הרמטכ"ל סייר ברצועה: אין חסינות לטרור בשום גזרה

Screenshot_20260213_183233_Telegram
רמי יצהר 13 בפברואר 2026

הרמטכ״ל סייר ביום שישע במרחב רפיח בעקבות ההיתקלויות במהלך השבוע האחרון והנחה להעמיק את טיהור השטח, תוך דגש על פגיעה בתשתיות התת-קרקעיות.

רב-אלוף אייל זמיר אמר:
״במהלך המלחמה השגנו הישג חסר תקדים – כלל גדודי קו החזית של חמאס הושמדו. חמאס הוכרע צבאית וכלל החטופים שבו לביתם.

צה״ל ערוך לאורך גבול ביטחוני – הקו הצהוב, שולט בשערי הרצועה ומטהר את השטח מתשתיות טרור באופן שיטתי. אנו ערוכים לעבור מהגנה להתקפה. על כל הפרה נגיב ונשלול יכולות. חיסלנו לאחרונה מחבלים רבים, בהם בכירים מארגוני הטרור.

איננו מוותרים על יעד המלחמה – פירוז מלא של רצועת עזה ופירוק חמאס מנשקו. אנו פועלים בהתאם להנחיית הדרג המדיני, ובמקביל מחזיקים בתוכניות הכרעה צבאיות וערוכים לפעול באופן התקפי ככל שיידרש. נמשיך לחזק את ההגנה על יישובי הנגב המערבי.

ההישגים בכל גזרות הלחימה הם תוצאה של לחימה אמיצה וגבורת לוחמי צה״ל לאורך השנתיים האחרונות. אתם, הלוחמים והמפקדים, ראויים לכל הערכה.

אין חסינות לטרור. מה שנכון לעזה נכון גם לשאר הגזרות. נמשיך להיות ממוקדים ולגדוע איומים, בנחישות ובהתקפיות.

בשבוע האחרון הקמנו את אוגדה 38, שתעצים את כושרו המבצעי ואת עוצמתו היבשתית של צה״ל. המלחמה הוכיחה את חשיבות האוגדות ככוח המניע את גלגלי מכונת המלחמה של צה״ל וכמרכיב חיוני בהכרעה ובניצחון במערכה רב-זירתית ומתמשכת״.

צילום: דובר צה"ל.

עניין מרכזי

