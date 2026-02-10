 דילוג לתוכן
יום שלישי, 10 בפברואר 2026
נתניהו ישיג בוושינגטון כלום ושום דבר – אבל לטייל קצת להתאוורר מה רע?

רמי יצהר 10 בפברואר 2026

נתניהו לפני המראתו לעוד פגישה עם טראמפ:

״זו הנסיעה השביעית שלי, להיפגש עם הנשיא טראמפ מאז שהוא נבחר בקדנציה השנייה לא כולל את הביקור הבלתי נשכח שלו בישראל והנאום שלו בכנסת.

"אני חושב שהדברים האלה משקפים את הקרבה הייחודית ביחסים יוצאי הדופן שיש לי אישית עם הנשיא, ולמדינת ישראל עם ארצות הברית – דבר שלא היה כמוהו בתולדותינו.

"נדון בראש ובראשונה במשא ומתן עם איראן.

אני אציג בפני הנשיא את התפיסות שלנו לגבי העקרונות במשא ומתן, העקרונות החשובים, ובעיניי הם חשובים לא רק לישראל – אלא לכל מי שבעולם רוצה שלום וביטחון במזרח התיכון״.

זו הודעת נתניהו בהשמטות קלות אבל המסר הוא ליקוקי למארח ובעיקר ספין פוליטי כלפי פנים.

החלטנו לספק לכם את האופציה שהיא האמת נטו:

1. נתניהו משוויץ השכם והערב על מידת השפעתו על דונלד והוא אף מאמין בכך. אבל בפועל מי שמתמרן את האחר הוא דווקא טראמפ. גדולת השליט מווינגטון היא ביכולתו לתת לביבי הרגשה כוזבת שהוא זורם איצו אבל בפועל מבין את טעויותיו, מתעב את שותפיו הקואליציוניים, ומפעיל שורת טריקים ושטיקים בסיומם ישראל נאלצת לעשות כל מה טראמפ דורש.

2. מעל ראשו של ביבי מרחפת פקודת מעצר בינלאומית בגין חשד לאחריות בפשעי מלחמה במלחמה האחרונה. אין לביבי הרבה אפשרויות לקפוץ לחו"ל חוץ מלאמריקה שאינה חברה בבית הדין הבינלאומי בהאג. טראמפ מבין ומאפשר לו להגיע לעיתים תכופות אבל יש לכך מחיר – ביבי מחויב בסופו של יום לציית לטראמפ וכך הוא עושה לא תמיד לטובת המדינה.

עניין מרכזי

חדשות וסקופים מאז 1999

