טראמפ העיף את מפקד הכוחות המשולבים של צבא ארה״ב 3 חודשים לאחר מינויו

הדיווח הלילה בסוכנות הידיעות רויטרס הדהים את המערכת כת הביטחונית האמריקנית ואת שאר העולם. טראמפ מתנהל משל היא פוטין הרוסי, שי הסיני או קים הצפון קוריאני ומתעלל בבכיריו משל היו בובות סמרטוטיים שניתן להשפילם בכל עת ובכך לייצר סיבובו אימת הדחה וחובת ציות עיוור.

סילוקו בבושת פנים של מפקד המטות המשולבים לבין שלטון שה חודשים בלבד לאחר מינויו זרע פאניקה בצמרת הצבא דווקא בזמנים חריגים שבהם שיתוף הפעולה הוא קריטי להצלחה. המהלך שנחשף הלילה עלול לשקף שבר עמוק בין הבית הלבן לצבא האמריקני על רקע המתיחות עם איראן ושלל סיכונים אסטרטגיים

הדיווח היה לאקוני למדי: נשיא ארה״ב לשעבר ומועמד מחודש, דונלד טראמפ, הורה על פיטוריו של סגן-אדמירל פרד קאצ’ר מתפקיד מנהל המטות המשולבים של הצבא האמריקני – תפקיד שנחשב לאחד המרכזיים בפיקוד הצבאי – כ-3 חודשים בלבד לאחר שמילא אותו בדצמבר האחרון, כך דיווחה רויטרס הערב ממקורות בממשל האמריקני. המשמעות: שינוי מהיר וחריג בהיררכיה של הפנטגון במצב שבו עומס לחצים ביטחוניים עצום על קו ההנהגה של ארה״ב.

גורמים המעורים בפרטים אמרו לרויטרס כי קאצ’ר “לא האדם המתאים לתפקיד”, אך הפנטגון עצמו לא מסר סיבה רשמית להדחה. בהודעה ציבורית שוענקה לתקשורת, יו”ר המטות המשולבים ג’נרל דן קיין הביע תודה על שירותו של קאצ’ר, אך הותיר את החלטת הנשיא כעניין אישי ומדיני.

משבר אמון בצבא בזמן מתיחות שיא עם איראן

הפיטורין מגיעים בזמן שבו הממשל האמריקני שוקל מהלכים צבאיים מול איראן ברקע למשא ומתן גרעיני תקוע והיערכות צבאית הולכת וגוברת במזרח התיכון. דיווחים סוכנים בשבועות האחרונים מדווחים על:

הצטיידות והיערכות צבאית נרחבת באזור – פריסת כוחות, נושאות מטוסים ומערכי תקיפה מגוונים בצפון המפרץ, לצד שיחות דיפלומטיות מתמשכות עם טהרן.

פוטנציאל להחרפה צבאית מלאה במקרה שבו הדיפלומטיה תיכשל.

אי־אמון חלקי בצעדים הצבאיים בקרב קצינים בכירים בפנטגון – דיווחים מצביעים על כך שיושב ראש המטות המשולבים ג’נרל קיין עצמו הזהיר מפני “סיכונים חדים” בפעולה צבאית נרחבת, כולל מחסור בתחמושת מבצעית ובמערכי הגנה חיוניים.

החלטתו של טראמפ לבחון פעולות צבאיות נגד איראן – לצד מו”מ גרעיני – נתקל גם בספק בתוך שורות הצבא והמערכת הדיפלומטית על אפשרות להדלדלות יכולות, כשכוחות רבים כבר מוצבים בחזיתות אחרות ולא ניתן לצפות לתוצאה מהירה של עימות נרחב.

למה זה מייצג שבר רחב יותר

הדחתו החד-צדדית של קצין בכיר כל כך, רק חודשים ספורים לאחר מינויו, משקפת כמה מנגנונים בעייתיים במערכת הביטחון האמריקנית:

לחץ פוליטי חזק על הפיקוד הצבאי – הממשל שואף להביא לידי פתרון סופי מול איראן, למרות הסתייגויות פנימיות של בכירים צבאיים.

קושי באמינות ובתיאום בין הדרג המדיני לדרג הצבאי – במקום לשקף קו אחיד, יש חיכוכים גלויים על האסטרטגיה הנכונה כלפי אויבים אסטרטגיים.

חשש נרחב מהדלדלות מלאי ואמצעים – בצבא מודאגים מההשפעה של מבצעים ברי-קיימא על יכולת ההיערכות מול יריבים אחרים כמו סין.

המבט הרחב על האתגרים הגלובליים – לא רק איראן, אלא גם התגברות לחץ מצד סין בים סין הדרומי וסוגיית טייוואן – מחייב חלוקת משאבים ומיקוד אסטרטגי רחב יותר, שעלול להיפגע עקב סכסוכים פנימיים על סדרי עדיפויות.

איראן, סין וטייוואן: המחויבות הצבאית המורכבת של ארה״ב

ההדחה אינה עומדת לבד. היא תופסת מקום בלב סדר יום אסטרטגי שבו:

במזרח התיכון יש מתיחות גבוהה עם איראן וחשש למלחמה כוללת – כולל אזהרות איראניות להתנגד בעוצמה לכל מתקפה אמריקנית.

האפשרות של עימות סביב טייוואן וגידול בכוח הצבאי הסיני מייצרת דרישה גבוהה עוד יותר למשאבים אמריקניים, לצד צורך לבחון מחדש האם המיקוד במזרח התיכון אינו מאט היערכות מול אתגרים אסייתיים ארוכי טווח.

מומחים ביטחוניים טוענים כי עדיפות יש לתת לאיום הסיני על טייוואן כחלק מהתמודדות עם אסטרטגיה גלובלית של מכס וממשק צבאי – מה שמעמיד לחצים נוספים על הפנטגון והבית הלבן.

הסיכום

הדחתו של פרד קאצ’ר היא יותר מאירוע אישי: זו נקודת משבר ביחסים בין הנשיא האמריקני לשעבר לבין הקהילה הצבאית שבדרך כלל פועלת בשיתוף הדוק עם הנהגת המדינה. היא מייצגת תסכול בין גישות מדיניות לצבאיות על הדרך להתמודד עם איומים גלובליים בו-זמנית – מול איראן במזרח התיכון ומול סין וטייוואן באסיה הרחוקה.

העיתוי והנסיבות מעלים שאלות עמוקות לגבי יעדי הביטחון הלאומי של ארה״ב, יכולתה לשלב עומסים בסדרי עדיפויות שונים, והמחיר שאולי תשלם מערכת ההגנה הארצית על רקע ניגודי דעות פנימיים והלחץ לפעול מחוץ לקונצנזוס המבצעי.

