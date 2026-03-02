 דילוג לתוכן
יום שני, 2 במרץ 2026
מאיר ישראל – גדול מתופפי הרוק הישראלי לדורותיו השתתק אבל הקצב שלו נותר לנצח

20260302_135349
רמי יצהר 2 במרץ 2026

הלך לעולמו המתופף הכי גדול בתולדות  הרוק ישראלי. מאיר ישראל נפטר בגיל 73 לאחר מאבק במחלה הקשה.

הוא ניגן בלהקות מגוונות בצמדים בשנות הקריירה שלו בהן עוזי והסגנונות ותמוז.

 

עבד גם עם שלמה ארצי שספד לו:

 

"בצער אין סופי ובכאב עצום, מאיר אהובנו הלך לעולמו", ספד לו ארצי, "מאיר ישראל שלנו, שהיה איתנו בכל ההופעות ב-41 השנים האחרונות נפרד מאיתנו בשלווה אחרי מאבק קצר במחלה קשה. אנחנו אוהבים אותך מאיר וכואבים. יהי זכרך ברוך".

טכניקת התיפוף  של מאיר ישראל היתה ותמיד תהיה מופת לכל מי שחבטות בקצב הן תמצית חייו. התיפוף שלו היה רווי באישיותו וסימלה בעיקר זרימה ושאיפה להתקדמות לעבר השלמות.

כל מי שאחז מקלות תיפוף אי פעם בארץ עצוב היום עם לכתו לעולם טוב לא פחות מזה על פני האדמה.

רמי יצהר,

עניין מרכזי

חדשות וסקופים בקצב מאז 1999.

מבזקמשפחהברנז'הבריאותרכילותתרבות ובידורמוסיקהעל הבמה

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

