים הבליסטיים והמשך התמיכה האיראנית בציר האזורי – חיזבאללה, חמאס, החות׳ים והמיליציות בעיראק ובסוריה.

שר החוץ האיראני, עבאס עראג׳י, אמר זאת במפורש: איראן לא תוותר על זכותה להעשיר אורניום, והטילים אינם חלק מהמשא ומתן. מבחינת ישראל, זו נורת אזהרה אדומה. לשכת נתניהו הדגישה כי כל הסכם חייב לכלול הגבלות ברורות על הטילים הבליסטיים והפסקת התמיכה בציר האיראני – לא כהמלצה, אלא כקו אדום.

האיום הבליסטי האיראני נתפס בירושלים כאיום קיומי מתמשך. איראן מחזיקה בארסנל גדול, מדויק ומתקדם, המסוגל להציף את מערכות ההגנה הרב־שכבתיות של ישראל ולגרום נזק אסטרטגי גם אם רוב הטילים יורטו. הסכם שיקפיא זמנית את הגרעין אך ישאיר את הארסנל הזה ללא מגבלות – משאיר את ישראל חשופה למתקפה רב־חזיתית הרסנית.

הנסיעה מתקיימת גם על רקע דפוס ברור ביחסי נתניהו–טראמפ. הנשיא האמריקני כבר הוכיח כי אינו מהסס לכפות על ממשלת הימין בישראל החלטות אסטרטגיות בניגוד לרצונה, ובראשן סיום המלחמה בעזה במסגרת תוכניתו המדינית, שהובילה להפסקת אש, לשחרור חטופים ולהתקדמות לשלב מדיני רחב יותר – חרף התנגדות עזה בקואליציה. נתניהו נאלץ אז ליישר קו ולהציג את המהלך כהישג, אף שמבחינה פוליטית פנימית שילם מחיר.

כעת, החשש בירושלים הוא שטראמפ – השואף ל־deal מהיר ודרמטי כהישג מדיני בינלאומי – יסתפק בהסכם גרעיני מצומצם עם איראן, תוך ויתור על הדרישות הרחבות יותר. מנגד, יש בישראל מי שרואים בחולשתה היחסית של איראן אחרי סבבי העימות האחרונים חלון הזדמנויות ללחץ מקסימלי – מדיני או צבאי – להסכם מקיף יותר, או לחלופין להכשרת הקרקע לעימות נוסף.

מעבר לזירה הבינלאומית, לביקור יש גם מימד פוליטי פנימי ברור: נתניהו מבקש לשדר שליטה, מנהיגות וקשר ישיר עם הנשיא החזק בעולם – ולמתן מתחים בתוך הקואליציה. אך מאחורי הקלעים, מדובר בנסיעה טעונה שמטרתה אחת: לנסות להשפיע ברגע האחרון על מהלך אמריקני־איראני שעלול לעצב את ביטחון ישראל לשנים ארוכות – גם אם הסיכוי לכך מוגבל.

בשורה התחתונה, זו אינה פגישת נימוסים אלא ניסיון בלימה. טראמפ מחזיק בקלפים, איראן מנהלת מו״מ מתוך עמדת התאוששות, ונתניהו מגיע לוושינגטון מתוך פאניקה אסטרטגית גלויה. השאלה איננה רק מה ייאמר בחדר הסגור – אלא האם ישראל תצליח למנוע עסקה שתיחתם מעל ראשה, או שתיאלץ להסתגל למציאות חדשה שבה ההחלטות הגדולות מתקבלות במקום אחר.

