המתיחות בשיאה ורק אדם אחד יחליט אם ומתי לתת פקודה – אש!

גם היום שואל את עצנו העולם: נו, אז מה יהיה? האמת היא שאף אחד לא באמצ יודע כי הכל תלוי באיש אחד שאך אחד לא באמת יכול לדעת מראש את כוותנותיו האמיתיות ובעיקר מה תהיה ההחלטה הבאה שלו. בפועל בשעות האחרונות המצח עולה, מתיחות גבוהה, אך ללא סימן למתקפה מיידית.

זו תמונת מצב עדכנית בזירה האיראנית: היערכות, הרתעה ולחץ הדדי – אך לא נקודת אל־חזור

היום הזה נפתח בישראל בתחושת דריכות ואי־ודאות, על רקע דיווחים על היערכות צבאית מוגברת סביב איראן והמשך חילופי מסרים תקיפים בין וושינגטון, טהרן וירושלים. אלא שבחינה מפוכחת של האינדיקציות הגלויות מלמדת: בשלב זה אין סימן פומבי להחלטה על מתקפה מיידית — אך קיימת מוכנות שמאפשרת מהלך כזה אם תתקבל החלטה מדינית.

היערכות אמריקאית: בניית יכולת, לא בהכרח כוונה מיידית.

ארצות הברית תגברה בשבועות האחרונים נכסים צבאיים במזרח התיכון — לרבות קבוצות נושאות מטוסים, מטוסי קרב ומערכות הגנה אווירית. מהלכים כאלה מגדילים משמעותית את היכולת לבצע תקיפה רחבה ומתמשכת, אך בהיסטוריה האזורית ראינו לא אחת פריסות דומות שנועדו להרתעה וללחץ מדיני, ולא הובילו לפעולה.

במילים אחרות: היכולת קיימת. ההחלטה — לא נראית שהתקבלה בפומבי.

המסרים מטהרן: אזהרות חריפות, אך גם שמירת ערוץ פתוח

איראן מצדה הגבירה את הרטוריקה והבהירה כי כל תקיפה תיענה בתגובה רחבה. במקביל נמשכים מאמצים דיפלומטיים עקיפים. דפוס זה — שילוב של איום והידברות — מוכר ממשברים קודמים.

גם כאן, הרמה המילולית גבוהה, אך טרם נצפה שינוי דרמטי בשטח שמעיד על מעבר לשלב מבצעי.

ומה לא ראינו — וזה חשוב

לפני מהלך רחב היקף נהוג לראות סימנים מקדימים ברורים:

פינוי נרחב של אזרחים מערביים

התרעות מסע חריגות במיוחד

העלאת כוננות גלויה במדינות האזור

הצהרות צבאיות חדות ויוצאות דופן

נכון להבוקר, צעדים כאלה לא נרשמו בהיקף שמעיד על “שעות אחרונות לפני תקיפה”.

המסקנה: דריכות גבוהה, אך לא מלחמה בפתח

המצב הנוכחי מתאפיין בשלושה רכיבים עיקריים:

היערכות צבאית משמעותית — שמאפשרת פעולה אם תידרש.

לחץ מדיני ורטורי גובר — כחלק ממשחק הרתעה.

ערוצים דיפלומטיים שלא נסגרו — גם אם הם מתוחים.

המשמעות לקורא הישראלי: אנחנו בשלב של מוכנות והפעלת לחץ, לא בנקודת אל־חזור. תרחיש של הסלמה קיים, אך אינו נראה מיידי או ודאי.

במערכות ביטחון נוטים לומר: כאשר מתקפה מתקרבת באמת — הסימנים מצטברים במהירות. לעת עתה, התמונה מורכבת יותר: הרבה רעש, הרבה כוח על השולחן, אך ללא אינדיקציה גלויה להוראה לצאת לדרך.

