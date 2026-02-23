 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שני, 23 בפברואר 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

נגח, אלון, נגח!

Screenshot
Screenshot
רמי יצהר 23 בפברואר 2026

רק לפני שבועיים, אלון תורג׳מן עוד השתייך להפועל באר שבע. אבל אז ויתר על האופציה אולי לזכות באליפות לטובת דקות משחק על הדשא. ואכן, אמש הוא הוכיח בטרנר – במדי קבוצתו החדשה הפועל חיפה – שהוא מסוגל, יכול ורוצה מאוד להוכיח. הוא הבקיע את שער השיוויון במחצית הראשונה שתי דקות לאחר שקאנגווה היקנה למובילה יתרון.

המשחק גם נגמר 1-1 וצריך להודות שלשתי הקבוצות באר שבע, והפועל חיפה היו לא מעט הזדמנויות אם כי המארחת אכזבה מאוד ברמת משחקה ואיבדה שתי נקודות בצדק.

עכשיו, יכולה בית״ר ירושלים לשוב לתמונת המאבק אם תנצח את נתניה במשחק שיסגור את משחקי המחזור ה-24.

״עניין מרכזי״
חדשות וסקופים מאז 1999.

מבזקכדורגלספורט

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה