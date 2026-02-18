מאות טיסות בוטלו ואלפי עיכובים בהמראות ונחיתות משבשים את התנועה האווירית באירופה

אירופה חווה בשבועות האחרונים סערות שלג קיצוניות וגלי קור חריגים שהובילו לשיבושים משמעותיים וחריגים בתנועה האווירית היבשתית – מאות עד אלפי טיסות בוטלו או נדחו, אינספור נוסעים נותרו תקועים בנמלי תעופה מרכזיים, ורשת הטיסות האירופית כולה נחוותה כאוס תחבורתי חסר תקדים.

❄️ שלג כבד וקור קיצוני: מזג האוויר שמשהה את השמיים

גלי קור ואלפי סנטימטרים של שלג שנדדו מעבר לאוקיינוס האטלנטי פגעו בארצות מרכזיות ביבשת – הולנד, צרפת, גרמניה, בריטניה, פולין, יוון ועוד – והרעידו את רשת התעופה האירופית. תנאי שלג, קרח וערפל כבד הפכו את המסלולים למסוכנים, הקשו על פינוי מסלולים, מניעת קרח ממטוסים ופעילות תקינה של ציוד הקרקע.

בנוסף למזג האוויר הקיצוני, חלק מהאירועים משלב גלי קור ממושכים שגרמו לירידות טמפרטורה קיצוניות – תופעה שלא מוכרת בשגרה בתחילת החורף.

✈️ מאות ועד אלפי טיסות מבוטלות/נדחות – “אפקט דומינו” ברחבי היבשת

לפי נתוני מעקב אחר תנועת המטוסים, רק בימים האחרונים בוטלו 733 טיסות והיו עיכובים לכ-5,092 טיסות נוספות ברחבי אירופה, מה שהשפיע על חברות תעופה גדולות כמו Air France, KLM, easyJet, Lufthansa, SAS ועוד.

נמלי תעופה מרכזיים חוו פגיעה קשה בפעילותם:

אמסטרדם – Schiphol: חלק משמעותי מהטיסות שתוכננו בוטלו או נדחו אף עד מחצית מהלוח היומי, עם ביטולים רבים בחברות הובלה מרכזיות.

פריז – Charles de Gaulle ו-Orly: רשויות התעופה בצרפת הורו על צמצום הפעילות בכ-30% ב-CDG וב-20% ב-Orly כהיערכות לתנאי קרח ושלג, מה שהוביל לביטולים רבים גם בקווים הפנימיים והבין-לאומיים.

לונדון, ברלין, פרנקפורט, ורשה, אתונה: נמלי תעופה אלו דיווחו גם הם על עיכובים נרחבים, שינויי לוחות זמנים וסדרים מבוטלים שלא פוסחים על יעדיהם הבין-לאומיים.

🌀 ההשפעה על הכרזות חברות התעופה

חברות רבות הוציאו הודעות רשמיות על ביטולים וביצוע לוחות זמנים חלקיים בלבד. בחלק מהמקרים חברות ניסו לארגן מחדש את לוחות הטיסות ולשבץ נוסעים על טיסות חלופיות, אך שיעורי התפוסה הגבוהים, יחד עם הפגיעה בכוח אדם ושיבושים במערך הקרקע, הקשו על מציאת פתרונות מידיים לנוסעים רבים.

💺 נוסעים תקועים ושירותי תיירות מתערערים

הכאב של השיבושים הורגש ביותר לקוחות: נוסעים התקשו להגיע למטוסים, נותרו שעות ארוכות בבתי נתיבות, ולעיתים נאלצו לשהות לילה שלם בשדות תעופה עם מעט מקומות פנויים. חלק מהחברות הציעו לינה זמנית לנוסעים שהיו תקועים, אך במקרים רבים הדרישות והזמינות הגבוהה הביאו לקושי למצוא פתרונות מיידיים.

❗ מדוע זה כל כך חריג?

במקרים קודמים של מזג אוויר קיצוני, אירופה כבר חוותה ביטולי טיסות – אך היקף הביטולים הנוכחי מסתכם במאות ואף אלפי טיסות ביממה אחת בלבד, ועושה זאת בו-זמנית במספר רב של נמלי תעופה מרכזיים.

הסיבה היא שילוב של:

תנאי מזג אוויר חריגים שלא נצפו ברמות כאלו שנים רבות.

עומס כבוי לוחות זמנים וצריכת כוח אדם מוגברת להסרת קרח ובטיחות מסלולים.

אפקט דומינו שנגרם כאשר ביטול טיסה אחת גורר שיבושים ברצף טיסות נמשכות, במיוחד כשמטוסים אינם יכולים לבצע את טיסות המשך ביום העומס.

📍 כיצד המצב ממשיך להשפיע

התחזיות בשלב הזה עדיין מצביעות על קיום תנאי מזג אוויר סוערים נוספים באזור הרחב, שיכולים להמשך להשפיע על מערכת התעבורה האווירית של היבשת גם בימים הקרובים. שירותי מזג האוויר המקומיים מזהירים מפני שלג נוסף, רוחות וערפל שיכולים להקשות אף יותר על פעילות שדות התעופה.

✈️ זכויות נוסעים – מה כן ניתן לדרוש?

בניגוד למצבים של ביטולים שאינם תלויי מזג אוויר, כאשר מדובר ב”נסיבות חריגות” כמו סופות שלג קיצוניות – הזכות לפיצוי כספי אינה מובטחת לפי רגולציות אירופיות לא תמיד. עם זאת, נוסעים עדיין זכאים לרוב:

החזר מלא כספי לטיסות שבוטלו

טיסות חלופיות ללא תוספת תשלום

סיוע לינה במקרים מתאימים

התקנות משתנות ממקרה למקרה ותלויות בתנאי ההפעלה של החברה והרשות האווירית המקומית.

📌 סיכום המצב

אירופה חוותה בשבועות האחרונים שיבושים חסרי תקדים בתנועה האווירית כתוצאה מסופות שלג קיצוניות וגלי קור חריגים. מאות עד אלפי טיסות בוטלו או נדחו, נמלי תעופה מרכזיים – מאמסטרדם ועד פריז, לונדון, ברלין ויתרו – הוצפו בהודעות איחור, ונוסעים רבים מצאו את עצמם תקועים ברשת תחבורתית מושבתת באופן זמני. אף על פי שמדובר בתופעה עונתית, העוצמה והיקף האירועים הפכו את השבוע האחרון לכאוס אווירי מסיבי ברחבי היבשת ולתזכורת לכלל השחקנים בענף על נקודות התורפה של התחבורה האווירית מול מזג האוויר הקיצוני.