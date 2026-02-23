נגח, אלון, נגח!

רק לפני שבועיים, אלון תורג׳מן עוד השתייך להפועל באר שבע. אבל אז ויתר על האופציה אולי לזכות באליפות לטובת דקות משחק על הדשא. ואכן, אמש הוא הוכיח בטרנר – במדי קבוצתו החדשה הפועל חיפה – שהוא מסוגל, יכול ורוצה מאוד להוכיח. הוא הבקיע את שער השיוויון במחצית הראשונה שתי דקות לאחר שקאנגווה היקנה למובילה יתרון.

המשחק גם נגמר 1-1 וצריך להודות שלשתי הקבוצות באר שבע, והפועל חיפה היו לא מעט הזדמנויות אם כי המארחת אכזבה מאוד ברמת משחקה ואיבדה שתי נקודות בצדק.

עכשיו, יכולה בית״ר ירושלים לשוב לתמונת המאבק אם תנצח את נתניה במשחק שיסגור את משחקי המחזור ה-24.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.