בוקרשט תחת מצור בשל שלג פתאומי בכמויות נדירות

אירופה נמצאת כעת בעיצומה של סערת חורף יוצאת דופן, שבה שלג כבד, רוחות חזקות וקיפאון טמפרטורות הפכו את התשתית התחבורתית של היבשת למוקד של שיבושים היסטוריים. שדות תעופה מרכזיים ברחבי היבשת דיווחו על ביטולי טיסות בהיקפים של מאות ואף אלפים ביום אחד, עיכובים דרמטיים ותקיעת נוסעים בהמונים בשערי היציאה והכניסה.

אבל המצב אינו מוגבל לצפון-מערב אירופה בלבד: גם בוקרשט, בירת רומניה, התמודדה עם התרעות מזג אוויר חריגות, שכבת שלג משמעותית והיערכות תעופתית תחת קוד פעלה חיצוני – ומכאן ההשפעה נראית גם מנקודת מבט ישראלית, שכן הפגיעה בשירותי הטיסה משפיעה גם על קווים שמקשרים בין מזרח אירופה לישראל.

❄️ חזית החורף שפוגעת בשמיים האירופיים

מערכת חורפית רחבת היקף הקפיצה את שירותי המטאורולוגיה במדינות רבות להוציא התראות כתומות ואזהרות על שלגים כבדים, סופות וערפל מוגבר, עם צפי לערימות שלג המשתרעות על פני עשרות סנטימטרים ביעדים רבים. התוצאה: כל רשת התעופה האירופית עוברת כעת תקופה של אפס-סֵדֶר (Disorder), כשהמסלולים יקרים להסרה, דה-אייסינג (הסרת קרח ממטוסים) מתמשך והכנת צי המטוסים לקור הקיצוני מסבים עיכובים כבדים בכל תחומי ההמראה והנחיתה.

בשווקים העיקריים – כגון אמסטרדם, פריז, פרנקפורט, לונדון, ברלין ואחרות – דיווחים עצומים על ביטולים של מאות טיסות ביום אחד והשלכות ישירות על לוחות הזמנים של חברות תעופה מרכזיות כמו Air France, KLM, Lufthansa, easyJet ועוד. חלק מהדיווחים אפילו מצביעים על אלפי טיסות שנדחו או בוטלו ברחבי היבשת בתוך יממה אחת בלבד.

🛫

בוקרשט

: שלג, קוד מזג אוויר מוגבר ותנועה אווירית תחת תנאים

התראות מזג אוויר בבירה

עיר הבירה בוקרשט, יחד עם חלקים נרחבים בדרום ומזרח רומניה, נמצאת תחת התראה כתומה להמשך שלג וחלונות ראות נמוכים – חלק מהתחזיות מצפות לערימות שלג משמעותיות עד כ-50 ס”מ באזורי פרברים ואף יותר בכמה ריכוזים עירוניים.

תחזיות מזג האוויר ממשיכות להצביע על נחיתות שלג מתמשכות בבוקרשט עם טמפרטורות סביב אפס ואף מתחת לכך, ערפל מוגבר ותקופת שיא של מזג קשה במהלך הבוקר והצהריים – מה שמקשה עוד יותר על עבודת פינוי המסלולים ושמירה על ביטחון התעופה.

מה קורה בפועל בשדות התעופה

ב-Aeroportul Internațional Henri Coandă București – שדה התעופה המרכזי – ו-Aeroportul Băneasa Aurel Vlaicu – התנועה האווירית ממשיכה לפעול, אך תחת תנאי חורף קשים ותמרון תפעולי מורחב של הסרת קרח, ניקוי מסלולים והיערכות בטיחותית מחמירה. נכון לעכשיו לא דווח על סגירה מלאה של שדות התעופה, אך מספר טיסות – בעיקר בינלאומיות – חוו ביטולים מיידיים או עיכובים משמעותיים בהמראות ובנחיתות.

נתוני ניטור בזמן אמת מראים כי בתרגום למצב אמת, חלק מהטיסות שנועדו לנחות או להמריא מ-OTP דיווחו על עיכובים ניכרים כתוצאה מהתניות מזג האוויר והצורך בהסרת קרח – כולל השבת מטוסים בקרקע להשלמת בדיקות בטיחות לפני יציאה.

חלק מהנחיתות וההמראות המקושרות למסלולים אירופיים ולקווים לישראל – במיוחד חברות התעופה שמפעילות טיסות בקווים מזרח-תיכוניים או מערב-אסייתים – הותקפו במשוב רב על ידי איחורים עקב פינוי מסלולים ושיבושי ההיערכות של הצוותים בשדה. זאת בנוסף לעיכובים שנגרמים גם בשדות בסביבה (כמו וינה, בודאפסט או זאגרב) שמקשים על ההמשכיות של לוחות הטיסות עד ליעד הסופי.

✈️ תנועה אווירית בעין ישראלית: מה המשמעות לנוסעים לישראל

עבור נוסעים מישראל או לישראל – בעיקר בנתיבים שמחברים דרך מרכז ודרום-מזרח אירופה – עיקר ההשפעה נראה בשני תחומים מרכזיים:

עיכובים בהחלפות טיסות: כאשר טיסת קונקשן אירופית מאוחרת או מבוטלת, יש ירידה משמעותית בזמינות החיבורים לשירותים שממשיכים לישראל. תלות בשדות תעופה מרכזיים: החיבור של קווים מישראל לשדות כמו אמסטרדם, פריז, וינה או פרנקפורט הופך את הביצועים באותם שדות למשמעותיים גם למסלולים שעוברים דרך בוקרשט – כך שאפילו כאשר בוקרשט פועלת באופן חלקי, הפגיעה בזמן הגעה/עזיבה היא גלובלית.

🧭 מה המשמעות בשטח

• הפעילות בשעות הקשות עדיין רואה המראות ונחיתות בלוחות משתנים, עם דגש על דרישות בטיחות מחמירות ושינויים בלוחות הזמנים של חלק מהטיסות לישראל וממנה.

• הנגישות לשדה יכולה להיות מורכבת במיוחד בבוקרשט עצמה לאחר ערימות השלג בעיר ושעות של פינוי כבישים, מה שמוסיף עוד עומס בזמן ההגעה לשערי היציאה בבוקר.

• חברות התעופה מנסות לפצות נוסעים בקווים הבינלאומיים באמצעות הצעת קווים חלופיים, שינוי לוחות ומעבר דרך שדות אחרים, אך המשקעים עדיין משפיעים על הזמינות הכללית.

📌 בשורה התחתונה

אירופה מתמודדת כעת עם הפרעה תחבורתית יוצאת דופן עקב מזג אוויר קיצוני, שמוביל לשיבושי טיסות חסרי תקדים בלוחות ההמראות והנחיתות, כולל בסמוך לישראל דרך מרכז אירופה. במקביל, גם בוקרשט עצמה נמצאת תחת תנאי חורף קשים עם אזהרות כתומות ושיבושים משמעותיים בשירותי הטיסות – לא סגירה מוחלטת, אך בהחלט מצב של תנועה אווירית מאתגרת, שיכולה להימשך בעוד ימים בהתאם להתפתחות מזג האוויר.

