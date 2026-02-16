הרמטכ"ל למילואימניקים: המלחמה תימשך במהלך כל 2026

לא איש בשורות היה היום המפקד העליון של הצבא. מי שחולם על רגיעה ואולי אף לסוג של הסדר שלום שיאפשר לעם ישראל להתאושש מהטראומת מחדל אוקטובר הנורא – שיאפסן את חלומותיו בבוידעם. הנה הודעת גובר צה"ל שממש לא תעודד את אזרחי ישראל.

*אמברגו לפרסום: היום (ב') בשעה 16:00*

דובר צה״ל:

*הרמטכ״ל למפקדי חטיבות המילואים: "אנחנו במערכה רב-זירתית ושנת 2026 תמשיך להיות שנה שנפעל בה בקצב מבצעי-התקפי גבוה, להמשך החלשת האיומים והכרעת אויבינו בקווי המגע. נפעל לייצר ולהגביר גמישות למפקדים בניהול משאבי ימי המילואים הדרושים למשימותיכם ובכך נאפשר לחזק את הטיפול באנשיכם"*

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר קיים שיח עם מפקדי חטיבות המילואים בהשתתפות סגן הרמטכ״ל, אלוף תמיר ידעי, מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, ראש אגף כוח האדם, אלוף דדו בר-כליפא ומפקדים נוספים.

מדברי הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר:

״אני יודע כמה אחריות מונחת על כתפיכם. המלחמה הראתה לכולנו עד כמה חטיבות המילואים, ובתוך כך מג״די ומח״טי המילואים, הם חלק משמעותי מהליבה המבצעית של צה״ל. עלינו האחריות לדאוג למשרתים, לטפל בשחיקה, לחזק את היסודות המקצועיים ולחזור להתאמן לצד המשך הפעילות המבצעית המוגברת.

בזכותכם, הגענו להישגים מבצעיים בכל זירות הלחימה. אתם מפקדים על אנשים שבלעדיהם לא היינו מצליחים להגיע להישגים אליהם הגענו במלחמה זו. אנחנו מוקירים את משרתי המילואים ופועלים באופן חסר תקדים כדי לאפשר ולתת להם את הזכויות שמגיעות להם ואף יותר מכך.

אנחנו קשובים לצרכים שלכם ולקולות העולים מן השטח ופועלים על מנת לאפשר לכם את הגמישות הנדרשת לכך. המענקים ישמרו ויותאמו לכמות ימי המילואים. אנחנו נמשיך לפעול לשיפור והרחבת הכלים לטיפול באנשיכם. עלינו להמשיך לפעול ביחד לחזק את הכשירות, המוכנות והאמון של חיילי המילואים בצה״ל.

אני מצפה מכם שתשפיעו ותביאו את הקולות מהשטח בכדי שנוכל לבצע שינויים והתאמות לייעול ושיפור. עם זאת, נדרש להציב קווים ברורים. עלינו להחזיר את צה״ל לכשירות מלאה. אנחנו נאפשר לכם את הגמישות אבל עליכם כמפקדים לוודא את הסטנדרטים, הערכים והנורמות של המסגרות שלכם.

בליבת תר״ש ׳חושן׳ אנו עוסקים בהעצמת כוח היבשתי הקרבי ובכלל כך הקמות סד״כ, נגביר את כושר התקיפה, הניידות המבצעית, יכולות רובוטיות וכשירות הימ״חים של חטיבות המילואים.

אנחנו במערכה רב-זירתית ושנת 2026 תמשיך להיות שנה שנפעל בקצב מבצעי-התקפי גבוה, להמשך החלשת האיומים והכרעת אויבינו בקווי המגע.

הנחיתי לסגור את כלל הכוחות המאולתרים שהוקמו במהלך המלחמה. אני מצדיע ומעריך את כל מי שנרתם וסייע בתחילתה ולאורכה, אך עלינו לפעול באופן שיטתי ומקצועי. יחידות וכוחות שקיים בהן צורך מבצעי יוסדרו ויוטמעו באופן סדור.

