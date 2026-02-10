 דילוג לתוכן
צה"ל פעל שוב בתחום סוריה

Screenshot_20260210_083823_Chrome
מערכת "עניין מרכזי" 10 בפברואר 2026

כוחות צה"ל איתרו והשמידו מחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור הג׳מאעה האסלאמית במרחב הכפר בית ג׳אן בדרום סוריה.

כוחות צה"ל בפיקוד אוגדה 210, השלימו בשבוע שעבר פעילות לילית לאיתור והשמדת מחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור הג׳מאעה האסלאמית במרחב הכפר בית ג׳אן שבדרום סוריה.

הכוחות איתרו והשמידו במחסן אמצעי לחימה רבים ובהם נשקים, מוקשים ואמצעי תקשורת.

 

ארגון הטרור הג׳מאעה האסלאמית קידם לאורך המלחמה וממשיך לנסות לקדם פעולות טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה בגזרה הצפונית.

המבצע מתווסף לרצף מבצעים של כוחות אוגדה 210 במטרה להסיר כל איום ופעילות של גורמי טרור שונים במרחב ולהגן על אזרחי מדינת ישראל ורמת הגולן בפרט.

