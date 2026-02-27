מדאיג ביותר: קריסה בדעת הקהל לרעת ישראל אפילו בארה״ב וההשלכות – לדורות

סקר דעת הקהל השנתי של מכון הסקרים האמריקני גאלופ, הנחשב הגדול והנחשב בעולם, מציג נתון דרמטי:

41% מהאמריקנים מזדהים יותר עם הפלסטינים, לעומת 36% בלבד שמזדהים יותר עם הישראלים.

זו אינה תנודה שולית. זו רעידת אדמה תודעתית. הנדסת התודה הפוליטית שעובדת כה טוב כל קהל היעד הישראלי כשלה לחלוטין בעיוות המציאות כפי שהיא נחזית בכל העולם ואפילו בקרב יהודים בעולם.

המגמה – לא אירוע נקודתי

ההידרדרות לא התרחשה בן לילה. בשנה שעברה עוד נרשם פער דו־ספרתי ברור לטובת ישראל. כעת המאזן התהפך.

עוד נתון מטריד במיוחד:

57% מהאמריקנים תומכים בהקמת מדינה פלסטינית.

המשמעות אינה רק רגשית. היא פוליטית, אסטרטגית ועתידית. דעת קהל בארצות הברית מחלחלת לקונגרס, לאקדמיה, לתקשורת, לתרבות הפופולרית ולמפלגות הגדולות. שינוי כזה אינו נשאר על הנייר.

בקרב רבים – בישראל ובקהילות יהודיות בעולם – הולכת ומתחזקת התחושה שמדיניות הממשלה, בראשות נתניהו, האיצה את השחיקה התדמיתית בקצב מסוכן.

המבקרים טוענים כי ההתעקשות להמשיך במלחמה גם כאשר הישגיה האסטרטגיים מוטלים בספק, נתפסת בעולם כהעדפה של שרידות פוליטית על פני פתרון מדיני. בעולם רווי רשתות חברתיות, תיעוד בלתי פוסק ותמונות קשות, הנרטיב משתנה במהירות – ולעיתים ללא יכולת תיקון.

במיוחד בקרב צעירים אמריקנים, דמוקרטים וליברלים, הסימפתיה לישראל כבר אינה אוטומטית כפי שהייתה בדורות קודמים.

המשמעות: לא רק תדמית

הבעיה אינה “מה יגידו”.

היא מה יחליטו.

• מה תהיה מדיניות ממשל עתידי בוושינגטון?

• כיצד יצביעו סנאטורים וחברי קונגרס?

• מה יקרה לסיוע הביטחוני ארוך הטווח?

• ואיך ייראה המעמד של ישראל בקמפוסים, בתעשיית ההייטק ובקרב קהילות יהודיות צעירות?

אם אמריקה משנה כיוון – אירופה כבר מזמן נמצאת במסלול קר יותר כלפי ישראל.

התוצאה האמיתית של מלחמת עזה?

מנקודת מבט צינית במיוחד – המלחמה אולי חיזקה את בסיס הבוחרים הימני בישראל.

אך במבט היסטורי רחב יותר, התוצאה עלולה להיות הרסנית:

• פגיעה רב־שנתית בלגיטימציה הבינלאומית

• שחיקה ביחסי ישראל–יהדות ארה”ב

• התרחקות הדור הצעיר מהזדהות עם המדינה

• שינוי עומק בדעת הקהל במעצמה החשובה בעולם

במילים פשוטות:

המחיר התדמיתי עשוי להימשך דורות.

שאלה פתוחה ומסוכנת

האם מדובר בגל זמני, תגובה רגשית למלחמה קשה במיוחד?

או שמא זהו מפנה היסטורי – נקודת אל־חזור בתפיסת ישראל במערב?

בינתיים, המספרים מדברים.

והם לא מחמיאים.

הנתון הדרמטי: שינוי היסטורי בדעת הקהל האמריקנית

לראשונה מאז תחילת המדידה של גאלופ ב-2001:

✅ 41% מהאמריקאים אומרים שהם מזדהים יותר עם הפלסטינים בסכסוך במזרח התיכון

🆚 36% בלבד מזדהים יותר עם הישראלים

📌 הפער של 5 נקודות נחשב לא מובהק סטטיסטית (±4%), אבל הנטייה ברורה והיא שינוי עצום בהשוואה לשנים קודמות.

לפני שנה בלבד (2025), התמיכה בישראלים על פני הפלסטינים עמדה על:

🇮🇱 46% תמיכה בעמדה ישראלית

🇵🇸 33% תמיכה בעמדה פלסטינית — כלומר פער דו-ספרתי שמאז הלך והצטמצם עד להיפוך מוחלט.

⸻

🧠 איך זה נחלק לפי קבוצות חברתיות ופוליטיות

🔹 לפי מפלגות

• דמוקרטים:

▪ 65% מזדהים יותר עם הפלסטינים

▪ 17% מזדהים יותר עם הישראלים

→ שינוי חד ביחס לתפיסות שהיו בעבר.

• עצמאים פוליטית (Independents):

▪ 41% מזדהים עם הפלסטינים

▪ 30% עם הישראלים

→ גם כאן תמיכה בישראל ירדה משמעותית לעומת העבר.

• רפובליקנים:

עדיין רוב תומך בישראל:

▪ 70% מזדהים עם הישראלים

▪ 13% עם הפלסטינים

אך גם כאן נרשמה ירידה בתמיכה לעומת סקרים קודמים.

🔹 לפי גיל

אין רק “צעירים” — המגמה חוצה גילאים:

• גילאי 18-34: 53% מזדהים יותר עם הפלסטינים — זהו שיא היסטורי לקבוצה זו.

• גילאי 35-54: 46% פלסטינים מול 28% ישראלים — שינוי חד ביחס לשנה שעברה.

• גילאי 55+: עדיין תמיכה יחסית בישראל (49%), אך ההפרש נגד הפלסטינים הצטמצם משמעותית.

❤️ תמיכה במדינה פלסטינית עצמאית

הסקר מצא כי 57% מהאמריקאים תומכים בהקמת מדינה פלסטינית עצמאית, וסיפקו את אחד הערכים הגבוהים ביותר שנמדדו אי-פעם בנושא.

👍/👎 דימוי של ישראל מול הפלסטינים

בנוסף לשאלה על “סימפתיה”, הסקר מצא:

• 46% מאמריקאים רואים את ישראל באופן חיובי (ירידה לעומת העבר).

• 37% רואים את הטריטוריות הפלסטיניות באופן חיובי — זו רמת תמיכה חסרת תקדים.

📉 מגמות נוספות שמעמיקות את הנטישה התומכת

יש סדרה של נתונים שמחברים את התמונה:

📌 בעבר הסקרים הראו תמיכה דו-ספרתית לטובת ישראל על פני הפלסטינים.

📌 מאז מלחמת עזה הסכים רוב הציבור האמריקני שסיפוק תמיכה ישראלית אינו מוביל לפתרון משביע רצון.

📌 תמיכה בפעולות צבאיות ישראליות מול פלסטינים ירדה ל-32% בסקר אחר של גאלופ.

📌 סקרים אחרים מראים שכ-60% אמריקאים מאמינים שישראל “גרמה נזק מדי” בפעולותיה.

🧩 ההשלכות — לא רק מספרים

הנתונים מלמדים מעבר לשינוי רגעי:

✔ יש ירידה מתמשכת בתמיכה הבסיסית בישראל מאז השנים שלפני 2023.

✔ הדומיננטיות שהייתה בעבר לתמיכה ישראלית נראית כחלשה ומתחלפת בשיווי משקל — ואפילו נטייה לצד הפלסטיני.

✔ החלוקה המפלגתית בארצות הברית מחריפה: התמיכה בישראל עוברת להיות מאפיין מובחנת של ימין, בעוד השמאל והעצמאים נוטים יותר לפלסטינים.

