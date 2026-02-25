נאום מצב האומה של טראמפ הוכיח שהוא ממשיך להסס לצאת למתקפה צבאית על איראן

מי שציפה להכרזת מלחמה תוקפנית של הנשיא טראמפ בנאום מצב האומה שריכז התעניינות עולמית – פגש לאכזבתו שליט קשקשן שהתרכז במלחמות הפנימיות שלו בתוככי אמריקה, חשף שקצב טריליון דולר לחיזוק צבאו אך בכל הנוגע למתקפה נוספת באיראן – הוא מהסס, משתפן ומסרב לצאת להרפתקה שעלולה לסבך את אמריקה הרבה מעבר לדרוש.

טראמפ חושש מהסתבכות במלחמה ממושכת שצבאו אינו ערוך אליו כהלכה ומן ההשלכות המדיניות והכלכליות של התמשכות מלחמה כזו. הוא גם חושש מאוד ברמה האישית ולכן דבריו בנאום היו חזרה שגרתית משעממת של כל מה שאמר בנושא כשמהנאום נעדר כמעט לחלוטין איום צבאי מפורש לפעולה קרובה. להיפך – טראמפ הדגיש שהוא מעדיף דיפלומטיה.

ואכן הנאום כלל הצהרה בדבר דיפלומטיה לפני טילים, “שלום מתוך עוצמה” במקום הכרזת מלחמה — עימות חריף באולם והצהרות דרמטיות על גבול סגור, כלכלה “שואגת” ותקציב הגנה של טריליון דולר

וושינגטון — מי שציפה כי נאום מצב האומה של דונלד טראמפ יהפוך לאות פתיחה למתקפה צבאית אמריקנית על איראן, גילה הלילה נשיא זהיר יותר מהרטוריקה הקשוחה שמלווה אותו בשנים האחרונות.

רק בחלוף יותר משעה מתחילת הנאום התייחס טראמפ לאיראן — והמסר היה כפול: איום ברור, אך ללא הכרזת מלחמה.

“ההעדפה שלי היא לפתור את הבעיה הזו באמצעות דיפלומטיה,” אמר הנשיא, אך מיד הדגיש:

“דבר אחד בטוח — לעולם לא אתיר למממנת הטרור מספר אחת בעולם, והם כאלה בפער גדול, להחזיק בנשק גרעיני. אי אפשר לתת לזה לקרות.”

זהו קו אדום חד.

אבל לא קריאה לתקיפה.

“אלה אנשים נוראים” — ואיום הטילים לאמריקה

טראמפ טען כי איראן כבר פיתחה טילים המסוגלים לאיים על אירופה ועל בסיסים אמריקניים מעבר לים — וכי היא פועלת לפיתוח טילים שיגיעו לארצות הברית עצמה.

“אלה אנשים נוראים,” אמר, לאחר שהזכיר את דיכוי מחאת הענק באיראן בחודש שעבר, שלדבריו נהרגו בה 32,000 מפגינים.

הוא הוסיף:

“הם כבר פיתחו טילים שיכולים לאיים על אירופה ועל הבסיסים שלנו מעבר לים, והם עובדים על בניית טילים שיגיעו בקרוב לארצות הברית של אמריקה.”

האמירה הזו נועדה להצדיק תקיפות עתידיות — אך בפועל שימשה בעיקר כהצדקת הרתעה.

“מחקנו את זה — והם רוצים להתחיל שוב”

הנשיא הזכיר את מבצע “פטיש חצות”, שבו הפציצה ארצות הברית את מתקני הגרעין באיראן במהלך מלחמת 12 הימים ביוני אשתקד.

“אחרי אותו מבצע האיראנים הוזהרו שלא לנסות בעתיד לשקם את תוכנית הנשק שלהם… ובכל זאת הם ממשיכים להתחיל הכול מחדש,” אמר.

“מחקנו את זה, והם רוצים להתחיל שוב, וברגע זה הם שוב רודפים אחר שאיפותיהם האפלות.”

ואז הגיע המשפט המשמעותי ביותר:

“אנחנו נמצאים איתם במשא ומתן. הם רוצים לעשות עסקה, אבל לא שמענו את המילים הסודיות.”

כלומר — יש שיחות.

יש דיאלוג.

הדלת לא נסגרה.

“שלום מתוך עוצמה” — ולא מלחמה

טראמפ חזר על הדוקטרינה המוכרת שלו:

“יש לנו את הצבא החזק בעולם. אני שיקמתי אותו. אישרתי תקציב הגנה של טריליון דולר כי אין לנו ברירה. אנחנו חייבים להיות חזקים. זה נקרא שלום מתוך עוצמה — וזה מאוד יעיל.”

שלום מתוך עוצמה — לא מלחמה מתוך עוצמה.

בישראל עוקבים בדריכות:

האם מדובר באסטרטגיה שמובילה להסכם מצומצם שיתמקד רק בגרעין?

או שמדובר בהיערכות לעימות רחב יותר אם המו״מ ייכשל?

הנאום לא סיפק תשובה חד־משמעית.

פתיחה חגיגית: “תור הזהב חזר”

בפתח דבריו הזכיר טראמפ כי ב־4 ביולי תחגוג ארצות הברית 250 שנות עצמאות, וטען כי מאז שחזר לבית הלבן לפני 13 חודשים החזיר את אמריקה ל”תור הזהב” שלה.

“לפני 12 חודשים ירשתי אומה במשבר… שנה לאחר מכן השגנו שינויים שאיש לא ראה מעולם.”

לדבריו:

הגבול “המאובטח בעולם”

אפס מהגרים לא חוקיים בשנה האחרונה

אינפלציה בירידה

משכורות עולות

כלכלה “שואגת כמו שלא שאגה אי פעם”

אויבים “מפחדים”

אמריקה “זוכה לכבוד כמו שלא זכתה מעולם”

מדובר בתיאור אופטימי במיוחד של המציאות, נוכח סקרים שמצביעים על אי שביעות רצון ציבורית מהמצב הכלכלי.

קרב באולם: עומאר וטליב נגד טראמפ

הרגע המתוח ביותר בנאום התרחש סביב סוגיית ההגירה. טראמפ האשים את קהילת המהגרים הסומלית במינסוטה בגניבת 19 מיליארד דולר.

חברת הקונגרס אילהאן עומאר צעקה לעברו: “זה שקר!”

עימות נוסף נרשם בינה לבין רשידה טליב כאשר טראמפ אמר:

“יש בחדר הזה הרבה אנשים שיפתחו מחדש את הגבולות לפושעים הגרועים בעולם.”

כאשר השתיים קראו קריאות ביניים, השיב להן הנשיא:

“אתן צריכות להתבייש בעצמכן שאתן לא עומדות.”

מהקהל נשמעו קריאות “USA! USA!” — והנאום הפך לזירת קרב פוליטית חיה.

מסים, טיפים ו-AI

בתחום הכלכלי התגאה טראמפ בקיצוצי מס, בביטול מס על טיפים ועל שעות נוספות, ובהורדת מחירי תרופות מרשם.

הוא הזכיר את “חשבונות טראמפ” לחיסכון מגיל צעיר, ואמר בחיוך:

“אני מבטיח לכם שלא אני קבעתי את השם הזה.”

הכרזה מעניינת במיוחד נגעה לחברות בינה מלאכותית:

הן יחויבו להקים בעצמן תחנות כוח כדי לספק את צריכת החשמל של מרכזי הדאטה שלהן.

“זו אסטרטגיה ייחודית שמעולם לא נוסתה,” אמר.

“הן יצטרכו לבנות תחנות ולייצר חשמל בעצמן, כדי להוריד את מחירי החשמל גם לאזרחים.”

השורה התחתונה

נאום מצב האומה הזה לא היה נאום מלחמה.

הוא היה נאום הרתעה.

טראמפ קבע קו אדום ברור מול איראן — אך לא לחץ על ההדק.

הוא הדגיש דיפלומטיה, הותיר את ערוץ המו״מ פתוח, ושילב איום מרומז בעוצמה צבאית חסרת תקדים.

השאלה שנותרה פתוחה:

האם מדובר במהלך מחושב בדרך להסכם — או בדחיית הכרעה צבאית שאולי תגיע בהמשך?

העולם כולו, ובמיוחד ירושלים, ממתינים לתשובה.

