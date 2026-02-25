 דילוג לתוכן
יום רביעי, 25 בפברואר 2026
צה״ל ממשיך לפעול נקודתית בשטח לבנון

מערכת "עניין מרכזי" 25 בפברואר 2026

*אמברגו לפרסום: היום (ד׳) בשעה 15:00*

דובר צה״ל: במהלך החודשים האחרונים, כוחות חטיבה 300 בפיקוד אוגדה 91, פועלים במרחב דרום לבנון להשמדת תשתיות טרור ולמניעת נסיונות השיקום של ארגון הטרור חיזבאללה.

הכוחות פעלו במספר מבצעים ממוקדים, איתרו והשמידו אמצעי לחימה ותשתיות טרור, בהם עמדות תצפית וירי בהן אותרו משגרי נ"ט.

הימצאותם של אמצעי הלחימה ותשתיות הטרור במרחב מהווים הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון.
צה״ל ימשיך לפעול למניעת שיקום ארגון הטרור חיזבאללה ולהסרת כל איום על מדינת ישראל.

צילום – דובר צה״ל.

