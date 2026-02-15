 דילוג לתוכן
יום ראשון, 15 בפברואר 2026
צה"ל חיסל מחבלים בצפון רצועת עזה

Screenshot_20260215_091237_Telegram
מערכת "עניין מרכזי" 15 בפברואר 2026

דובר צה"ל: הפרה בוטה נוספת של הסכם הפסקת האש: זוהו מחבלים חמושים סמוך לכוחות צה"ל הפועלים בצפון רצועת עזה

כוחות צוות הקרב של החטיבה הצפונית בפיקוד אוגדה 98 ממשיכים לפעול להשמדת תשתיות תת-קרקעיות בצפון רצועת עזה בהתאם להסכם.
במהלך פעילות מוקדם יותר היום (ש'), תצפיות צה״ל זיהו מספר מחבלים חמושים שיצאו ככל הנראה מתשתית תת-קרקעית במרחב ונכנסו מתחת להריסות מבנה מזרחית לקו הצהוב, בסמוך לכוחות.
מיד לאחר הזיהוי, כלי טיס של חיל האוויר תקפו את המבנה וחיסלו שני מחבלים.
ככל הנראה חוסלו מחבלים נוספים בתקיפה, הכוחות ממשיכים לסרוק בשטח לאיתור וחיסול המחבלים שייתכן שנותרו.

צילום דובר צה"ל.

