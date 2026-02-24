נתניהו לבכירי השב״כ: צריך להיערך לאפשרות שערביי ישראל יתהפכו עלינו

דברים שאמר היום נתניהו בכנס בכירי השב״כ מעלים יותר מחשש לתחילתה של מערכה פנימית משמעותית מול המגזר הערבי והבודואי בישראל שלפי ההערכות עלול לבצע במוקדם או במאוחר מה שנתניהו כינה היום ״היפוך קנים״.

דברי נתניהו ביום בכנס בכירי שירות הביטחון הכללי כללו את ההתייחסות הזו הגם שלא הודגשה אלא נאמרה חבויה בסקירה שיגרתית למדי. צריך לשים לב לניסוח המדאיג.

נתניהו אמר בין היתר:

״אנחנו מאותגרים מצד אחד בציר שיעי פצוע, אבל יש, כמובן, את הציר הסוני של האחים המוסלמים. ולנו יש עניין רב לייצר ציר משלנו. ציר של המדינות שמתנגדות לשני הצירים של האיסלאם הקיצוני. זה חובק מדינות רבות. חלקן מבקרות אצלנו, גם בימים אלה. חלקן – אנחנו מבקרים אצלן.

״אני מדבר על מעגל שלם שחובק את המזרח התיכון. רציתי להשתמש בביטוי התנ"כי, שמתאים לפורים: "מהודו עד כוש". די קרוב. ועוד מה שבאמצע ולתוך הים התיכון. ציר חדש.

״מוסכם עם הכוח הבינלאומי, עם ״מועצת השלום" שהחמאס חייב להתפרק מנשקו ואנחנו חייבים לפרז את עזה. כפי שאנחנו נוהגים לומר: או שזה יקרה בדרך הקלה, או שזה יקרה בדרך הקשה, אבל זה יקרה. אחר כך להבטיח שעזה לא תחזור להוות איום על ישראל. יש רק כוח אחד שיכול לערוב לכך. זה, כמובן, שהאחריות הביטחונית הגוברת תהיה שלנו.

״חזית הטרור ביו"ש והפעולה שאתם עשיתם היא לא פחות ממזהירה; הפעולה המשולבת עם צה"ל לתקוף את מוקדי הטרור במחנות הפליטים, לעקר בעצם את מרכזי הכובד של הטרור. אני לא חושב שאזרחי ישראל מבינים כמה חיים הפעילות שלכם הצילה. המון.

״יש מאות אלפי כלי נשק לא חוקיים. המאגר הזה – צריך לצמצם אותו, צריך לקחת אותו, כי יום סגרירי יכול לבוא. אנחנו תמיד מדברים על היפוך קנים מכאן ומשם, משני המקומות. זו משימת על, שכמובן, משפיעה גם על הפשיעה במגזר הערבי, שהתגייסתם בצורה מאוד חשובה לפעולה משותפת כדי לטפל בו. אבל זה סימפטום של דבר גדול יותר. אנחנו רוצים מדינה עם חוק, ולא מערב פרוע, ולא דרום פרוע, ולא צפון פרוע״.

