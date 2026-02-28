 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
שבת, 28 בפברואר 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

חיל האוויר מפציץ באיראן – הוכרז מצב חירום

A4257EA6-1F12-446D-AF64-F75951E85960
רמי יצהר 28 בפברואר 2026

*מדינת ישראל פתחה במתקפת מנע נגד איראן – שר הביטחון ישראל כ"ץ מכריז על מצב חירום מיוחד ומיידי בכל שטחי המדינה*

מדינת ישראל פתחה במתקפת מנע נגד איראן *כדי להסיר איומים על מדינת ישראל.*

בעקבות כך צפויה מתקפת טילים וכטב"מים כנגד מדינת ישראל ואוכלוסייתה האזרחית בטווח הזמן המיידי.

לכן, ובהתאם לסמכותו על פי חוק ההתגוננות האזרחית, שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם כעת על צו מיוחד ולפיו יוטל מעתה מצב חירום מיוחד בעורף בשטח מדינת ישראל כולה.
יש להישמע להנחיות פיקוד העורף והרשויות ולהישאר במרחבים המוגנים.

בצה"ל מסרו כי "בדקות האחרונות הושמעו אזעקות בכל רחבי המדינה, והופצה הנחייה מקדימה של פיקוד העורף, ישירות לטלפונים הניידים, המורה על הימצאות בסמיכות למרחב מוגן. מדובר בהתרעה יזומה שמטרתה לדרוך את הציבור לאפשרות של ירי טילים לשטחנו. צה״ל מדגיש כי נכון לעכשיו אין צורך לשהות בתוך מרחבים מוגנים".

״עניין מרכזי״

מבזקחדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה