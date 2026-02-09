בעקבות חטיפת הבכיר הלילה: פעילי חמאס וחיזבאללה נמלטים בבהלה מדרום לבנון

הפעולה הלילית החריגה של צה״ל בעומק דרום לבנון כבר מסומנת כאחת ההתפתחויות הביטחוניות המשמעותיות של השבועות האחרונים בגזרה הצפונית. דובר צה״ל אישר כי כוח צבאי ישראלי פעל הלילה באזור כפר אל־הבאריה שבחבל אל־ערקוב, סמוך למרחב הר דב, עצר בכיר בארגון אל־ג׳מאעה אל־איסלאמיה – עטווי עטווי – והעבירו לחקירה בישראל.

אלא שהמעצר עצמו הוא רק תחילתו של הסיפור. בשעות שלאחר הפעולה מצטברים סימנים ברורים לשינוי התנהגות מיידי בצד הלבנוני: גורמי שטח המזוהים עם חמאס ועם חיזבאללה החלו לנטוש נקודות שהייה, להחליף מקומות לינה ולהיעלם מהמרחב הדרומי, מחשש לפעולות המשך דומות.

פשיטה שקטה – אפקט רועש

לפי האישור הישראלי, לא מדובר בתקיפה מהאוויר או בירי מנגד, אלא במהלך קרקעי מדויק המבוסס על מודיעין: כניסה, זיהוי יעד, מעצר ויציאה – ללא נפגעים לכוחות וללא חילופי אש גלויים. בדיוק האלמנט הזה הוא שיצר את ההדף התודעתי.

בדרום לבנון מבינים היטב את המשמעות: אם ישראל יכולה להגיע בלילה לביתו של יעד בכיר, באזור שנחשב “עומק בטוח”, ולהוציא אותו בלי להותיר סימן – אין עוד אזור חסין באמת.

למה זה מכניס את הזירה לכוננות

המעצר של עטווי עטווי אינו אירוע טקטי מבודד. בישראל מגדירים אותו כחלק ממאמץ סיכול מתמשך נגד תשתיות טרור סוניות בלבנון, ובראשן אל־ג׳מאעה אל־איסלאמיה – ארגון המזוהה אידיאולוגית עם האחים המוסלמים, ושבשנים האחרונות מקיים קשרי עבודה ותיאום עם חמאס בזירה הלבנונית.

המסר שנקלט היטב בצד השני: ישראל אינה מתמקדת רק בחיזבאללה כארגון־על, אלא מסמנת גם את השחקנים המשניים – אלה שפועלים מתחת לרדאר, לעיתים מתוך כפרים אזרחיים, ולעיתים בחסות עמימות מקומית.

תגובת לבנון: “חטיפה” – אבל מאחורי הקלעים דאגה

הנרטיב הרשמי בלבנון מיהר להגדיר את האירוע כ“חטיפה” והפרת ריבונות. אל־ג׳מאעה אל־איסלאמיה פרסמה הודעת גינוי חריפה וקראה לממשלת לבנון ולגורמים בינלאומיים לפעול לשחרור העצור.

אלא שמאחורי הקלעים, כך לפי הערכות ביטחוניות, החשש האמיתי אינו מהמעצר עצמו – אלא מהתקדים. עצם היכולת הישראלית לפעול כך, בעיתוי כזה ובמיקום כזה, מערערת את תחושת הביטחון של כל גורמי הטרור הפועלים מדרום לליטני.

תזוזות בשטח: סימנים ראשונים

ביממות הקרובות ייבחן אם מדובר בפאניקה רגעית או בתחילתו של שינוי דפוס. בשטח כבר מדווח על:

פינוי דירות מבצעיות והחלפת נקודות מפגש,

צמצום תנועה גלויה של פעילים מוכרים,

שימוש מינימלי באמצעי תקשורת מחשש לאיכון,

והתרחקות מאזורי גבול רגישים – גם במחיר פגיעה ברצף הפעילות.

מה עוד לא נאמר – אבל מובן

צה״ל לא פרסם פרטים על יעד פיגוע קונקרטי שסוכל, על היחידה שפעלה, או על כוונות המשך. אך במזרח התיכון, שתיקה כזו היא לעיתים המסר עצמו.

האירוע הלילי מעביר אות ברור: הזירה הצפונית נכנסת לשלב חדש, שבו קווים שנחשבו עד לא מזמן יציבים – מיטשטשים.

אם בדרום לבנון קיוו שהמלחמה תישאר “מרוסנת” ושכללי המשחק יישמרו – הלילה האחרון שבר את האשליה. לא בפיצוץ גדול, אלא בדלת שנפתחה בשקט, בבית הלא נכון, בזמן הלא נכון.

