מח"ש מגיש כתב אישום נגד נציב שרות בתי הסוהר, מקורבו של בן גביר

מח"ש החליטה להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע כנגד נציב שירות בתי הסוהר, רב גונדר קובי יעקובי, בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות.

על פי החשד, בעת כהונתו כנציב שב"ס, העביר למפקד ימ”ר ש”י, נצ”מ אבישי מועלם, מידע חסוי ורגיש הנוגע לחקירה סמויה בעניינו.

הנציב המואשם נחשב מקורב לבן גביר שכמובן מיהר לקפוץ ולהאשים: "תופרים תיק לנציב שב"ס, קובי יעקובי, בניסיון לפגוע בקצינים בכירים שמיישמים מדיניות הממשלה והיועמ"שית עושה זאת כדי להחריב את ממשלת הימין. הגיע הזמן שעו"ד בהרב מיארה תפסיק לייעץ ותרוץ בבחירות הקרובות כיאה לראשת האופוזיציה".

רקע מורחב לפרשה: מהי "פרשת מקורבי בן גביר"?

הפרשה, שכונתה "מקורבי בן גביר" על ידי כלי תקשורת רבים, החלה להתגלגל כבר בשנת 2025 ומתמקדת בחשדות לשחיתות במשרד לביטחון לאומי, בראשות השר איתמר בן גביר. החשד המרכזי הוא כי בכירים במשטרה ובשב"ס, מקורבים לבן גביר, קידמו קצינים תמורת טובות הנאה, כולל הימנעות מאכיפה נגד פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון. נציב שב"ס, רב-גונדר קובי יעקובי, נחשד כמי שהעביר מידע חסוי על חקירה סמויה נגד נצ"מ אבישי מועלם – מפקד ימ"ר ש"י (היחידה המרכזית של מחוז ש"י) – שחשוד בשוחד ובקבלת קידומים תמורת התעלמות מחיסולים פלסטיניים. מועלם הודח מהמשטרה אך שוחרר והוחזר לתפקיד אחר על ידי מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי.

יעקובי עצמו שימש בעבר כמזכיר הביטחוני של בן גביר, והפרשה כוללת עדויות מראש המטה של השר, חנמאל דורפמן, ומחבר הכנסת צבי סוכות. החקירה נוהלה על ידי מחלקת חקירות שוטרים (מח"ש) בפרקליטות, והיא חושפת קשרים אפשריים בין פוליטיקה לבין אכיפה ביטחונית.

ציר זמן מפורט של החקירה נגד יעקובי

יולי 2025: מח"ש הודיעה לראשונה על כוונה להגיש כתב אישום נגד יעקובי בכפוף לשימוע, בחשד לשיבוש מהלכי חקירה, מרמה והפרת אמונים. יעקובי רמז בתגובתו כי יתפטר אם יוגש כתב אישום, אך השר בן גביר הבטיח גיבוי מלא וקרא לזה "תפירת תיק".

ינואר 2026: יעקובי נחקר בפעם השלישית באזהרה, בעקבות ממצאים חדשים. החקירה התמקדה בהעברת המידע למועלם, שחשוד בהימנעות מאכיפה תמורת קידום דרגה מבן גביר. עורך דינו של יעקובי טען: "הוא לא ידע על החקירה".

12 בפברואר 2026 (היום): לאחר השלמות חקירה, מח"ש הודיעה בשנית על כוונה להגיש כתב אישום, עם תקופת שימוע של שלושה שבועות. ההודעה ניתנה לאחר בחינה משותפת של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ופרקליט המדינה. השימוע עצמו טרם נערך, וההחלטה הסופית תתקבל לאחריו.

דמויות מרכזיות מעורבות

קובי יעקובי: נציב שב"ס מאז 2023, קצין ותיק במשטרה (שירת כמפקד מרחב שומרון). מקורב לבן גביר, שמינה אותו לתפקיד. חשוד בהדלפת מידע כדי לסייע למועלם, מה שפגע בחקירה הסמויה.

אבישי מועלם: נצ"מ, מפקד ימ"ר ש"י, חשוד בשוחד ובשיתוף פעולה עם פשיעה לאומנית תמורת קידומים. הודח אך הוחזר על ידי המפכ"ל לוי.

איתמר בן גביר: השר לביטחון לאומי, שתומך ביעקובי באופן מובהק. ראה תגובתו להלן.

גלי בהרב-מיארה: היועמ"שית, שמואשמת על ידי בן גביר ב"תפירת תיקים" פוליטיים. הפרשה מתפרסמת על רקע דיונים בבג"ץ ובוועדת שרים על הדחתה.

תגובות

איתמר בן גביר: "גלי בהרב-מיארה, ערב שימוע לפני דיון בוועדת שרים שתדון בהדחתה… מודיעה כי היא השלימה את תפירת התיק לנציב שב"ס… באמצעות מח"ש, המשטרה הפרטית והפוליטית שלה. אני מגבה את קובי יעקובי, והוא יישאר נציב שב"ס שנים רבות". בן גביר כינה את יעקובי "נציב מצוין" והאשים את "הדיפ סטייט" ברדיפה פוליטית.

עורך דין יעקובי: "הוא לא ידע על החקירה" – טענה שהועלתה כבר ביולי 2025, אך לא מנעה את המשך החקירה.

מפכ"ל המשטרה דני לוי: לא הגיב ישירות להודעה של היום, אך יחסיו עם בן גביר מתוחים מלכתחילה, כולל ניסיונות של השר לפגוע בסמכותו.

השלכות אפשריות והקשר רחב יותר

הפרשה עלולה להשפיע על יציבות משרד הביטחון הלאומי ועל אמון הציבור במערכת האכיפה. אין חובה חוקית להתפטרות נציב עם הגשת כתב אישום, אך יעקובי רמז בעבר על התפטרות. אם יוגש כתב אישום, זה יהיה מכה לבן גביר, שמונה את יעקובי, ויעלה שאלות על השפעתו על קידומים במשטרה. הפרשה מצטרפת למגמה של חקירות נגד מקורבים לממשלה, כולל עתירות נגד מינויים פוליטיים בשירות המדינה. בשב"ס נערכים כעת להגברת סמכויות סוהרים כשוטרים, מהלך שיעקובי מקדם מול התנגדות המפכ"ל לוי – מה שמוסיף מתח פנימי.

עניין מרכזי