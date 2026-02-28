חיל האוויר מפציץ באיראן – הוכרז מצב חירום

*מדינת ישראל פתחה במתקפת מנע נגד איראן – שר הביטחון ישראל כ"ץ מכריז על מצב חירום מיוחד ומיידי בכל שטחי המדינה*

מדינת ישראל פתחה במתקפת מנע נגד איראן *כדי להסיר איומים על מדינת ישראל.*

בעקבות כך צפויה מתקפת טילים וכטב"מים כנגד מדינת ישראל ואוכלוסייתה האזרחית בטווח הזמן המיידי.

לכן, ובהתאם לסמכותו על פי חוק ההתגוננות האזרחית, שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם כעת על צו מיוחד ולפיו יוטל מעתה מצב חירום מיוחד בעורף בשטח מדינת ישראל כולה.

יש להישמע להנחיות פיקוד העורף והרשויות ולהישאר במרחבים המוגנים.

בצה"ל מסרו כי "בדקות האחרונות הושמעו אזעקות בכל רחבי המדינה, והופצה הנחייה מקדימה של פיקוד העורף, ישירות לטלפונים הניידים, המורה על הימצאות בסמיכות למרחב מוגן. מדובר בהתרעה יזומה שמטרתה לדרוך את הציבור לאפשרות של ירי טילים לשטחנו. צה״ל מדגיש כי נכון לעכשיו אין צורך לשהות בתוך מרחבים מוגנים".

״עניין מרכזי״