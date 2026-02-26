ביקורו של מנהיג הודו מחזק את נתניהו פוליטית ומדגיש את האיכויות של ישראל בעולם המערבי

כשהוא עלה לדוכן הכנסת, ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי לא בא רק לנאום. הוא בא למקם את הודו בלב המזרח התיכון – ולמקם את ישראל בתוך משוואה אסייתית חדשה. החיבוק המתמשך עם בנימין נתניהו היה הרגע המצולם. אבל הסיפור האמיתי התרחש בחדרים הסגורים.

הביקור הזה שוזר יחד שלושה סיפורים: נאום ערכי על דמוקרטיות תחת אש; קרב פוליטי פנימי בירושלים; והידוק שותפות ביטחונית שמכוונת הרבה מעבר לגבולות האזור.

הצנהיג ההודי הנערץ, מנהיגה של המעצמה בעלת האוכלוסיה הגדולה בעולם, הגיע לארץ במטרה אחת: לעזור לביבי לשפר את מעמדו הפנימי במציאות פוליטית ומשפטית מורכבת. מודי עשה לביבי מחיר עצום ת נוסח טראמפ אבל בהרבה יותר סטייל ממה זה היה מרגש לכל ישראלי גם אם אינו ביביסט מושבע.

הנאום: ערכים, טרור וטכנולוגיה – אבל גם הצהרת ברית

מודי פתח בנרטיב של שותפות גורל:

“הודו וישראל הן דמוקרטיות עתיקות בנפשן וצעירות ברוחן. שתיהן ניצבות מול טרור חסר גבולות, ושתיהן אינן נכנעות.”

הוא המשיך:

“המאבק בטרור אינו בחירה פוליטית – הוא חובה מוסרית. מי שמאמין בחופש חייב להגן עליו.”

ואז, השורה שהפכה לכותרת:

“ביטחוננו שזור זה בזה.”

לא מדובר במחווה רטורית. זו לשון של ברית.

מודי שיבח את החדשנות הישראלית, את תעשיות הביטחון ואת שיתופי הפעולה המדעיים, והדגיש:

“כשישראל והודו פועלות יחד – העתיד מואץ.”

הנאום היה מדוד, מתוזמן, ובנוי היטב: ערכים → איום משותף → עתיד טכנולוגי → שותפות אסטרטגית. זו לא רק דיפלומטיה – זו מסגרת פעולה.

נתניהו: הישג תדמיתי או עוגן אסטרטגי?

נתניהו הגדיר את הביקור כ:

“רגע היסטורי ביחסי שתי מעצמות טכנולוגיות.”

והוסיף:

“השותפות בינינו חורגת מעבר למסחר. היא מבוססת על ביטחון, חדשנות וערכים משותפים.”

מבחינת נתניהו, המסר כפול:

ישראל אינה מבודדת. היא מחברת עצמה למעצמה בעלת קצב צמיחה והשפעה עצומים.

אבל זה גם רגע פוליטי פנימי. התמונות – חיבוק, מחיאות כפיים, דגלים משולבים – נועדו לשדר יציבות ועוצמה. האופוזיציה לא קנתה את הנרטיב במלואו.

הסערה הפוליטית: על מי מדברים באמת?

מחוץ למליאה נשמעו שלושה קולות:

🔹 האופוזיציה: “אירוע יח״צ.” טענה כי נתניהו משתמש בביקור להישג תדמיתי פנימי.

🔹 המחנה הליברלי: הזכיר ביקורת בינלאומית על מודי בנושאי מיעוטים וחופש עיתונות.

🔹 הימין: “זה מה שקורה כשלא מתנצלים.” החיבוק עם הודו מוכיח שהקו התקיף משתלם.

אבל השאלה האמיתית לא הייתה על הודו – אלא על ישראל:

האם הביקור מבסס ציר אסטרטגי ארוך טווח, או שהוא רגע פוליטי חולף?

מאחורי הדלתות: הביטחון כעמוד שדרה

הליבה של הביקור הייתה ביטחונית. על הפרק:

הרחבת מערכות הגנה אווירית

פיתוח משותף של יירוט מתקדם

לוחמה אלקטרונית ורחפנים

שיתופי מודיעין

ייצור משותף בתעשיות ביטחוניות

הודו היא כבר שנים רוכשת מרכזית של מערכות ישראליות. כעת השיח עבר מ״קנייה״ ל״שותפות״ – פיתוח, ייצור והטמעה הדדית.

זה קורה כשניו דלהי מצויה בלחץ אסטרטגי מול סין בגבול ההימלאיה ובמרחב הימי. ישראל הופכת לחוליה טכנולוגית בציר אסייתי רחב.

הזירה הגלובלית: סין, איראן וארה״ב

אי אפשר להבין את הביקור בלי ההקשר הרחב:

🔺 הודו מתקרבת לישראל – תוך שמירה על ערוצים פתוחים מול איראן.

🔺 ארה״ב מצפה מהודו לשמש משקל נגד לסין.

🔺 ישראל מחזקת עוגן אסייתי שאינו תלוי רק בוושינגטון.

אם המהלך יעמיק, נוצר ציר: ירושלים–ניו דלהי–וושינגטון.

זהו ציר טכנולוגי־ביטחוני שמאתגר בעקיפין גם את בייג׳ינג וגם את טהרן.

הכלכלה והטכנולוגיה: מעבר לנשק

לצד הביטחון, נדונו:

השקעות הייטק

שיתופי פעולה חקלאיים ומים

סייבר ובינה מלאכותית

שרשראות אספקה שאינן תלויות בסין

הודו מחפשת שותפים טכנולוגיים אמינים. ישראל מחפשת שווקים ושותפויות ייצור רחבות. החיבור כמעט טבעי – אך טעון פוליטית.

המשמעות לישראל: הזדמנות וסיכון

ההזדמנות ברורה:

ישראל מתמקמת כשחקן מפתח בציר אסייתי מתעצב.

הסיכון גם ברור:

בריתות ביטחוניות יוצרות מחויבויות. וככל שהקשר יעמיק – כך גם המחיר האפשרי בזירות אחרות.

מי ניצח?

נתניהו – תדמיתית.

מודי – גיאופוליטית.

התעשיות הביטחוניות – כלכלית.

אבל המבחן האמיתי יגיע בהמשך:

האם זו ברית ערכית, אינטרסנטית – או שילוב מורכב של שתיהן?

כי כשהודו מגיעה לירושלים,

ישראל כבר אינה רק שחקן אזורי.

היא מצטרפת למשחק של מעצמות.

