המשחק היה בינוני מינוס, האווירה נהדרת והפירוטכניקה – חוקית

0:0 בטדי לעיני כ-30 אלף אוהדים ירושלמיים וללא נציגות אוהדי היריבה, בין בית״ר, שלא מנצחת משחק חמישי ברציפות למכבי תל אביב, שמאבדת לראשונה נקודות עם המאמן החדש וגם לראשונה בהנהגת הנורבגי מסיימת משחק מבלי להבקיע.

בעקבות הניצחון של באר שבע הגדילה הקבוצה של ברקת את יתרונה בפסגה לשש נקודות על בית״ר ירושלים.

למקום השלישי עלתה הפועל תל אביב המקדימה את הצהובים בנקודת ליגה אחת.

וגם זה קרה:

*דוברות המשטרה:*

*משטרת ישראל אישרה וליוותה פיילוט ראשון של שימוש ב"פירוטכניקה קרה" באצטדיון טדי הערב.*

במסגרת המאמצים המשותפים של משטרת ישראל, משרד התרבות והספורט, מנהלת הליגות לכדורגל, ההתאחדות לכדורגל והנהלת הקבוצה למיגור תופעת השימוש בפירוטכניקה אסורה ומסוכנת במגרשי הספורט, בוצע היום לראשונה באצטדיון טדי פיילוט מבוקר בשימוש באמצעי "פירוטכניקה קרה".

הניסוי נערך תחת פיקוח הדוק של גורמי המקצוע במחוז ירושלים בהם חבלני המשטרה ונציגי כבאות והצלה, במטרה לבחון את השימוש באמצעים אלו במהלך משחק כדורגל.

מדובר בפתרון בטיחותי וחוקי המאפשר יצירת אפקט חזותי מרשים, ללא הסיכונים הכרוכים ברימוני עשן, אבוקות וחזיזים שנזרקו בעבר למגרש בניגוד לחוק ובאופן מסוכן.

האמצעי שנבחן מאפשר שליטה מלאה בעוצמה, בגובה ובתזמון ועומד בדרישות המשטרה וכיבוי אש.

יתרונו המרכזי הוא במניעת עשן סמיך המכיל חומרים אסורים ומסוכנים, העלולים לפגוע בבריאות הקהל והשחקנים.

*משטרת ישראל לצד כלל הגורמים המקצועיים תמשיך לבחון אמצעים ולפעול למציאת פתרונות טכנולוגיים ובטיחותיים, שמטרתם שמירה על בטיחות הקהל והמשתתפים לצד שימור חוויית עידוד חגיגית ומרשימה, ללא הפרות חוק וסיכונים מיותרים.*

מצ"ב תיעוד

קרדיט: דוברות המשטרה.

