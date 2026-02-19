 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום חמישי, 19 בפברואר 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

המתיחות בשיאה ורק אדם אחד יחליט אם ומתי לתת פקודה – אש!

005DF085-0394-4CC7-B4DC-23658452C36E
רמי יצהר 19 בפברואר 2026

גם היום שואל את עצנו העולם: נו, אז מה יהיה? האמת היא שאף אחד לא באמצ יודע כי הכל תלוי באיש אחד שאך אחד לא באמת יכול לדעת מראש את כוותנותיו האמיתיות ובעיקר מה תהיה ההחלטה הבאה שלו. בפועל בשעות האחרונות המצח עולה, מתיחות גבוהה, אך ללא סימן למתקפה מיידית.

זו תמונת מצב עדכנית בזירה האיראנית: היערכות, הרתעה ולחץ הדדי – אך לא נקודת אל־חזור

היום הזה נפתח בישראל בתחושת דריכות ואי־ודאות, על רקע דיווחים על היערכות צבאית מוגברת סביב איראן והמשך חילופי מסרים תקיפים בין וושינגטון, טהרן וירושלים. אלא שבחינה מפוכחת של האינדיקציות הגלויות מלמדת: בשלב זה אין סימן פומבי להחלטה על מתקפה מיידית — אך קיימת מוכנות שמאפשרת מהלך כזה אם תתקבל החלטה מדינית.

היערכות אמריקאית: בניית יכולת, לא בהכרח כוונה מיידית.

ארצות הברית תגברה בשבועות האחרונים נכסים צבאיים במזרח התיכון — לרבות קבוצות נושאות מטוסים, מטוסי קרב ומערכות הגנה אווירית. מהלכים כאלה מגדילים משמעותית את היכולת לבצע תקיפה רחבה ומתמשכת, אך בהיסטוריה האזורית ראינו לא אחת פריסות דומות שנועדו להרתעה וללחץ מדיני, ולא הובילו לפעולה.

במילים אחרות: היכולת קיימת. ההחלטה — לא נראית שהתקבלה בפומבי.

המסרים מטהרן: אזהרות חריפות, אך גם שמירת ערוץ פתוח

איראן מצדה הגבירה את הרטוריקה והבהירה כי כל תקיפה תיענה בתגובה רחבה. במקביל נמשכים מאמצים דיפלומטיים עקיפים. דפוס זה — שילוב של איום והידברות — מוכר ממשברים קודמים.

גם כאן, הרמה המילולית גבוהה, אך טרם נצפה שינוי דרמטי בשטח שמעיד על מעבר לשלב מבצעי.

ומה לא ראינו — וזה חשוב

לפני מהלך רחב היקף נהוג לראות סימנים מקדימים ברורים:

פינוי נרחב של אזרחים מערביים

התרעות מסע חריגות במיוחד

העלאת כוננות גלויה במדינות האזור

הצהרות צבאיות חדות ויוצאות דופן

נכון להבוקר, צעדים כאלה לא נרשמו בהיקף שמעיד על “שעות אחרונות לפני תקיפה”.

המסקנה: דריכות גבוהה, אך לא מלחמה בפתח

המצב הנוכחי מתאפיין בשלושה רכיבים עיקריים:

היערכות צבאית משמעותית — שמאפשרת פעולה אם תידרש.

לחץ מדיני ורטורי גובר — כחלק ממשחק הרתעה.

ערוצים דיפלומטיים שלא נסגרו — גם אם הם מתוחים.

המשמעות לקורא הישראלי: אנחנו בשלב של מוכנות והפעלת לחץ, לא בנקודת אל־חזור. תרחיש של הסלמה קיים, אך אינו נראה מיידי או ודאי.

במערכות ביטחון נוטים לומר: כאשר מתקפה מתקרבת באמת — הסימנים מצטברים במהירות. לעת עתה, התמונה מורכבת יותר: הרבה רעש, הרבה כוח על השולחן, אך ללא אינדיקציה גלויה להוראה לצאת לדרך.

עניין מרכזי,

חדשות וסקופים מאז 1999

מבזקפוליטיקהחדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה