מאיר ישראל – גדול מתופפי הרוק הישראלי לדורותיו השתתק אבל הקצב שלו נותר לנצח

הלך לעולמו המתופף הכי גדול בתולדות הרוק ישראלי. מאיר ישראל נפטר בגיל 73 לאחר מאבק במחלה הקשה.

הוא ניגן בלהקות מגוונות בצמדים בשנות הקריירה שלו בהן עוזי והסגנונות ותמוז.

עבד גם עם שלמה ארצי שספד לו:

"בצער אין סופי ובכאב עצום, מאיר אהובנו הלך לעולמו", ספד לו ארצי, "מאיר ישראל שלנו, שהיה איתנו בכל ההופעות ב-41 השנים האחרונות נפרד מאיתנו בשלווה אחרי מאבק קצר במחלה קשה. אנחנו אוהבים אותך מאיר וכואבים. יהי זכרך ברוך".

טכניקת התיפוף של מאיר ישראל היתה ותמיד תהיה מופת לכל מי שחבטות בקצב הן תמצית חייו. התיפוף שלו היה רווי באישיותו וסימלה בעיקר זרימה ושאיפה להתקדמות לעבר השלמות.

כל מי שאחז מקלות תיפוף אי פעם בארץ עצוב היום עם לכתו לעולם טוב לא פחות מזה על פני האדמה.

רמי יצהר,

עניין מרכזי

חדשות וסקופים בקצב מאז 1999.