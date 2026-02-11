נוכח איומי טהרן: שופרה מערכת ההגנה האווירית "קלע דוד"

משרד הביטחון מודיע: במסגרת שדרוג המוכנות לאיומים עתידיים: מערכת "קלע דוד" השלימה בהצלחה סדרת ניסויים מורכבים.

מנהלת חומה במפא"ת שבמשרד הביטחון ביחד עם הסוכנות האמריקאית להגנה מטילים (MDA) וחברת רפאל, השלימו בהצלחה סדרת ניסויים במערכת ההגנה האווירית המתקדמת "קלע דוד" שתפקידה ליירט איומים שונים בהם רקטות, טילים, טילי שיוט, כלי טיס ומל"טים.

סדרת הניסויים שנבנתה על בסיס לקחים מבצעיים מהלחימה, כללה מגוון תרחישים מאתגרים בהתאם לאיומים הקיימים והמתפתחים. הצלחת הניסויים מהווה קפיצת דרך טכנולוגית ומבצעית נוספת בשדרוג המערכת שהוכיחה במהלך המלחמה יכולות ביצוע גבוהות עם יירוטים מוצלחים שהצילו חיי אדם ומנעו נזק כבד.

מערכת "קלע דוד" מהווה שכבת הגנה מרכזית במערך ההגנה הרב-שכבתי של מדינת ישראל, הכולל גם את מערכות "חץ", "כיפת ברזל" ו"אור איתן", מערכת הלייזר שנמסרה לאחרונה לחיל האוויר. את פיתוח המערכת מוביל משרד הביטחון, באמצעות מנהלת חומה שבמפא"ת, בשיתוף עם התעשיות הביטחוניות ועם הסוכנות האמריקאית להגנה מטילים (MDA).

חברת רפאל הינה המפתחת הראשית של מערכת ההגנה האווירית "קלע דוד". התעשיה האווירית באמצעות חטיבת אלתא פיתחה את מכ"מ הMMR וחברת אלביט מערכות פיתחה את מערכת השליטה.

*ראש מנהלת 'חומה' במפא"ת שבמשרד הביטחון, משה פתאל:* "במהלך המלחמה ובפרט במבצע 'עם כלביא' אנשי מנהלת חומה ביצעו שינויים והתאמות בזמן אמת אשר השפיעו דרמטית על יכולות מערכות ההגנה האווירית של חיל האוויר ובפרט מערכת 'קלע דוד'.

כחלק מתוכניות הפיתוח המתוכננות , ניהלנו סדרת ניסויים רחבה אשר בחנה יכולות עתידיות והתמודדות עם איומים מרובים ומגוונים. הסדרה הסתיימה בהצלחה מלאה ומאפשרת שדרוג משמעותי למערך ההגנה האווירית של מדינת ישראל".

*מנכ"ל רפאל, יואב תורג׳מן:* "על רקע האיומים ההולכים ומתפתחים רפאל גאה לסכם בהצלחה את סדרת הניסויים המתקדמת במערכת 'קלע דוד' שכללה שימוש ביכולות חדשות במגוון רחב של תרחישים מאתגרים. המערכת עוברת כל העת שדרוגים והתאמות וסדרת הניסויים הנוכחית מוכיחה שוב את היותה של 'קלע דוד' ממערכות ההגנה הטובות בעולם.

אני מבקש להודות לעובדות ועובדי רפאל על העשייה המתמשכת למען ביטחון המדינה, הבאה לידי ביטוי ביתר שאת בפרוייקט זה, ולשותפינו במנהלת חומה ב-MDA ובחיל האויר על חלקם בהצלחה".

*מצ״ב לשימושכם תמונות מסדרת הניסויים:*

https://www.jumbomail.me/j/QXBzT2r3dEGjk10

*מצ״ב לשימושכם סרטון מסדרת הניסויים:*

https://www.jumbomail.me/j/IULI24bWDEKOB5F

*קרדיט לסרטון ולתמונות:* אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון.

צילום: דוברות משרד הביטחון.

