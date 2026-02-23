הנחישות האמריקנית לעצור את הקרטלים מהצפת ארה״ב בסמים זולים וממכרים להחריד – עולה שלב

טראמפ שינה את המשוואה – והקרטלים הבינו שהמשחק נגמר

במשך עשרות שנים הקרטלים המקסיקניים נתפסו כבעיה פלילית. חמורה, אלימה, אבל פלילית.

טראמפ היה הראשון שאמר דבר אחר לגמרי: זו מלחמה.

לא עוד מאבק משטרתי.

לא עוד שיתוף פעולה טכני.

מלחמה נגד ארגונים שמזרימים רעל אל תוך החברה האמריקנית.

עשרות אלפי מתים מדי שנה מפנטניל.

רחובות בערים מרכזיות מוצפים במכורים.

משפחות מתפרקות.

מערכות רווחה קורסות.

הסם איננו גדל בשדות מקסיקניים.

הוא מיוצר במעבדות.

חומרי הגלם – פרקורסורים כימיים – מגיעים ברובם מסין וממדינות אסיה נוספות. הם נמכרים בזול, מיוצאים כחוק או דרך מסלולים עקיפים, ומגיעים למקסיקו. שם הקרטלים מייצרים פנטניל תעשייתי ומבריחים אותו צפונה.

בוושינגטון מאשימים את בייג’ינג בפיקוח רופף במקרה הטוב, ובהתעלמות אסטרטגית במקרה הרע. אין הוכחה למדיניות מכוונת לפגיעה באמריקה, אך התוצאה בפועל ברורה: שרשרת אספקה גלובלית שמזינה משבר אמריקני פנימי.

וכאן טראמפ משנה טון.

במקום לדבר על “שיתוף פעולה אזורי”, הוא מדבר על פעולה ישירה.

במקום להסתפק בהצהרות, הוא מציב איום ברור.

ואז — מקסיקו פועלת.

ראש קרטל מחוסל.

המדינה בוערת.

הקרטלים מאותתים שהם לא נעלמים.

האם טראמפ הורה? אין הצהרה כזו.

אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שהשיח השתנה — והמעשים בעקבותיו.

לראשונה, נשיא אמריקני מוכן למסגר את הקרטלים לא כבעיה חברתית אלא כאויב.

זה שינוי עומק.

וזה הסיפור.

לא עוד פלילים.

לא עוד “סוגיה חברתית”.

אלא עימות בין מדינה לבין תעשיית סמים חוצת יבשות.

אם זה יצליח — ההיסטוריה תזכור את זה כנקודת מפנה.

חיסול ראש קרטל חליסקו איננו עוד אירוע פלילי במקסיקו. הוא תוצאה ישירה של משבר אמריקני פנימי שהפך לאיום לאומי – ושל נשיא אמריקני שהחליט להפסיק לדבר ברמזים.

עשרות אלפי אמריקנים מתים מדי שנה מפנטניל. לא קנאביס. לא קוקאין. פנטניל – רעל סינתטי שמספיק גרגיר ממנו כדי להרוג. רחובות שלמים בערים מרכזיות הפכו למרחבי התמכרות פתוחים. אלפי הומלסים מכורים חיים במעגל אכזרי של סם, רחוב ומוות.

וזה לא “כשל חברתי” כללי.

יש שרשרת אספקה.

חומרי הגלם מגיעים ברובם מסין – כימיקלים שמוגדרים כחוקיים או “דו-שימושיים”. הם נמכרים בזול, זורמים דרך חברות קש ומתווכים, מגיעים למקסיקו – ושם הקרטלים מפעילים מעבדות תעשייתיות. מה שיוצא משם חוצה את הגבול הדרומי ונכנס לאמריקה.

בוושינגטון טוענים כבר שנים שהפיקוח הסיני רופף במקרה הטוב, ומכוון במקרה הרע. אין הוכחה רשמית למדיניות מכוונת, אבל החשד קיים, והכעס הציבורי עצום.

הקרטלים במקסיקו אינם עוד ארגוני פשע. הם הפכו למפעלי מוות שמייצאים משבר לאומי אל תוך ארצות הברית.

וכאן נכנס טראמפ.

כאשר הוא הציב את הקרטלים במרכז השיח והבהיר שלא יהסס לפעול נגדם – זה לא היה ספין. זה היה מהלך פוליטי שמבוסס על לחץ ציבורי אמיתי. אמריקה רואה את הרחובות שלה מתפוררים. היא מחפשת אשם. והאשם מבחינת רבים ברור: הייצור במקסיקו, הכימיה מאסיה, והגבול הדרומי.

ואז מגיע החיסול.

כוחות צבא מקסיקניים פועלים, ראש קרטל נהרג, ובתוך שעות המדינה בוערת. חסימות כבישים, הצתות, ירי, שיבושי תחבורה. הקרטל מאותת: אנחנו עדיין כאן.

האם טראמפ הורה? אין הצהרה כזו.

אבל קשה להתעלם מהעיתוי.

אחרי אזהרות פומביות, אחרי הצבת הקרטלים כיעד לאומי, אחרי שיתוף פעולה מודיעיני הדוק – מקסיקו מבצעת מהלך דרמטי בדיוק ברגע שבו הלחץ האמריקני בשיאו.

זו לא כניעה. זו הבנת מציאות.

מקסיקו יודעת דבר פשוט: אם לא תפעל – וושינגטון תחריף את הטון, את הסנקציות, ואולי גם את המעורבות. במקביל, הקרטלים עצמם אינם מהססים לפגוע בפוליטיקאים. בין הפטיש האמריקני לסדן הקרטלי – ההחלטה התקבלה.

עכשיו מגיע השלב המסוכן באמת: ואקום כוח. חיסול מנהיג עלול להצית מאבק ירושה אלים עוד יותר. אם המדינה תחזיק בשטח – זה שינוי כללי משחק. אם לא – האלימות רק תעמיק.

זו איננה רק דרמה מקסיקנית.

זו משוואה גלובלית:

כימיה מסין.

מעבדות במקסיקו.

רחובות מתפוררים באמריקה.

ולחץ פוליטי שמייצר מהלכים צבאיים.

האש בוערת עכשיו בדרום.

אבל היא נדלקה הרבה קודם – בצפון.

