בסיוע ובתיאום ישראלי: הצבא האמריקני מפרסם הערכה לצבא לבנון שחשף שתי מנהרות ענקיות של חיזבאללה

הצבא האמריקני פרסם הודעה חריגה המעניקה שבח פומבי לצבא לבנון על חשיפת שתי מנהרות תת־קרקעיות רחבות היקף של חיזבאללה במהלך החודשיים האחרונים. בהודעה נמסר כי מדובר בצעד המקדם יציבות ושלום בלבנון וברחבי האזור – ניסוח שאינו שגרתי ומעיד על שינוי טון אמריקני גלוי ביחס לתפקודו של הצבא הלבנוני בזירה הרגישה בדרום המדינה.

לפי ההודעה, צבא לבנון פעל בשטח ואיתר פעמיים תשתיות תת־קרקעיות משמעותיות של חיזבאללה. עצם ההדגשה שמדובר בשני מקרים נפרדים בפרק זמן קצר מצביעה על פעילות שיטתית ומתמשכת, ולא על אירוע נקודתי.

האמריקנים בחרו להדגיש כי פעולות אלה משתלבות במאמץ רחב יותר לצמצום האיומים הביטחוניים ולהפחתת הסיכון להסלמה אזורית.

ההודעה האמריקנית אינה כוללת פירוט טכני מלא על היקף המנהרות, עומקן או מצבן המבצעי, אך ההגדרה “מנהרות ענק” מרמזת על תשתיות אסטרטגיות שנועדו לאפשר תנועה נסתרת, אחסון אמצעי לחימה והגנה מפני תקיפות מהאוויר. גורמים אזוריים מציינים כי עצם פרסום ההערכה מעיד על חשיבותן של התשתיות שנחשפו ועל רצון אמריקני להציב רף פומבי מול חיזבאללה.

במקביל, הבוקר דווח בעיתון אל־אח’באר הלבנוני על פגישה צבאית חריגה שנערכה בפלורידה, שבה היו מעורבים קצין בכיר מצבא לבנון, קצין בכיר מ־צה”ל וקצין אמריקני. צבא לבנון הבהיר כי לא התקיימה פגישה ישירה בין קצינים לבנונים לישראלים, אך לא הכחיש את עצם קיומם של מגעים ביטחוניים המתנהלים בזירה בחסות אמריקנית.

על פי ההבנה העולה מהפרטים שפורסמו, מדובר במנגנון תיאום עקיף, שבו האמריקנים מנהלים את הקשר עם שני הצדדים בנפרד ומשמשים כמתווכים ומפקחים.

המודל הזה מאפשר קיום תיאום ביטחוני רגיש מבלי לייצר משבר פוליטי פנימי בלבנון ומבלי לחרוג מקווים אדומים פומביים, והוא משתלב במאמץ האמריקני לייצוב הגבול הצפוני של ישראל ולהגבלת חופש הפעולה של חיזבאללה בדרום לבנון.

העיתוי שבו בחרה וושינגטון לפרסם את ההערכה אינו מקרי. במציאות של מתיחות מתמשכת בצפון, ארצות הברית מבקשת לחזק את צבא לבנון כגורם הלגיטימי האחראי לביטחון ולשליטה בשטח, ובמקביל לשדר לחיזבאללה כי גם המרחב התת־קרקעי אינו חסין. המסר כפול: חיזוק פומבי של הצבא הלבנוני לצד איתות ברור לארגון החמוש כי תשתיותיו נחשפות ונמצאות תחת מעקב.

המהלך משתלב בתמונה אזורית רחבה יותר, שבה מנסה ארצות הברית לצמצם את הסיכון להסלמה ישירה בין ישראל לחיזבאללה, להרחיב את מרחב הפעולה של צבא לבנון בדרום, ולהציב את עצמה כגורם מייצב המנהל את התיאום מאחורי הקלעים – תוך פגיעה שיטתית ביכולות האסטרטגיות של חיזבאללה.

