חוסל בביירות: בכיר במודיעין של חיזבאללה

צהל תוקף מטרות חיזבאללה במרחבי לבנון ובין המטרות גם אנשי חיזבאללה בדאחייה בבירות. ממשלת לבנון קראה לארגון הטרור השיעי לא להתערב התקפית במלחמה.

דובר צבאי מסר כי צה"ל חיסל את אחראי מטה המודיעין של ארגון הטרור חיזבאללה.

צה"ל תקף במהלך הלילה (ב׳) וחיסל את המחבל חסין מקלד, אחראי מטה המודיעין של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות.

מקלד מילא במשך השנים האחרונות שורה של תפקידים במטה המודיעין של ארגון הטרור חיזבאללה ומונה לתפקיד זה לאחר חיסולו של קודמו בתפקיד, חסין עלי הזימה במסגרת מבצע 'חיצי צפון' יחד עם ראש המועצה המבצעת של הארגון, האשם צפי אלדין.

במסגרת תפקידו, היה אמון על גיבוש תמונת המודיעין באמצעות כלי איסוף שונים כדי לספק לארגון הטרור חיזבאללה הערכה מודיעינית על כוחות צה"ל ומדינת ישראל. כמו כן, שיתף פעולה באופן הדוק עם מפקדים בכירים בארגון הטרור חיזבאללה שתכננו וקידמו מתווי טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה.

מטה המודיעין הינו גוף המודיעין המרכזי בארגון הטרור חיזבאללה שאחראי על בניית תמונת המודיעין על מדינת ישראל וצה״ל. המטה מוביל את הכוונת העשייה המודיעינית בארגון הטרור חיזבאללה למול ישראל ומרכז בידו יכולות איסוף אסטרטגיות של הארגון.

ארגון הטרור חיזבאללה בחר להצטרף למשטר הטרור האיראני ויישא בתוצאות התקיפה נגד מדינת ישראל.

צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה.

עניין מרכזי